Директор «Спартака»: «У нас сильнейший бренд Восточной и Центральной Европы. Нужно реализовать потенциал»

Теги Спартак Зенит Авангард премьер-лига Россия бизнес болельщики Политика Fan ID бизнес и маркетинг Сергей Белых Футбол

Директор «Спартака» считает бренд клуба сильнейшим в Восточной и Центральной Европе.

– Какие именно у вас полномочия в «Спартаке»?

– Я отвечаю за бизнес-развитие: коммерция, маркетинг, а также бэкофис – финансы, кадры, развитие систем. Если коротко – реализация коммерческого потенциала «Спартака».

– С какими проблемами успели столкнуться в «Спартаке»?

– Отметил бы не проблемы, а общую ситуацию. Только прошла пандемия, введен Fan ID, сложная политическая ситуация – все существенным образом сказывается на посещаемости. И это относится не только к «Спартаку», но и в целом к российскому футболу как к развлекательной индустрии.

Нам предстоит детально изучить ситуацию и разработать комплексную программу коммерческого развития клуба для максимальной реализации его маркетингового потенциала. Нужны новые подходы к позиционированию бренда, новая коммуникационная программа.

Примером может служить опыт с «Авангардом» – за четыре года нам удалось стабильно закрепить его в топ-5 медийных спортивных клубов России и, вернувшись в Омск, обеспечить аншлаги почти на всех матчах в сезоне.

«Спартак» по медийности уже на лидирующих позициях, но потенциал – кратно выше. Наша задача – его реализовать.

– «Зенит» – главный конкурент «Спартака» за звание самого медийного клуба?

– Есть цифры, и они говорят, что «Спартак» конкурирует в первую очередь с «Зенитом». Понятно, берутся разные срезы на разных платформах. Но стабильно топ-3 занимают футбольные клубы, а «Спартак» с «Зенитом» лидируют.

– По вашему мнению, бренд «Спартака» – самый сильный в спортивной отрасли в России?

– Если мы говорим о популярности в целом, «Спартак» – с запасом сильнейший бренд. Я бы даже сказал, сильнейший в Восточной и Центральной Европе.

Если в него системно и качественно вкладываться – не только денежно, но и технологически, с помощью разных инструментов и коллабораций, – можно добиться заметных результатов, – сказал новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых, ранее работавший в хоккейном «Авангарде».

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75 комментариев

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Так и вижу бегающих школьников в футболках Спартака.... где-нибудь в Варшаве
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Ответ Роман
а много бегает в Москве мальчишек в майки Легии?хотя Москва в 15 раз больше.
Они ничего и не заявляют)
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Вообщем вопрос про популярность в России закрыли, пошли теперь решать в Европе…

Ахаха
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Жара в Москве, некоторым вот даже плохо становится
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Расскажите этому человеку, что Германия - это тоже Центральная Европа)))
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Зенит/Газпром постоянно налаживают партнёрские отношения с клубами и другими структурами за рубежом - и это конкретные факты. Отлеты Спартака от кипрских рыбаков или 7-0 разве достаточно чтобы бренд стал "сильнейшим"? Если "бред", то вполне вероятно. "Нам так хочется" или "мы так считаем" - ни разу не объективный показатель.
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Сильнейший бред
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Ответ Роман
нету никакого бренда зенита, есть газовые деньги...хватит выдумывать. дальше колпино, бренд зенит не интересен никому.
Кому интересен Спартак в Европе?))
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Спартак Суботица действительно сильнейший бренд.
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Спартак - это что-то наподобие Олимпиакоса. Хорошо известен, но популярен только в своей стране.
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Вчера Ротенберг сказал, что к нам все ломанутся на турниры, сегодня этот товарищ, что у Спартака сильнейший бренд.... Вы что, ребята, ..... объелись?
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Ответ Домоседов
А Польша к какой относится? Географически да, они скорее в центре, но традиционно, еще со времен совка, все, что дальше Германии - уже Восточная Европа
Во времена занавеса понятно, все что туда то все Восточка была.
Сейчас пост-коммунистические Польша, Чехия и т.д. наверно можно и нужно как раз к Центральной относить. А они и по экономике и социалке как раз по середине, лучше чем Восточная, но до Западной не дотягивают. Восточной же следует считать пост-советские республики, Румыния, Болгария, корректнее наверно так.
Германия, в принципе, это один из столбов европейской культуры и цивилизации и она всегда была в едином культурном пространстве с остальными странами Западной Европы. Да и в целом, от Рура там два часа на машине и уже Ла-Манш, где в хорошую погоду и Альбион видно. От Берлина 3-4...Ну и что это, если не Западная Европа?)
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Ну по мне сильные бренды из региона это Црвена Звезда, Стяуа, Спартак, Зенит, ЦСКА, Шахтер, Динамо Киев, Динамо Загреб, Динамо Москва, Спарта. И я как болельщик Спартака не понимаю почему именно мы самый узнаваемый бренд из этого списка
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Динамо Киев поспорит про сильнейший бренд в восточной Европе.
По спортивным принципам они сильнее.
А Шахтёре в новой истории сильнее всех в восточной Европе.
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Ответ Роман
нету никакого бренда зенита, есть газовые деньги...хватит выдумывать. дальше колпино, бренд зенит не интересен никому.
Отрицание - первая стадия принятия.
Вы правда на ней слишком долго застряли.
+5
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Передайте пациенту, что в центральной Европе есть такой клуб, как Бавария
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В данный момент скорее Восточной Азии и Центральной Африки.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ schwein
Мы прямо сейчас конкурируем по силе бренда с Зенитом (и давайте честно, регулярно проигрывают), но при этом мы сильнейшие. Почему? Да потому что идите нафиг, вот почему.
нету никакого бренда зенита, есть газовые деньги...хватит выдумывать. дальше колпино, бренд зенит не интересен никому.
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Да какой маркетинговый потенциал? Пока все наши клубы, включая Спартак, Зенит, Краснодар варятся в собственном котле, они никому неинтересны с точки зрения бизнеса. Хватит молоть всякую чушь. Анализируйте ребята, и вешайте лапшу своим владельцам.
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Спартак и точка
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АХхахаа какой там у вас бренд? Вас знать не знает никто. Ох и насмешил
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Борща уже хлебнул. Да и с хоккейным Авангардом сравнивать, ну такое себе. Там фан уйди нет.
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нифига в Спартаке шизы работают
Германия - это центральная Европа, просто напомню))
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Бренд Зенита есть и он процветает, слова про газовые деньги в пользу бедных, честно. Любовь к команде формируется в детстве, в основном. И вот, что видят дети, видят чемпиона, который год за годом берет золото, а для ребёнка чемпион, лидер - это кумир, так устроено и ему не важны нюансы политические и денежные.
Спартак конечно бренд помощнее, за счет большой истории и он является раздражителем для всех.
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Ответ Spiker1606
Нет никакого бренда Зенит, если только Газпром.
Прикольно, болельщики Спартака даже в своих возражениях друг друга повторяют слово в слово.
ни разу не секта xD
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