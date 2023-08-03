Нагучев о словах Дзюбы о журналистах: «Игрок, отвечающий так, должен получать штраф – он наносит дэмэдж бренду клуба, ведет себя как быдло»

Роман Нагучев раскритиковал Артема Дзюбу за резкие слова в адрес журналистов.

Комментатор « » стал гостем нового выпуска шоу Sports.ru «Нет темы» и ответил на претензии форварда « » Артема Дзюбы, который раскритиковал журналистов: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

«Я хотел бы обратиться к футболистам, которые путают одно с другим. Понимаете, когда вы отвечаете на вопросы журналистов, то вы общаетесь не с человеком, который вас спрашивает. Вы общаетесь со зрителями, которые приходят на стадион или которые смотрят игру дома. Отвечая журналистам, вы на самом деле отвечаете болельщикам.

Поэтому в любой европейской стране – в Голландии, Германии, Италии – за такой ответ клуб оштрафуют. Плохой вопрос от журналиста – его зона ответственности, его проблемы, его поругают на работе за непрофессионализм. А игрок, отвечающий на вопрос так, будто зрителей у футбола нет, должен получать штраф. Потому что он наносит дэмэдж бренду клуба. Он ведет себя как быдло.

В моем понимании, такой большой клуб как «Локомотив», у которого есть история и традиции, должен об этом заботиться.

Еще раз обращаюсь к футболистам: что бы ни спросил журналист, вы должны найти в себе силы нормально ответить на вопрос. Потому что отвечаете зрителю, который заплатил деньги и пришел на матч. Хорошие ответы – это уважение к зрителю. Он потратил время, чтобы увидеть, как Артем Дзюба забивает головой «Факелу».

Что спрашивает журналист – это не имеет никакого отношения. Ответь интересно в любом случае. Потому что на экране ты, а не журналист, задающий вопрос. Это твое лицо, это оно произносит слова, а журналиста никто и не вспомнит.

Я преподаю в «Матч Академии» и говорю студентам: «Вы задаете вопросы и думаете, что вы авторы контента, но на самом деле вас никто не видит. Все что от вас есть – микрофон с рукой, у этого нет лица. Но вы способы сделать так, чтобы человек в картинке – тренер, игрок, руководитель – ответил интересно, вы способны ему помочь с этим».

Даже если журналист не справляется с задачей, звездный футболист просто не имеет права отвечать плохо. Это забота о самом себе. И Артем Дзюба, который говорит глупость (несмотря на то, что это контент на миллионы просмотров), в первую очередь подставляет сам себя.

Как у тебя может не оказаться ни одной интересной реплики о матче, где ты только что отыграл? Кроме той, где ты говоришь, всех интересует только желтуха. Ну, если ты живешь желтую жизнь, это неизбежно. Но ответь ты все равно про футбол, поиронизируй и ответь, что мешает?

Футболисты почему-то заботятся о чужой профессии больше, чем о своей. Переживают за скучные вопросы сильнее, чем за свой личный бренд.

Я слабо представляю, чтобы условные Матс Хуммельс или Марко Ройс когда-нибудь вместо интересных ответов сказали бы такое.

Каждый должен заботиться сам о себе, а не думать о деле и профессии другого. Мир бы был лучше, если бы каждый просто заботился и думал прежде всего о себе, а уже во вторую очередь помогал кому-то еще.

Давайте еще Артем Дзюба займется моей профессией – ну серьезно?» – сказал Нагучев.

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»