Трансфер Дембеле в «ПСЖ» согласован, вингер прилетит в Париж сегодня. «Барса» получит 25 млн евро из 50
Трансфер Усмана Дембеле из «Барселоны» в «ПСЖ» полностью согласован.
Как пишет RMC Sport, «ПСЖ» достиг полной договоренности с «Барселоной» о переходе вингера – клубы уладили последние детали.
Сегодня Дембеле прилетит в Париж, где подпишет 5-летний контракт.
«ПСЖ» заплатит за игрока 50 млн евро, из которых «Барселоне» достанутся лишь 25 млн. Вторую половину от суммы сделки получат сам Дембеле и его агент. Таковы условия отступных, которые действовали до 1 августа.
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А так я кстати не понимаю фанатов Барселоны, которые полгода назад называли его топом, а сейчас кидают в него камни и про лазарет вспоминают…
Почему так грубо?((
Продали за 25
А если и не успел, то на лицо договорняк.. За 100 млн Дембеле никому не нужен.. Но и Барсе он без мотивации тоже не упёрся..
Поэтому не удивлюсь, что Барса, Дембеле и ПСЖ договорились на сумме в 50 млн.. Но часть денег, которая должна достаться Дембеле, вероятно также достанется Барсе.. Слухи такие были.
Это позволит Барсе либо скрыть от Тебаса лишние 10 лимонов, либо наоброт зафиксировать их вместе с изначальными 25 млн..