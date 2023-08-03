«ПСЖ» предлагал «Барсе» арендовать Неймара, но получил отказ. Хави считает, что он не подходит проекту

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Усман Дембеле Футбол

«ПСЖ» предлагал «Барселоне» подписать Неймара, но каталонцы отказались.

Как пишет Diario Sport, в ходе переговоров по Усману Дембеле французский клуб вновь предложил «Барселоне» арендовать Неймара. Каталонцы ответили категорическим отказом.

«ПСЖ» хотел бы избавиться от Неймара, но не может найти для него подходящее предложение. Зная, что бразилец согласится на возвращение в «Барселону», «ПСЖ» попробовал обсудить этот вопрос с каталонцами. Переход Неймара в «Барсу» невозможен сразу по нескольким причинам.

Во-первых, «Барселона» не может себе его позволить – вне зависимости от того, как сильно он снизит зарплату. Во-вторых, Хави считает, что Неймар не подходит нынешнему проекту «Барсы».

Отмечается, что от переезда в Саудовскую Аравию Неймар категорически отказывается – он отклонил уже несколько предложений. Форвард дал «ПСЖ» понять, что хочет остаться.

В июне появилась информация о том, что Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться.

Сегодня Неймар сыграл за «ПСЖ» впервые с февраля – он восстановился от травмы. Форвард оформил 2+1 по системе «гол+пас» в товарищеском матче с корейским «Чонбуком» (3:0).

Полную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

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59 комментариев

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Ответ che kaif
И пару ЧМ, Пять ЛЧ ))
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три
+57
-3
+54
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1,5 месяца на поле, 1,5 на карнавале, остальные - в лазарете. И всё это за космическую зп. Фантастическое предложение.
+45
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Останься ты в Барсе, пару зм уже имел бы
+38
-7
+31
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Ответ Vatikan
Он бы подошёл. Но травмы... Дорогой хрусталь, поэтому вокруг него игру не построишь
хрусталем он стал только во Франции там сломали и Фалькао там ломался и Ибпа это специфический чемпионат костоломов. в барсе много кто после продажи Неймара на дорогой личке и Дембеле и Умтити и Левандовски сейчас. а они банкроты из-за трио Грищман Коутиньо Дембеле
+15
-2
+13
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Ответ ruslan_khaibulov
хрусталем он стал только во Франции там сломали и Фалькао там ломался и Ибпа это специфический чемпионат костоломов. в барсе много кто после продажи Неймара на дорогой личке и Дембеле и Умтити и Левандовски сейчас. а они банкроты из-за трио Грищман Коутиньо Дембеле
интересно сколько Дембеле без травм продержится
+9
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+9
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Он бы подошёл. Но травмы... Дорогой хрусталь, поэтому вокруг него игру не построишь
+8
0
+8
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Ответ Begench Berdimuradov
почему Неймару отдать в аренду. он после ухода Мбаппе будет лидер команды.
он может быть отличным лидером на очередном карнавале или еще какой-то гулянке)
+10
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Ответ Дмитрий Крутенко
Типа травм в Барсе не происходят. Там медицинская аура)) Это надо наоборот ПСЖ сказать спасибо, что за 220 млн. забрали себе такого хроника. А то бы еще большая Ж была бы в Барсе, хроник с ЗП, как у Месси.
И все таки в Барсе он был шикарен! В матче с ПСЖ он больше тащил команду. Создавал моменты, забивал. Так же как и в матчах против Баварии. Все таки в Барсе у него больше шансов на ЗМ было бы. Перешел в Париж, потух.
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+5
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у Барселоны есть команда по CS или по покеру?
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Предательство не прощается.
+4
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Ответ Vatikan
Он бы подошёл. Но травмы... Дорогой хрусталь, поэтому вокруг него игру не построишь
значил предложение звучало так: хрусталь на хрусталь, по рукам?
+2
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Отмечается, что от переезда в Саудовскую Аравию Неймар категорически отказывается

И это тот кого больше всех обвиняли в любви к деньгам))
+5
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Эх... Какой талант прогулял...
+1
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Ответ che kaif
Отмечается, что от переезда в Саудовскую Аравию Неймар категорически отказывается И это тот кого больше всех обвиняли в любви к деньгам))
Неправда. У него в Париже покер и вечеринки.
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Ответ UlanSky
И все таки в Барсе он был шикарен! В матче с ПСЖ он больше тащил команду. Создавал моменты, забивал. Так же как и в матчах против Баварии. Все таки в Барсе у него больше шансов на ЗМ было бы. Перешел в Париж, потух.
Но в финал ЛЧ ПСЖ вышел благодаря Неймару, тогда он был шикарен.
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Зачем ему в Саудовскую Аравию переходить, когда он Катарских фейхоа доит сидя в Париже 🤣🤣🤣
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Ответ гель кристины
Хави не очень умный тренер.
Наоборот. Зачем ему вечно таскающий, передерживающий мяч футболист, ломающий игру?
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его могут себе позволить в европе по деньгам только топы апл, но он им уже не нужен с такой историей травм, скорее всего в псж он и закончит, а потом на заработки
+2
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se queda, получается
+1
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до свидания палочник
+2
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Хави не очень умный тренер.
+6
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Ответ che kaif
И пару ЧМ, Пять ЛЧ ))
Кто нибудь поставьте этому "остроумному" комментарию плюсиков+
+6
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Ответ Marina_Greta
Зря все таки в своё время Ней ушёл из Барселоны. Думаю, у него бы намного ярче сложилась бы карьера, останься он в Барселоне.
ушёл не зря, но вот только в псж идти не следовало
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Ответ ruslan_khaibulov
хрусталем он стал только во Франции там сломали и Фалькао там ломался и Ибпа это специфический чемпионат костоломов. в барсе много кто после продажи Неймара на дорогой личке и Дембеле и Умтити и Левандовски сейчас. а они банкроты из-за трио Грищман Коутиньо Дембеле
Ибпа?
0
0
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Неймара к Месси.., да вся старая гвардия туда. Сменить название на год-два в "Барселона Старс" и потеха для народа. И бабки рекой...
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