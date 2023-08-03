«Зенит» объявил о завершении перехода Малкома в «Аль-Хилаль»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

Малком официально перешел из «Зенита» в «Аль-Хилаль».

Петербургский клуб объявил о завершении перехода футболиста в саудовский клуб.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах Мир РПЛ.

Малком — 10-й игрок клуба по системе «гол+пас» в российской истории, 22-й бомбардир в истории клуба (42 гола, лишь 2 из них – с пенальти), 2-й по голам за сезон РПЛ (в переходном сезоне-2011/12 Александр Кержаков забил 28).

Также бразилец четырехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Суперкубка страны и обладатель Кубка России.

Сравниваем зарплату Малкома с лидерами топ-лиг. У Кейна, Ван Дейка, Куртуа и Гризманна меньше!

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27 комментариев

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что теперь и пенсии у московских бабушек забирать не будем, а я уже привык
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Ответ Василий Васильевич
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Они теперь пишут статьи, что расходы на Малкома составили 80 миллионов и Зенит все равно не отбил трансфер.
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Удачи, парень ! Пример легионера.
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Ответ Captain_Noname
Печиненство уехало, помянем добряка
Вы уж определитесь, Печиненство добывает газпром или Малком?
А то на разных ветках разные версии
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Легионер здорового человека
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Ну вот теперь официальное прощание. Удачи и спасибо. Может еще увидимся.
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Ответ Royal Watcher
Не легенда, но спасибо за всё и удачи…
Широков, вот мы и узнали под каким ником ты здесь сидишь
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Удачи Малкому! Не только принёс много пользы Зениту (в т. ч. финансово), но и стал украшением нашего чемпионата. Быть может, ещё увидим его на наших футбольных полях.
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Денюшки капнули на счёт, ждём трансферов на вход. 😎
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Здоровья и благополучия в новом клубе!
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Ответ Vićtor Diaź
Широков, вот мы и узнали под каким ником ты здесь сидишь
вместо того,что-бы дома сидеть(епта!),он здесь сидит;)
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Первый "россиянин" в Аль-Хиляль. Удачи ему в Аравии
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Спасибо за 4 потрясающий сезона!
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Ответ Captain_Noname
Комплексный аналитический ум - не про мониторную борцуху, запишем
Самокритично. Возможно вас еще можно спасти. (хотя какой в этом смысл?)
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Ответ schwein
Самокритично. Возможно вас еще можно спасти. (хотя какой в этом смысл?)
Я так не думаю
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Не легенда, но спасибо за всё и удачи…
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