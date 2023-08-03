Кубок арабских чемпионов. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Замалеком»

«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Замалеком» в Кубке арабских чемпионов.

Команда из Эр-Рияда, за которую выступает 38-летний португалец, в 3-м туре группового этапа встретится с египетским клубом на Международном стадионе имени Короля Фахда в Саудовской Аравии.

После двух туров «Аль-Наср» лидирует в группе C, набрав 4 очка. «Замалек» идет 3-м, имея 3 балла. Две лучшие команды выходят в плей-офф.

Кубок арабских чемпионов

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

« » Египет – «Аль-Наср» Саудовская Аравия – 18:00

Примечание: время начала матча – московское.