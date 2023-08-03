Гвардиол перейдет в «Ман Сити» за 90+10 млн евро. Защитник попрощался с партнерами по «Лейпцигу» и вылетает на медосмотр в Англию
Йошко Гвардиол переходит в «Манчестер Сити» за 90+10 млн евро.
По данным журналиста Sport1.de Патрика Бергера, «Ман Сити» и «Лейпциг» согласовали трансфер.
Гвардиол окончательно попрощался с партнерами по «Лейпцигу». В ближайшие часы 21-летний защитник вылетит в Великобританию, где пройдет медосмотр в «Манчестер Сити».
Гвардиол перешел в «Лейпциг» из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь.
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Потом Гварди
И так далее...
развод мешка похлеще чем с грильяшем