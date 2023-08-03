Малком: «Семак – лучший тренер в моей карьере. Говорят, тренер – второй отец, но Сергей для игроков «Зенита» – еще и мама, постоянно спрашивает о делах и самочувствии»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Sports.ru высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

Полузащитник Малком назвал Сергея Семака лучшим тренером в карьере.

Бразильский хавбек перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хилаль».

«Всем привет, это Малком! Вероятно, вы уже знаете: спустя четыре года я покидаю «Зенит».

Я всегда любил узнавать новую культуру. К лету 2019-го «Зенит» уже выиграл первый чемпионат России при Сергее Семаке и готовился к старту в Лиге чемпионов. Я в этом турнире практически не играл (43 минуты за «Барселону» в сезоне-2018/19  –  Sports.ru), к тому же год в «Барселоне» в целом получился не слишком успешным. Мне хотелось доказать, что я – хороший футболист. Что могу быть серьезно вовлечен в результаты по-настоящему классной команды. Поэтому я без особых размышлений переехал в Петербург.

С первого дня в «Зените» Семак говорил, что я должен брать на себя ответственность. Без сомнений, Сергей – лучший тренер в моей карьере. Иногда говорят, что тренер – второй отец, но Семак для игроков «Зенита» – еще и мама: постоянно спрашивает о делах и самочувствии. Думаю, он понимает, как это важно, потому что сам был большим футболистом.

Со стороны Семак производит впечатление спокойного человека. Это действительно так – вспоминаю лишь две ситуации, когда Сергей взрывался. Впервые это произошло в феврале – после поражения «Сепахану» (0:2) в товарищеском матче. Весеннюю часть чемпионата мы довели до титула – значит, все было правильно. Второй срыв произошел совсем недавно – после поражения от «Црвены Звезды» (1:2). Да, опять контрольная игра. 

Мне кажется, прошлогодний «Зенит» – сильнейший за мои четыре года в Петербурге. Мы усилили состав, уже получили не очень успешный, но такой необходимый опыт в Лиге чемпионов. Да и сезон, когда в нашей группе были «Челси» и «Ювентус», по-моему, вышел неплохим. Поэтому очень жаль, что нас отстранили от еврокубков», – рассказал Малком в прощальном письме.

Малком прощается с Россией. Письмо читателям Sports.ru

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29 комментариев

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Очень-очень душевно ❤️
С одной стороны грустно, что такой игрок покидает зенит и РПЛ. С другой, он этого повышения заслужил.
В очередной раз иностранец покидает клуб без склок и скандалов. А как родной человек…

ПС Вендел не в счёт 😂
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Молодец, не пожалел хороших слов о тренере
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Ответ Форвардиньо_
Если надоест бабки зашибать а пустыне и захочется поиграть в футбол. с радостью примем назад. Удачи Малком
Справедливости ради, замечу, что если Малкому захочется поиграть в футбол, а не зашибать бабки, его с радостью примет условная Севилья.
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Семак лучший Российский тренер с огромным отрывом ,гений.
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Ответ Vićtor Diaź
Очень-очень душевно ❤️ С одной стороны грустно, что такой игрок покидает зенит и РПЛ. С другой, он этого повышения заслужил. В очередной раз иностранец покидает клуб без склок и скандалов. А как родной человек… ПС Вендел не в счёт 😂
Ну про повышение я бы поспорил)) если только в зп))
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Малком большой молодец, что честно обо всем рассказывал, и про то, что получил гражданство для помощи Зениту в расширении состава легионеров, и сейчас про мотивацию денег для перехода в Аравию, всего хорошего ему
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Ответ Василий Васильевич
Семак лучший Российский тренер с огромным отрывом ,гений.
В голос!))))))
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Ответ Roman
Он бабки начал зашибать, когда из Барселоны перешёл в Зенит и дал всем понять, что игра в футбол для него не на первом месте
неправда... он хорошо играл за зенит, всегда отдавался на поле и не жалел себя!
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Мне кажется нынешней Барсе он бы сейчас пригодился ..
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Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети))
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Радует, что Малком с теплотой и любовью о всех отзывается после ухода, значит ему все понравилось!
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Это к вопросу,Что Семак мягкий и вообще не тренер. Совершенно стороний человек,иностранец высказывается так о тренере.Вряд ли это протсо ради галочки.Малком душевный и добрый парень. Удачи ему. и без травм.
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Юбку и туфли на высоких каблуках Сельдеревне 😂
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Красиво ушел
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Настоящий отец - мать, брат, троюродный дед
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Удачи Малкому.
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Достойно ушёл, как и Халк. Венделу бы пример брать с земляков.
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Ответ Форвардиньо_
Если надоест бабки зашибать а пустыне и захочется поиграть в футбол. с радостью примем назад. Удачи Малком
Он бабки начал зашибать, когда из Барселоны перешёл в Зенит и дал всем понять, что игра в футбол для него не на первом месте
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Ответ Roman
Он бабки начал зашибать, когда из Барселоны перешёл в Зенит и дал всем понять, что игра в футбол для него не на первом месте
ну согласись играть в футбол в России с футболистами это одно а с пастухами разбавлеными
звёздами у которых никакой мотивации кроме бабла это другое
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Ответ Форвардиньо_
Если надоест бабки зашибать а пустыне и захочется поиграть в футбол. с радостью примем назад. Удачи Малком
А в РПЛ он для чего поехал?
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Ответ Roman
Он бабки начал зашибать, когда из Барселоны перешёл в Зенит и дал всем понять, что игра в футбол для него не на первом месте
Малком отлично играл в Зените, выкладывался на поле по максимуму, был игроком старта. А в Барсе он сидел на лавке. Так что переходил он в Зенит именно ради игры в футбол.
Ты хоть иногда думай, что пишешь.
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Наталья Ларионова
Малком отлично играл в Зените, выкладывался на поле по максимуму, был игроком старта. А в Барсе он сидел на лавке. Так что переходил он в Зенит именно ради игры в футбол. Ты хоть иногда думай, что пишешь.
Не, он в Зенит к маме переходил, к Богданычу! :)))))
Деньги вторичный фактор. Играть в футбол у него в разряде хобби :)))))
Ты много ещё кого знаешь, кто готов прийти или уже пришёл в Зенит из сидящих на лавке в Барсе?
Я - нет, не знаю. Так что и вам не мешало бы иногда напрячь извилины!
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