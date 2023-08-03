Контракт Давилы с ЦСКА – на 4 года, медосмотр пройден. Форвард Чили выкупит себя за 5 млн долларов у «Леона» на этой неделе

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Мексика Леон Виктор Давила деньги Футбол

ЦСКА согласовал все условия перехода нападающего Виктора Давилы из «Леона».

Журналист Фернандо Эскивель сообщил, по какой схеме ЦСКА переведет деньги за форварда сборной Чили: из России их переведут в Венесуэлу, затем – в Чили, а уже потом – в Мексику.

Инсайдер Иван Карпов подтверждает эти сведения и добавляет, что рубли в России конвертируются в дирхамы и отправятся в ОАЭ. Там их переведут в евро и отправят в Венесуэлу, где деньги примет агентство Эвертон-де-Винья. Оттуда деньги уже в долларах отправятся в Чили, а потом – в Мексику.

Несмотря на все сложности, Виктор сможет выкупить себя за 5 миллионов долларов уже на этой неделе.

Давила уже прошел медосмотр для ЦСКА, его контракт с московским клубом будет рассчитан на 4 года.

Давила перешел в «Леон» из «Пачуки» в 2021 году, у него 4 матча за сборную Чили. Футболист может играть как на позиции центрфорварда, так и на флангах атаки. Его статистика доступна здесь.

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48 комментариев

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Столько махинаций ради одного трансфера. Чувствую, что качественных пополнений в команде в этом сезоне больше не будет, разве что в зимнюю паузу
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Как похорошел наш футбол за последние годы…
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Ответ Ivan Balashov
А с защитой что делать?
Да делать-то что-то надо, но Бабаев планирует вообще не переплачивать за средненьких игроков, а без денег очень тяжело переманивать футболистов в страну без еврокубков
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Ответ Izzuit
Столько махинаций ради одного трансфера. Чувствую, что качественных пополнений в команде в этом сезоне больше не будет, разве что в зимнюю паузу
Что вы хотите? Нынешние реалии, браво ЦСКА что находят такие лазейки
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Ответ Crosser
Первый пошел! Успеет ли на матч с Локо, вот в чем вопрос…
Точно нет, как я думаю.
Да и в тренерском штабе сидят профессионалы и не станут выставлять на матч игрока, который только с самолета и с другого часового пояса.

Если Давила будет готов через тур, то вообще будет очень круто )
+6
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Ответ Black Banana
Как похорошел наш футбол за последние годы…
если бы только футбол, похорошело ведь вообще все
+7
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> рубли в России конвертируются в дирхамы и отправятся в ОАЭ. Там их переведут в евро и отправят в Венесуэлу, где деньги примет агентство Эвертон-де-Винья. Оттуда деньги уже в долларах отправятся в Чили, а потом – в Мексику.

В Мексике деньги переведут в кокаин и так уже выкупят.
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Ответ Crosser
Первый пошел! Успеет ли на матч с Локо, вот в чем вопрос…
Даже если он прямо сейчас летит в Москву - успеет только с Бабаевым фотку сделать. Да и очень глупо выпускать игрока с которым команда даже в квадрат ещё не играли. Дай Бог к следующему туру в заявку внесут
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Ого, уже? Круто.
Давило из Леона))
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И так сойдет...
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ЦСКА использовал схему из 90-х...
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Ответ Izzuit
Столько махинаций ради одного трансфера. Чувствую, что качественных пополнений в команде в этом сезоне больше не будет, разве что в зимнюю паузу
Можно на российском рынке поискать игроков.
Макарчук - любимец Федотова на поверхности. Сутормин, если Зенит подвинется.
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Ответ Izzuit
Столько махинаций ради одного трансфера. Чувствую, что качественных пополнений в команде в этом сезоне больше не будет, разве что в зимнюю паузу
Это не махинации, а реальность времени. Хочешь работать серьезно, умей находить сложные решения, а не простые, как раньше.
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Ответ *MVP*
если бы только футбол, похорошело ведь вообще все
Хорошо, что всё идёт по плану, ребята.
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Крошечный посредственный игрок, никому не нужный кроме Мексики…
Охрененное усиление))
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на этой схеме видно, что санкции можно обходить. причем способов масса. но ежик плачет и продолжант есть кактус.
что там по укреплению защиты и левых с правыми полузащитниками?
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Будет заболотному колу носить
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Пипец там схемы...Я понимаю, что трансферная политика ЦСКА в последние годы оставляет желать лучшего, но нужно еще делать скидку на подобные сложности
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Рад за ЦСКА, как ни странно, для меня самого. Уверен что в наших реалиях отличный трансфер для РПЛ.
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Первый пошел! Успеет ли на матч с Локо, вот в чем вопрос…
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Ответ Олег Носов
Это хорошая новость. Добро пожаловать в клуб. Давида будет всех давить.
Кого он будет давить?. Он ростом с Мендеса )
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Схемы плетеные. Ждем Давилу!
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Ответ Юрий Король
Надо ещё Душилу и Громилу.
Также- Загрыззу и Попезтофалли
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И на каждом этапе правильные люди снимают свою комиссию.
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Защитников надо ещё покупать
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