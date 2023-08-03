Дембеле сказал игрокам «Барсы», что не хочет играть за клуб, где в него «постоянно бросаются дерьмом» (As)

Стало известно, как Усман Дембеле объяснил переход в «ПСЖ» игрокам «Барсы» и Хави.

По данным As, во время встречи с Хави вингер сказал: «Я хочу остаться здесь и брать трофеи, но в здоровой атмосфере».

Ранее газета Mundo Deportivo сообщала, что решил уйти из «Барсы» из-за опасений за свое будущее в клубе после назначения спортивным директором Деку, который ранее был агентом Рафиньи, конкурента Дембеле по позиции. Также сообщалось, что некоторые члены руководства хотели продать Дембеле. Вероятно, на это и намекал Усман, говоря об атмосфере в клубе.

Дембеле дал Хави понять, что уходит не из-за денег, хотя « » и предложил ему почти в три раза больше, чем он сейчас получает в «Барсе». Игрок сообщил тренеру, что все из-за того, что он не чувствует уверенность со стороны руководства клуба. При этом Усман ценит отношение , который поддерживал его даже в самые сложные моменты.

Аргументы Дембеле не убедили Хави. Тренер покинул встречу, полностью разочаровавшись в игроке.

Как отмечает As, что при общении с игроками «Барселоны» француз был более многословным. Дембеле сказал партнерам, что не хочет играть за клуб, где «есть люди, которые постоянно бросаются в него дерьмом», а также «ждут возможности отрубить ему голову». Он заявил, что хочет играть там, где «над ним никто не смеется».

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