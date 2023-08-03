Дембеле сказал игрокам «Барсы», что не хочет играть за клуб, где в него «постоянно бросаются дерьмом» (As)

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

Стало известно, как Усман Дембеле объяснил переход в «ПСЖ» игрокам «Барсы» и Хави.

По данным As, во время встречи с Хави вингер сказал: «Я хочу остаться здесь и брать трофеи, но в здоровой атмосфере».

Ранее газета Mundo Deportivo сообщала, что Усман решил уйти из «Барсы» из-за опасений за свое будущее в клубе после назначения спортивным директором Деку, который ранее был агентом Рафиньи, конкурента Дембеле по позиции. Также сообщалось, что некоторые члены руководства хотели продать Дембеле. Вероятно, на это и намекал Усман, говоря об атмосфере в клубе.

Дембеле дал Хави понять, что уходит не из-за денег, хотя «ПСЖ» и предложил ему почти в три раза больше, чем он сейчас получает в «Барсе». Игрок сообщил тренеру, что все из-за того, что он не чувствует уверенность со стороны руководства клуба. При этом Усман ценит отношение Хави, который поддерживал его даже в самые сложные моменты.

Аргументы Дембеле не убедили Хави. Тренер покинул встречу, полностью разочаровавшись в игроке.

Как отмечает As, что при общении с игроками «Барселоны» француз был более многословным. Дембеле сказал партнерам, что не хочет играть за клуб, где «есть люди, которые постоянно бросаются в него дерьмом», а также «ждут возможности отрубить ему голову». Он заявил, что хочет играть там, где «над ним никто не смеется».

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83 комментария

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Жаль, что медицинская бригада Барсы останется без работы:)
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Ну в ПСЖ-то совсем не токсичная атмосфера))))))))))))
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Феерический пассажир, просто тотальное разочарование. Профессионал, который получал травмы из-за того, что недостаточно хорошо провел разминку😂😂😂 Хочет, чтобы не смеялись над ним, вот дает чудак
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Но почему-то переходит в псг 🤷‍♂️
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Поэтому переходит в клуб, в котором в дерьме придется плавать всегда. Стабильность любит человек, а вы тут над ним смеетесь.
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Ахахаха)) фаны ПСЖ так и ждут не дождутся, чтобы петь дифирамбы в его честь😂🤦🏼‍♂️
Он дурак или реально не знает как в последний сезон проводили Месси?))
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Фанатики ПСЖ тебя отблагодарят за время в лазарете)
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Ответ Костя
французский клуб и усман француз ты как хочешь
По твоей логике и Месси должен был из Барсы уходить в Эстудиантес
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Ну теперь ты перейдешь в самую доброжелательную команду, где болельщики будут тебя носить на руках 😁😁😁.
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Ответ Игорь Новиков
Ну в ПСЖ-то совсем не токсичная атмосфера))))))))))))
семейная)
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Ответ $merch
семейная)
Простая
Семейная
Жизнь
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История повторяется как и с Боруссией.
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ну ПСЖ это абсолютно другое дело
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ПСЖ и здоровая атмосфера, звучит как анекдот.
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Деньги , деньги , деньги . Зарплата плюс половина отступных .Хави в него верил до последнего , что ему ещё нужно было , мое мнение это пустые отговорки .Посмотрим может в ПСЖ выйдет на свой прежний уровень
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Ответ la_masia
История повторяется как и с Боруссией.
Да он из Ренна также уходил. По другому не может, видимо.
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зато в псж отличный коллектив и тёплая дружеская атмосфера, дембельнулся дембеле
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Трепло самое настоящее. Если бы хотел так называемую здоровую атмосферу, то нашел бы другой клуб куда перейти ибо ПСЖ и здоровая атмосфера понятия несовместимы. Просто мальчик и его жадный агента бабла больше захотели.
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А почему бросаются дерьмом он не втупляет? Весь такой топ и решала, а почему критикуют, скатертью дорожка, лично я ждал этого момента 6 сезонов уже, он просто какое то недоразумение, так как он еще никто не играл с имиджем Барсы, весь этот прошлогодний (да и не только)цирк он наверное забыл.
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Неблагоприятный гамадрил.
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Дембеле это слегка утрированный образ большинства современных футболистов. Чудовищной степени инфантильность и всепоглощающий эгоизм.
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Играть в топ-клубе = быть под давлением. Играть в великой Барселоне - давление умноженное на 2. Надо понимать куда приходишь играть
Если нет характера для этого, то и не нужен Барсе
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Да, Барса не подарок, особенно в нынешней финансовой ситуации... Но в Париже ты почувствуешь настоящее derьmo ... Да и тоненькие ножки твои там быстро отсекут дровосеки... Жри гамбургеры дальше...
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Во первых перешёл в клуб с «самой здоровой и благоприятной» атмосферой!))
Во вторых - обычно 💩 к 💩 не липнет же)
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Дембеле уверен провалится на родине, потому как играют там против псж все как в последний раз в жизни и не потому, что не любят, а просто что бы обратил внимание денежный мешок на них, потому как разница в зарплате огромна, просто затопчут антихристы его хрусталя.
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