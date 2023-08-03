Директор «Спартака»: «У нас сильнейший бренд Восточной и Центральной Европы. Нужно реализовать потенциал»
Директор «Спартака» считает бренд клуба сильнейшим в Восточной и Центральной Европе.
– Какие именно у вас полномочия в «Спартаке»?
– Я отвечаю за бизнес-развитие: коммерция, маркетинг, а также бэкофис – финансы, кадры, развитие систем. Если коротко – реализация коммерческого потенциала «Спартака».
– С какими проблемами успели столкнуться в «Спартаке»?
– Отметил бы не проблемы, а общую ситуацию. Только прошла пандемия, введен Fan ID, сложная политическая ситуация – все существенным образом сказывается на посещаемости. И это относится не только к «Спартаку», но и в целом к российскому футболу как к развлекательной индустрии.
Нам предстоит детально изучить ситуацию и разработать комплексную программу коммерческого развития клуба для максимальной реализации его маркетингового потенциала. Нужны новые подходы к позиционированию бренда, новая коммуникационная программа.
Примером может служить опыт с «Авангардом» – за четыре года нам удалось стабильно закрепить его в топ-5 медийных спортивных клубов России и, вернувшись в Омск, обеспечить аншлаги почти на всех матчах в сезоне.
«Спартак» по медийности уже на лидирующих позициях, но потенциал – кратно выше. Наша задача – его реализовать.
– «Зенит» – главный конкурент «Спартака» за звание самого медийного клуба?
– Есть цифры, и они говорят, что «Спартак» конкурирует в первую очередь с «Зенитом». Понятно, берутся разные срезы на разных платформах. Но стабильно топ-3 занимают футбольные клубы, а «Спартак» с «Зенитом» лидируют.
– По вашему мнению, бренд «Спартака» – самый сильный в спортивной отрасли в России?
– Если мы говорим о популярности в целом, «Спартак» – с запасом сильнейший бренд. Я бы даже сказал, сильнейший в Восточной и Центральной Европе.
Если в него системно и качественно вкладываться – не только денежно, но и технологически, с помощью разных инструментов и коллабораций, – можно добиться заметных результатов, – сказал новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых, ранее работавший в хоккейном «Авангарде».
Ахаха
Сейчас пост-коммунистические Польша, Чехия и т.д. наверно можно и нужно как раз к Центральной относить. А они и по экономике и социалке как раз по середине, лучше чем Восточная, но до Западной не дотягивают. Восточной же следует считать пост-советские республики, Румыния, Болгария, корректнее наверно так.
Германия, в принципе, это один из столбов европейской культуры и цивилизации и она всегда была в едином культурном пространстве с остальными странами Западной Европы. Да и в целом, от Рура там два часа на машине и уже Ла-Манш, где в хорошую погоду и Альбион видно. От Берлина 3-4...Ну и что это, если не Западная Европа?)
По спортивным принципам они сильнее.
А Шахтёре в новой истории сильнее всех в восточной Европе.
Вы правда на ней слишком долго застряли.
Германия - это центральная Европа, просто напомню))
Спартак конечно бренд помощнее, за счет большой истории и он является раздражителем для всех.
ни разу не секта xD