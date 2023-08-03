«Зенит» объявил о завершении перехода Малкома в «Аль-Хилаль»

Малком официально перешел из «Зенита» в «Аль-Хилаль».

Петербургский клуб объявил о завершении перехода футболиста в саудовский клуб.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах Мир РПЛ.

Малком — 10-й игрок клуба по системе «гол+пас» в российской истории, 22-й бомбардир в истории клуба (42 гола, лишь 2 из них – с пенальти), 2-й по голам за сезон РПЛ (в переходном сезоне-2011/12 Александр Кержаков забил 28).

Также бразилец четырехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Суперкубка страны и обладатель Кубка России.

Сравниваем зарплату Малкома с лидерами топ-лиг. У Кейна, Ван Дейка, Куртуа и Гризманна меньше!

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