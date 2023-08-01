«Зенит» обратился в ЭСК из-за судейства матча с «Ростовом». Просят рассмотреть красную Семака, неудаление Байрамяна и Миронова и неназначенный пенальти

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом».

Как сообщили в службе коммуникаций РФС, петербуржский клуб попросил рассмотреть неудаление полузащитников ростовчан (на 49-й минуте) и (на 63-й минуте), удаление главного тренера сине-бело-голубых и неназначенный пенальти в пользу «Зенита» на 95-й минуте игры.

Игра 2-го тура Мир между «Ростовом» и «Зенитом» закончилась ничьей со счетом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с .

Семак получил красную за споры с судьей после игры с «Ростовом». Кукуляк назначил пенальти в ворота «Зенита» на 91-й