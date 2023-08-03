Трансфер Дембеле в «ПСЖ» согласован, вингер прилетит в Париж сегодня. «Барса» получит 25 млн евро из 50

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле деньги Футбол

Трансфер Усмана Дембеле из «Барселоны» в «ПСЖ» полностью согласован.

Как пишет RMC Sport, «ПСЖ» достиг полной договоренности с «Барселоной» о переходе вингера – клубы уладили последние детали.

Сегодня Дембеле прилетит в Париж, где подпишет 5-летний контракт.

«ПСЖ» заплатит за игрока 50 млн евро, из которых «Барселоне» достанутся лишь 25 млн. Вторую половину от суммы сделки получат сам Дембеле и его агент. Таковы условия отступных, которые действовали до 1 августа.

Дембеле сказал игрокам «Барсы», что не хочет играть за клуб, где в него «постоянно бросаются дерьмом» (As)

«ПСЖ» уводит Дембеле у «Барсы» – за отступные 50 млн. Лапорта обещает «войну»

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80 комментариев

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Лапорта гений
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с одной стороны жалко конечно отпускать дембеля за 25, учитывая его потенциал. но с другой, вспоминая факт того, что в нужные моменты он травмирован/не в форме, а также условия, при которых его переподписывали - на безрыбье и рак рыба)
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Из трех великих трансферов предыдущего президента - Гризмана, Коута и Дембеле на ожидаемом уровне не заиграл никто, а потом их всех еще и слили за гроши. Менеджмент на каком-то небесном уровне просто.
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Ну варианта было два. Либо так, либо в прошлом году бесплатно отпускать, так как старый контракт закончился. Так что скатертью дорога.
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Ответ градус ненависти
Лапорта гений
Так-то не Лапорта, а сам Дембеле или его агент. Но подняли бабла на ровном месте. Поимев "гения" Лапорту.
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Ответ градус ненависти
Лапорта гений
он может и не гений, но он очень оперативно, сработал, либо вообще отпустить его бесплатно либо такой вариант.
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Ответ градус ненависти
Лапорта гений
Это лучше, чем бесплатно отпустить в прошлом сезоне
+7
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Ответ Tristan...
Всем шютникам - год назад его могли вообще бесплатно потерять. А так, какие никакие, но деньги + в 3 раз стал чемпионом Испании...
(мой любимый смайл)

А так я кстати не понимаю фанатов Барселоны, которые полгода назад называли его топом, а сейчас кидают в него камни и про лазарет вспоминают…

Почему так грубо?((
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Ответ ganso 10
с одной стороны жалко конечно отпускать дембеля за 25, учитывая его потенциал. но с другой, вспоминая факт того, что в нужные моменты он травмирован/не в форме, а также условия, при которых его переподписывали - на безрыбье и рак рыба)
А самое главное, что годом ранее он мог уйти бесплатно, это лучше, чем ничего .
+3
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Ответ Tristan...
🤡 - Дембеле? Согласен...)
перечитай еще раз…
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Хана псж. Неймар и дембеле порвут клуб изнутри
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Купили 140
Продали за 25
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Ответ Руслан Абакаров
Лапорта срубил хоть 25 млн, вместо 0
25 минус зарплата Дембеле за прошлый сезон, минус его подписной бонус, минус комиссия агенту. Так что не факт, что останется хоть что-то из этих 25. Плюс разве что вклад Дембеле в чемпионство.
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нифига не жалко честно, давно надо было его продавать. сумма маленькая но он в прошлом году мог уйти вообще бесплатно поэтому хоть какая-то от него польза.
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Рычаги Лапорты в действии 😂🤡
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Ответ Mokka Keane
После 00:00 1 августа цена Усмана выросла до 100 млн. Нет?
По всей видимости ПСЖ успел активировать клаусулу..

А если и не успел, то на лицо договорняк.. За 100 млн Дембеле никому не нужен.. Но и Барсе он без мотивации тоже не упёрся..
Поэтому не удивлюсь, что Барса, Дембеле и ПСЖ договорились на сумме в 50 млн.. Но часть денег, которая должна достаться Дембеле, вероятно также достанется Барсе.. Слухи такие были.
Это позволит Барсе либо скрыть от Тебаса лишние 10 лимонов, либо наоброт зафиксировать их вместе с изначальными 25 млн..
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Ответ Raindrop Drop Top
И так пол сезона без него, на бумаге потеря, а так по факту только от головняков избавились
так он лучший ассистент Барсы за последние 2 года несмотря на все травмы. Это серьезная потеря для любого клуба
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Это не про деньги, барса токсичная😂😂😂
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Ответ <~Inter~>
так он лучший ассистент Барсы за последние 2 года несмотря на все травмы. Это серьезная потеря для любого клуба
Рафинья такую же стату сделал, пока тот на травме был
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Ответ Raindrop Drop Top
И так пол сезона без него, на бумаге потеря, а так по факту только от головняков избавились
Но эти пол сезона он играл отлично. Как только выходил из лазарета, сразу сажал на лавку Рафинью.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Так-то не Лапорта, а сам Дембеле или его агент. Но подняли бабла на ровном месте. Поимев "гения" Лапорту.
Лапорта срубил хоть 25 млн, вместо 0
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Ответ rigobersong
А чего ты такой агрессивный со своей Заремой стал, или это твой второй аккаунт?:))
Риго, а где ты в моем комментарии увидел агрессию?
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👟🔄🥾
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Мда.. выбора особо-то и не было. Но это было ожидаемо, как только Мбаппе намылился в Мадрид, тут же был согласован план с этим дурачком, который полтора года потом рассказывал о том, как он любит Барселону и хочет здесь играть и развиваться. Надеюсь, в париже он ощутит всю прелесть настоящего хейта и ненависти (а не выдуманную чушь, что он сейчас мелет на камеру), местных болел, которые за его выходки просто порвут на части.
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Ответ f0rmoceft
Потеря для Барсы, очевидно. Но хоть 25 заработают, а мог бы бесплатно уйти.
И так пол сезона без него, на бумаге потеря, а так по факту только от головняков избавились
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