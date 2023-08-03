Директор «Спартака»: «У нас сильнейший бренд Восточной и Центральной Европы. Нужно реализовать потенциал»

Директор «Спартака» считает бренд клуба сильнейшим в Восточной и Центральной Европе.

– Какие именно у вас полномочия в « »?

– Я отвечаю за бизнес-развитие: коммерция, маркетинг, а также бэкофис – финансы, кадры, развитие систем. Если коротко – реализация коммерческого потенциала «Спартака».

– С какими проблемами успели столкнуться в «Спартаке»?

– Отметил бы не проблемы, а общую ситуацию. Только прошла пандемия, введен Fan ID, сложная политическая ситуация – все существенным образом сказывается на посещаемости. И это относится не только к «Спартаку», но и в целом к российскому футболу как к развлекательной индустрии.

Нам предстоит детально изучить ситуацию и разработать комплексную программу коммерческого развития клуба для максимальной реализации его маркетингового потенциала. Нужны новые подходы к позиционированию бренда, новая коммуникационная программа.

Примером может служить опыт с «Авангардом» – за четыре года нам удалось стабильно закрепить его в топ-5 медийных спортивных клубов России и, вернувшись в Омск, обеспечить аншлаги почти на всех матчах в сезоне.

«Спартак» по медийности уже на лидирующих позициях, но потенциал – кратно выше. Наша задача – его реализовать.

– «Зенит» – главный конкурент «Спартака» за звание самого медийного клуба?

– Есть цифры, и они говорят, что «Спартак» конкурирует в первую очередь с «Зенитом». Понятно, берутся разные срезы на разных платформах. Но стабильно топ-3 занимают футбольные клубы, а «Спартак» с « » лидируют.

– По вашему мнению, бренд «Спартака» – самый сильный в спортивной отрасли в России?

– Если мы говорим о популярности в целом, «Спартак» – с запасом сильнейший бренд. Я бы даже сказал, сильнейший в Восточной и Центральной Европе.

Если в него системно и качественно вкладываться – не только денежно, но и технологически, с помощью разных инструментов и коллабораций, – можно добиться заметных результатов, – сказал новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых, ранее работавший в хоккейном «Авангарде».