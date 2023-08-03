УАФ попросила исключить представителей России из органов УЕФА

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС УАФ Футбол

Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА с просьбой об исключении россиян из союза.

Ранее 15 представителей России вошли в состав административных органов УЕФА. 

«Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором просит рассмотреть ситуацию присутствия в органах Союза европейских футбольных ассоциаций представителей России. 

УАФ обращает внимание на то, что на должности в административных органах УЕФА (комитетах, органах и панелях) на период с 2023 по 2027 год были избраны и переизбраны 15 россиян», – говорится на сайте ассоциации.

Также УАФ привела часть письма, направленного в УЕФА.

«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно изучить ситуацию и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», – говорится в письме.

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96 комментариев

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Нытики
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Кого и надо исключить, так это укронационалистов.
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Ответ Никита Самарин
Что ж им так неймётся 🙄
А что им еще делать? Ныть, просить и совершать теракты. Ни на что большее они не способны. Страна с аппаратом жизнеобеспечения у койки
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Ответ magentrumen
Нытики
Если в заголовке есть слова уаф, Украина, Зеленский, и т. д., то будут и слова просят или требуют
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грошей забыли попросить в конце письма...
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После исключения всех представителей, Украина и УАФ прям начнет процветать:)
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Что ж им так неймётся 🙄
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А не то Зинченко плакать будет)
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УАФ-УАФ всё что могут говорить
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Голос Евсеева
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Самое смешное, что они просят УЕФА «обратить внимание» на переизбрание людей в... Структуре УЕФА.

Они думают, что там просто слепые и не заметили кого выбрали? Не поняли, что УЕФА это осознанно допустило, а их письмами даже подтираться брезгуют?
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Да это было очевидно ещё с гражданской. Украинство = Антирусскость. Они противопоставляют себя культуре, которая сделала людей из папуасов, дала им права, образование и собственную страну.
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Ответ Александр Киселёв
УАФ-УАФ всё что могут говорить
Всегда улыбку вызывает вот это УАФ..
После того, как кто то заметил на этом сайте - "..ну и название украинцы выбрали, словно собака тявкает, уаф-уаф..."

Тут дело даже не совсем в названии, а как бы действительно они последние два года словно тявкают непереставая, потому подходит и потому смешно.
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Их боротьба!
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УАФ точно с футболом как-то связана? Напоминает копирайтинговое агентство.
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В итоге Россия исключит с карты мира Украину
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А этих токсичных
укродрочеров всё не отпускает,
пхахахаха🤣🤣🤣
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Ябеды.
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Рано или поздно Штатом это все надоест, Украина останется у разбитого корыта и все про нее забудут.
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Ответ Александр Смирнов
грошей забыли попросить в конце письма...
Эту часть письма они просто не опубликовали.
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а можно в ответ попросить удалить всех предствителей Украиныво всех сферах спорта тогда?
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Ответ Антон Фалафель
Комментарий удален модератором
Ну китайцы и русские все-таки самодостаточные народы без каких-либо комплексов , чтобы заниматься таким нытьем и с огромной историей, поэтому они бы просто решили всё в прямом мордобое без привлечения третих сторон. (И китайцы бы получили 3,14зды и откатились бы обратно)
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Ответ Prokuror Prokurorov
Такое ощущение, что представители Незалежной уже в открытую троллят мир. Каждое новое заявление/требование абсурднее предыдущего, вот они, видимо и проверяют, будет ли принята очередная жалоба и можно троллить мир дальше или нет.
Усложняете, они просто тупые от природы. Нации как таковой нет, а вот диагноз есть
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...и грошей.
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УАФ необходимо срочно исключить из УЕФА и ФИФА. Оборзели!
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