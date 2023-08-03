УАФ попросила исключить представителей России из органов УЕФА

Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА с просьбой об исключении россиян из союза.

Ранее 15 представителей России вошли в состав административных органов УЕФА.

«Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором просит рассмотреть ситуацию присутствия в органах Союза европейских футбольных ассоциаций представителей России.

УАФ обращает внимание на то, что на должности в административных органах УЕФА (комитетах, органах и панелях) на период с 2023 по 2027 год были избраны и переизбраны 15 россиян», – говорится на сайте ассоциации.

Также УАФ привела часть письма, направленного в УЕФА.

«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно изучить ситуацию и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», – говорится в письме.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER