Трансфер Дембеле в «ПСЖ» согласован, вингер прилетит в Париж сегодня. «Барса» получит 25 млн евро из 50

Трансфер Усмана Дембеле из «Барселоны» в «ПСЖ» полностью согласован.

Как пишет RMC Sport, «ПСЖ» достиг полной договоренности с «Барселоной» о переходе вингера – клубы уладили последние детали.

Сегодня Дембеле прилетит в Париж, где подпишет 5-летний контракт.

«ПСЖ» заплатит за игрока 50 млн евро, из которых «Барселоне» достанутся лишь 25 млн. Вторую половину от суммы сделки получат сам Дембеле и его агент. Таковы условия отступных, которые действовали до 1 августа.

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