Гвардиол перейдет в «Ман Сити» за 90+10 млн евро. Защитник попрощался с партнерами по «Лейпцигу» и вылетает на медосмотр в Англию

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол деньги Футбол

Йошко Гвардиол переходит в «Манчестер Сити» за 90+10 млн евро.

По данным журналиста Sport1.de Патрика Бергера, «Ман Сити» и «Лейпциг» согласовали трансфер.

Гвардиол окончательно попрощался с партнерами по «Лейпцигу». В ближайшие часы 21-летний защитник вылетит в Великобританию, где пройдет медосмотр в «Манчестер Сити».

Гвардиол перешел в «Лейпциг» из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь

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45 комментариев

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Через год будет подписан Гвардио
Потом Гварди
И так далее...
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Вот это я понимаю инфляция. Раньше ценник на защитников для Сити был по 50 , теперь по сотику идут
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Ответ Фарид Харисов
Через год будет подписан Гвардио Потом Гварди И так далее...
Гварди скорее всего заспавнится в окрестностях Каталонии
+15
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100 млн. Хорошо что Липецк не продешевил
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с ума сойти от ценника.
развод мешка похлеще чем с грильяшем
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Бестолковый трансфер. 100 лямов за игрока на позицию, на которой уже и так лучшие играют. Надеюсь что ошибаюсь
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Пеп его прокачает по полной, молодой, талантливый, вся карьера впереди, тем более под руководством одного из лучших тренеров мира.
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Ответ Vladzislav Zhurkevich
очередной требл?
это заявка на квадрупл
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Ответ Акира_1
Странно, что Пепка не стал докидывать за Райса к 100, а тут спокойно 90 + 10. Очевидно, фактор фамилии действительно сильно влияет. 🤔
Может фактор фамилии и влияет, но как по мне Сити не купил Райса потому что у них есть Родри, Стоунз может сыграть в опорке, так ещё и Ковачича купили. А Гвардиол может стать игроком основы, а может стать заменой кому-то из тройки основных в случае их травмы
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Ответ Marina_Greta
Пеп его прокачает по полной, молодой, талантливый, вся карьера впереди, тем более под руководством одного из лучших тренеров мира.
Согласен. Как по мне, Гвардиол сможет занять свое место в основе Сити в ближайшее время. Но это конечно же зависит от того как он себя проявит. Может быть он выйдет в игре против Арсенала, и там посмотрим как ему в новой обстановке
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Ответ Dm Kznts
с ума сойти от ценника. развод мешка похлеще чем с грильяшем
топ-защитник, всего 21 год. норм цена.
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Комментарий удален пользователем
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Ответ North__
Даа, и главное как он выиграл ЛЧ. Ещё и вместе с треблом. А Сити без Гвардиолы будет новым Сити
Да, эпично. Требл - это всегда эффектно. С ним сравниться может разве что Венгер и его анбиттен в 2004-м)
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Ответ Marina_Greta
Вполне возможно, зачастую, тренер устаёт рано или поздно все выигрывать, тем более главную заветную цель, которая долго не поддавалась, Гвардиола выиграл, это ЛЧ) Даже трудно предоставить Сити без него)
Даа, и главное как он выиграл ЛЧ. Ещё и вместе с треблом. А Сити без Гвардиолы будет новым Сити
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Ответ North__
Может случиться и такое что Гвардиолы уже не будет в Сити к тому времени. Ну а так, полностью согласен
Вполне возможно, зачастую, тренер устаёт рано или поздно все выигрывать, тем более главную заветную цель, которая долго не поддавалась, Гвардиола выиграл, это ЛЧ) Даже трудно предоставить Сити без него)
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Ну может быть ещё МЮ 99-го. Тоже требл. Может там и была доля везения, но без нее в ЛЧ практически никак.
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Гвардиол много не бывает...
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Всё правильно, доить мешок за ноунеймов, так по полной.
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Это тот парнишка которого на прошедшем ЧМ старик the GOAT вертел как хотел ? у Ман Си вроде сейчас защита и так достойная. лучшая в мире на данный момент
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Хороший трансфер в защитную линию. А с уходом Уокера, Канселу, Лапорта можно отбить большую часть инвестиций уже в этом году.
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очередной требл?
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Жесть, ни одного комментария с зеленой циферкой
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