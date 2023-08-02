«Зенит» обратился в ЭСК, Мане в «Аль-Насре», 45-летний Буффон завершает карьеру, Захарян и «Страсбур», избиение Шабалкина и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. «Зенит» обратился в ЭСК из-за судейства матча с «Ростовом». Просят рассмотреть красную Сергея Семака, неудаление Байрамяна и Миронова и неназначенный пенальти.

2. Садьо Мане перешел в «Аль-Наср» Роналду из «Баварии». Клуб ранее подписал Брозовича, Фофана и Теллеса.

3. Стало известно, что «ПСЖ» активировал 50-миллионные отступные Усмана Дембеле в понедельник. Будут переговоры с «Барсой» об условиях трансфера, парижане ждут игрока в столице Франции уже в пятницу.

4. Чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин избит в Подмосковье. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Пишут, что его избили нанятые им же рабочие.

5. Глава НОК Латвии Янис Букс выступил против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

6. У Арсена Захаряна появился новый вариант в Европе: он может перейти в «Страсбур». Трансферу помогает агент Холанда Рафаэла Пимента.

7. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова тренируется с перерывами после перенесенного мононуклеоза.

8. В АПЛ станут реже фиксировать фолы после столкновений игроков. За споры и окружение судьи будут чаще давать желтые.

9. Джанлуиджи Буффон решил завершить карьеру. 45-летний вратарь расторгнет контракт с «Пармой».

10. Килиан Мбаппе раздражен ситуацией с контрактом и не чувствует себя обязанным перейти в новый клуб, чтобы финансово помочь «ПСЖ». Парижане ответили: клуб убрал фото игрока с обложки страницы с составом на официальном сайте.

11. Трансферные новости. «Зенит» хочет вернуть Сердара Азмуна, российский клуб ведет переговоры с «Байером». «Спартак» близок к трансферу Рябчука из «Олимпиакоса» за 6+1 млн евро, защитнику дают контракт на 2 млн в год. «Зенит» предлагал обменять Вендела на Педро или Виктора Уго, «Фламенго» отказался, по-видимому, трансфера не будет. «Бавария» готова предложить «Тоттенхэму» за Кейна 95 млн евро с учетом бонусов. Райя договорился с «Арсеналом» о контракте, вратарь «Брентфорда» хочет перейти в команду Артеты. Больше новостей – в ленте тега.

12. «Майами» готовит предложение по обмену звезды «Портленда» Дэмиана Лилларда, в котором будет 3 или 4 пика 1-го раунда.

13. Правительство Волгоградской области отозвало иск к Елене Исинбаевой из-за долгов за парковку.

14. Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс заказал для  Пике песню Шакиры Waka Waka на вечеринке в Мадриде. Гости скандировали имя певицы перед выступлением Жерара.

Цитаты дня.

Губерниев о гражданстве РФ для легионеров: «Они любят либо Россию, либо русские деньги. Нужно каждому задавать вопрос: «Что движет тобой, патриот?»

Кудашов об оттоке россиян в НХЛ: «Чем больше их там будет, тем сильнее станет наш хоккей. Можем сколько угодно говорить о КХЛ, но все лучшее в НХЛ»

Акинфеев о Фернандесе и Медине: «Пусть уходят куда хотят, я никого не осуждаю. В Питере холоднее, пускай Марио там мерзнет»

Гельмут Марко: «Алонсо и Хэмилтон могли быть ближе Переса к Ферстаппену, но победить Макса не способен никто. 2-е место за ним – как победа»

Бородин о том, что обернулся во флаг России после выигрыша Кубка Израиля: «Я вкладывал любовь к родине, а не политику в свои действия»

Александр Мостовой: «Промес – легенда «Спартака», один из лучших в РПЛ. Ему будет еще проще – Малком уехал»

7 комментариев

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Cruel Snake
Живая легенда! Несколько фактов про Буффона
Джанлуиджи является соавтором рекордной сухой серии в истории чемпионата Италии. Держался 974 минуты без пропущенных мячей вместе с защитой «Ювентуса», причем в возрасте 38 лет.
Нет в истории «Ювентуса» футболиста, который провел бы на поле больше минут, чем Буффон. Даже легендарный Дель Пьеро, сыгравший больше поединков, отпахал меньше минут.
Когда клуб из родного города Каррара оказался в любительской лиге, Буффон купил часть акций вместе со своим земляком Кристиано Лукарелли и помогал «Каррарезе». Кстати, Джанлуиджи фанат этого клуба и посещает матчи, когда есть время.
Когда «Ювентус» вышвырнули в Серию Б, Буффона забросали серьезными предложениями и он почти что согласился на переход в «Милан». В итоге передумал, показав верность не родному, но ставшему любимым клубу.
Джанлуиджи настолько крут, что он одновременно Бэтмен и Супермен. У Буффона сразу два супергеройских прозвища. Запутал мир своими подвигами! Это была славная и долгая охота
+16
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Reims Start 2023
Спасибо за шикарную карьеру Буффон. Удачи и Здоровья в дальнейшем
+2
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