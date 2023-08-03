«ПСЖ» предлагал «Барсе» арендовать Неймара, но получил отказ. Хави считает, что он не подходит проекту

«ПСЖ» предлагал «Барселоне» подписать Неймара, но каталонцы отказались.

Как пишет Diario Sport, в ходе переговоров по французский клуб вновь предложил «Барселоне» арендовать Неймара. Каталонцы ответили категорическим отказом.

« » хотел бы избавиться от Неймара, но не может найти для него подходящее предложение. Зная, что бразилец согласится на возвращение в «Барселону», «ПСЖ» попробовал обсудить этот вопрос с каталонцами. Переход Неймара в «Барсу» невозможен сразу по нескольким причинам.

Во-первых, « » не может себе его позволить – вне зависимости от того, как сильно он снизит зарплату. Во-вторых, считает, что Неймар не подходит нынешнему проекту «Барсы».

Отмечается, что от переезда в Саудовскую Аравию Неймар категорически отказывается – он отклонил уже несколько предложений. Форвард дал «ПСЖ» понять, что хочет остаться.

В июне появилась информация о том, что Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться.

Сегодня Неймар сыграл за «ПСЖ» впервые с февраля – он восстановился от травмы. Форвард оформил 2+1 по системе «гол+пас» в товарищеском матче с корейским «Чонбуком» (3:0).

Полную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.