Кубок арабских чемпионов. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Замалеком»
«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Замалеком» в Кубке арабских чемпионов.
Команда из Эр-Рияда, за которую выступает 38-летний португалец, в 3-м туре группового этапа встретится с египетским клубом на Международном стадионе имени Короля Фахда в Саудовской Аравии.
После двух туров «Аль-Наср» лидирует в группе C, набрав 4 очка. «Замалек» идет 3-м, имея 3 балла. Две лучшие команды выходят в плей-офф.
Кубок арабских чемпионов
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
«Замалек» Египет – «Аль-Наср» Саудовская Аравия – 18:00
Примечание: время начала матча – московское.
представь чтоб в пустыне Роналду кому-то отдал пенальти? да в Саудии вместо пустынь будут реки слез в таком случае))))