Гвардиол перейдет в «Ман Сити» за 90+10 млн евро. Защитник попрощался с партнерами по «Лейпцигу» и вылетает на медосмотр в Англию

Йошко Гвардиол переходит в «Манчестер Сити» за 90+10 млн евро.

По данным журналиста Sport1.de Патрика Бергера, « » и «Лейпциг» согласовали трансфер.

Гвардиол окончательно попрощался с партнерами по « ». В ближайшие часы 21-летний защитник вылетит в Великобританию, где пройдет медосмотр в «Манчестер Сити».

перешел в « » из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь.

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