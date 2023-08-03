УАФ попросила исключить представителей России из органов УЕФА
Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА с просьбой об исключении россиян из союза.
Ранее 15 представителей России вошли в состав административных органов УЕФА.
«Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором просит рассмотреть ситуацию присутствия в органах Союза европейских футбольных ассоциаций представителей России.
УАФ обращает внимание на то, что на должности в административных органах УЕФА (комитетах, органах и панелях) на период с 2023 по 2027 год были избраны и переизбраны 15 россиян», – говорится на сайте ассоциации.
Также УАФ привела часть письма, направленного в УЕФА.
«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно изучить ситуацию и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», – говорится в письме.
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Они думают, что там просто слепые и не заметили кого выбрали? Не поняли, что УЕФА это осознанно допустило, а их письмами даже подтираться брезгуют?
После того, как кто то заметил на этом сайте - "..ну и название украинцы выбрали, словно собака тявкает, уаф-уаф..."
Тут дело даже не совсем в названии, а как бы действительно они последние два года словно тявкают непереставая, потому подходит и потому смешно.
укродрочеров всё не отпускает,
пхахахаха🤣🤣🤣