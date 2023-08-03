Контракт Давилы с ЦСКА – на 4 года, медосмотр пройден. Форвард Чили выкупит себя за 5 млн долларов у «Леона» на этой неделе

ЦСКА согласовал все условия перехода нападающего Виктора Давилы из «Леона».

Журналист Фернандо Эскивель сообщил, по какой схеме переведет деньги за форварда сборной Чили: из России их переведут в Венесуэлу, затем – в Чили, а уже потом – в Мексику.

Инсайдер Иван Карпов подтверждает эти сведения и добавляет, что рубли в России конвертируются в дирхамы и отправятся в ОАЭ. Там их переведут в евро и отправят в Венесуэлу, где деньги примет агентство Эвертон-де-Винья. Оттуда деньги уже в долларах отправятся в Чили, а потом – в Мексику.

Несмотря на все сложности, сможет выкупить себя за 5 миллионов долларов уже на этой неделе.

Давила уже прошел медосмотр для ЦСКА, его контракт с московским клубом будет рассчитан на 4 года.

Давила перешел в « » из «Пачуки» в 2021 году, у него 4 матча за сборную Чили. Футболист может играть как на позиции центрфорварда, так и на флангах атаки. Его статистика доступна здесь.