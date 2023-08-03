Нагучев о словах Дзюбы о журналистах: «Игрок, отвечающий так, должен получать штраф – он наносит дэмэдж бренду клуба, ведет себя как быдло»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия телевидение Sports.ru Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Роман Нагучев раскритиковал Артема Дзюбу за резкие слова в адрес журналистов.

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев стал гостем нового выпуска шоу Sports.ru «Нет темы» и ответил на претензии форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который раскритиковал журналистов: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

«Я хотел бы обратиться к футболистам, которые путают одно с другим. Понимаете, когда вы отвечаете на вопросы журналистов, то вы общаетесь не с человеком, который вас спрашивает. Вы общаетесь со зрителями, которые приходят на стадион или которые смотрят игру дома. Отвечая журналистам, вы на самом деле отвечаете болельщикам. 

Поэтому в любой европейской стране – в Голландии, Германии, Италии – за такой ответ Артема Дзюбы клуб оштрафуют. Плохой вопрос от журналиста – его зона ответственности, его проблемы, его поругают на работе за непрофессионализм. А игрок, отвечающий на вопрос так, будто зрителей у футбола нет, должен получать штраф. Потому что он наносит дэмэдж бренду клуба. Он ведет себя как быдло.

В моем понимании, такой большой клуб как «Локомотив», у которого есть история и традиции, должен об этом заботиться. 

Еще раз обращаюсь к футболистам: что бы ни спросил журналист, вы должны найти в себе силы нормально ответить на вопрос. Потому что отвечаете зрителю, который заплатил деньги и пришел на матч. Хорошие ответы – это уважение к зрителю. Он потратил время, чтобы увидеть, как Артем Дзюба забивает головой «Факелу».

Что спрашивает журналист – это не имеет никакого отношения. Ответь интересно в любом случае. Потому что на экране ты, а не журналист, задающий вопрос. Это твое лицо, это оно произносит слова, а журналиста никто и не вспомнит.

Я преподаю в «Матч Академии» и говорю студентам: «Вы задаете вопросы и думаете, что вы авторы контента, но на самом деле вас никто не видит. Все что от вас есть – микрофон с рукой, у этого нет лица. Но вы способы сделать так, чтобы человек в картинке – тренер, игрок, руководитель – ответил интересно, вы способны ему помочь с этим».

Даже если журналист не справляется с задачей, звездный футболист просто не имеет права отвечать плохо. Это забота о самом себе. И Артем Дзюба, который говорит глупость (несмотря на то, что это контент на миллионы просмотров), в первую очередь подставляет сам себя.

Как у тебя может не оказаться ни одной интересной реплики о матче, где ты только что отыграл? Кроме той, где ты говоришь, всех интересует только желтуха. Ну, если ты живешь желтую жизнь, это неизбежно. Но ответь ты все равно про футбол, поиронизируй и ответь, что мешает?

Футболисты почему-то заботятся о чужой профессии больше, чем о своей. Переживают за скучные вопросы сильнее, чем за свой личный бренд.

Я слабо представляю, чтобы условные Матс Хуммельс или Марко Ройс когда-нибудь вместо интересных ответов сказали бы такое.

Каждый должен заботиться сам о себе, а не думать о деле и профессии другого. Мир бы был лучше, если бы каждый просто заботился и думал прежде всего о себе, а уже во вторую очередь помогал кому-то еще.

Давайте еще Артем Дзюба займется моей профессией – ну серьезно?» – сказал Нагучев.

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»

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66 комментариев

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Журналист который не знает русский аналог слова дэмедж наносит урон профессии и каналу где работает
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"Дэмэдж" 😄

Он наносит дэмэдж имиджу клуба и бихейв себя как рэднэк - объяснил Генич
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Роман,это обращение лично к вам,увольтесь пожалуйста ,сделаете тем самым очень очень многим людям хорошо !
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Ответ Евгений - 79
Журналист который не знает русский аналог слова дэмедж наносит урон профессии и каналу где работает
Репутации канала Матч ТВ уже ничто не может нанести урон.
+20
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Роман Нагучев критисайзд Артема Дзюбу за хейт спич:
Игрок, респондинг таким образом, маст ресив штраф - хи наносит дэмедж клубу, актинг лайк быдло.

P.S раньше смеялись над Данилой и Германом, даже не представляли что такое колхозное использование английского станет модным в реальной жизни, дэээээмн...
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Хороший какой преподаватель академии журналистов – учит быть просто подставкой для микрофона. Чего ожидать вообще от журналистов тогда кроме "вы проиграли, что не получилось сегодня?" и прочей пресной хрени
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Сколько хп осталось у бренда клуба?
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комментатор, говорящий "дэмедж", наносит ущерб своему телеканалу
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Наносит дэмэдж, ведет себя как эссхолл. Нет, ну рили. Я вэри расстроен.
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журналист, который использует слово дэмэдж вместо обычного "урон", должен получать штраф
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Новый камертон на Матче объявился, я погляжу
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Почему Роман Нагучев считает, что он представляет болельщиков? Не много ли он на себя берёт?
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Ответ Artem Piatkov
"Дэмэдж" 😄 Он наносит дэмэдж имиджу клуба и бихейв себя как рэднэк - объяснил Генич
это как триггер, нарратив и спиннер в одном флаконе ☝️
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Там комментаторов Матч ТВ за дэмэджи штрафовать не начали ещё? Вроде были такие разговоры.
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А ин рашн лангуаге нельзя уже говорить, да, Нагучев?
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Фаер резист, епт.
Прекратите насиловать родной язык
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
Его дэмэж сделал хёрт его харт, это так сэд, о май бог
Он крейзи, о май гадбл
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Его дэмэж сделал хёрт его харт, это так сэд, о май бог
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Ром, захотелось хайпануть за счёт Артема. не получилось. Успокойся
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За дэмэдж и двор стреляю в упор
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Ответ Saveliy Ivanov
Почему Роман Нагучев считает, что он представляет болельщиков? Не много ли он на себя берёт?
Неправильно поняли мысль. Журналист не представляет болельщиков, журналист работает для болельщиков, как и футболист. Журналист задаёт вопрос не чтобы самому насладиться ответом, а чтобы на этот ответ посмотрел болельщик.
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Какое же у Нагучева и ему подобных комментаторов с Матча огромное эго..
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Дэмедж? Русскими словами стало сложно изъясняться?
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Нагучев и его дружки с Матч ТВ, научитесь нормально коментировать матчи!! вы ведь комментируете это для телезрителей - которые не пришли на стадион, вы должны передать атмосферу и эмоции данного события.
А из вас выходит лишь одно Dерьмо( многие выключают звук) - вы портите имидж комментаторов.
В Европе за такое штрафуют!
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вред, урон, ущерб
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