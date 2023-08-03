Малком: «Семак – лучший тренер в моей карьере. Говорят, тренер – второй отец, но Сергей для игроков «Зенита» – еще и мама, постоянно спрашивает о делах и самочувствии»

Полузащитник Малком назвал Сергея Семака лучшим тренером в карьере.

Бразильский хавбек перешел из «Зенита» в саудовский « ».

«Всем привет, это Малком! Вероятно, вы уже знаете: спустя четыре года я покидаю «Зенит».

Я всегда любил узнавать новую культуру. К лету 2019-го «Зенит» уже выиграл первый чемпионат России при и готовился к старту в Лиге чемпионов. Я в этом турнире практически не играл (43 минуты за «Барселону» в сезоне-2018/19 – Sports.ru), к тому же год в «Барселоне» в целом получился не слишком успешным. Мне хотелось доказать, что я – хороший футболист. Что могу быть серьезно вовлечен в результаты по-настоящему классной команды. Поэтому я без особых размышлений переехал в Петербург.

С первого дня в « » Семак говорил, что я должен брать на себя ответственность. Без сомнений, Сергей – лучший тренер в моей карьере. Иногда говорят, что тренер – второй отец, но Семак для игроков «Зенита» – еще и мама: постоянно спрашивает о делах и самочувствии. Думаю, он понимает, как это важно, потому что сам был большим футболистом.

Со стороны Семак производит впечатление спокойного человека. Это действительно так – вспоминаю лишь две ситуации, когда Сергей взрывался. Впервые это произошло в феврале – после поражения «Сепахану» (0:2) в товарищеском матче. Весеннюю часть чемпионата мы довели до титула – значит, все было правильно. Второй срыв произошел совсем недавно – после поражения от «Црвены Звезды» (1:2). Да, опять контрольная игра.

Мне кажется, прошлогодний «Зенит» – сильнейший за мои четыре года в Петербурге. Мы усилили состав, уже получили не очень успешный, но такой необходимый опыт в Лиге чемпионов. Да и сезон, когда в нашей группе были «Челси» и «Ювентус», по-моему, вышел неплохим. Поэтому очень жаль, что нас отстранили от еврокубков», – рассказал Малком в прощальном письме.

Малком прощается с Россией. Письмо читателям Sports.ru

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