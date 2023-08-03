Кубок арабских чемпионов. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Замалеком»

Теги Криштиану Роналду результаты Замалек высшая лига Египет высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Замалеком» в Кубке арабских чемпионов.

Команда из Эр-Рияда, за которую выступает 38-летний португалец, в 3-м туре группового этапа встретится с египетским клубом на Международном стадионе имени Короля Фахда в Саудовской Аравии.

После двух туров «Аль-Наср» лидирует в группе C, набрав 4 очка. «Замалек» идет 3-м, имея 3 балла. Две лучшие команды выходят в плей-офф.

Кубок арабских чемпионов

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

«Замалек» Египет – «Аль-Наср» Саудовская Аравия – 18:00

Примечание: время начала матча – московское.

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15 комментариев

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Ответ udiekemen
Щас фаны Мессье прибегут и скажут какой это никчёмный турнир в отличие от вчерашнего никчемного турнира своего кумира)
Месси может делать хет-трик но отдает пенальти Мартинезу....
представь чтоб в пустыне Роналду кому-то отдал пенальти? да в Саудии вместо пустынь будут реки слез в таком случае))))
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Если бы 5 лет назад мне бы сказали, что кринж будет играть в кубке арабских чемпионов, я бы не поверил, что он сможет так низко пасть, даже по меркам самого кринжа)
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Ответ Cruel Snake
Казалось бы,, да... Сидит диванный хейтер Роналду на своём протертом диване и «в ус не дует», а тут после этой новости сразу, с ходу будет с детства за «Замалек»
Ты же кричал, что не фанат кринжа, но везде первым его защищаешь и первым хейтишь Месси)
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Ответ Любезный Коссутий
он Бруну отдавал пенальти, в МЮ, и что?
Сравни количество отданных пенальти и не позорься, дед
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Ответ Любезный Коссутий
хз, кто такой Замалекс, поэтому победы Аль-Насру и Кришти
хз,как его можно не знать.его дерби с Аль-Ахли самое напряжённое в африке
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Ответ GuruFutbola
Если бы 5 лет назад мне бы сказали, что кринж будет играть в кубке арабских чемпионов, я бы не поверил, что он сможет так низко пасть, даже по меркам самого кринжа)
league cups с командами из двух стран чем отличается?
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