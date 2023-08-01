«Зенит» обратился в ЭСК из-за судейства матча с «Ростовом». Просят рассмотреть красную Семака, неудаление Байрамяна и Миронова и неназначенный пенальти
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом».
Как сообщили в службе коммуникаций РФС, петербуржский клуб попросил рассмотреть неудаление полузащитников ростовчан Хорена Байрамяна (на 49-й минуте) и Алексея Миронова (на 63-й минуте), удаление главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и неназначенный пенальти в пользу «Зенита» на 95-й минуте игры.
Игра 2-го тура Мир РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» закончилась ничьей со счетом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.
Семак получил красную за споры с судьей после игры с «Ростовом». Кукуляк назначил пенальти в ворота «Зенита» на 91-й
хотя какая разница, на следующий день забудут)
Не помню такого даже близко.
Пошёл искать.
Это, кстати, был очень любопытный момент. Жаль дали только 1 повтор. Но по этому повтору, Чернова никто вообще не трогал, он самостоятельно рухнул в ноги зенитовцу и сбил его. Почему это даже не посмотрели на ВАР очень хороший вопрос.
Про Семака уже обсудили. Формулировка идиотская, пусть Кукуляк объясняет, как он установил, что целью выхода Семака была конфронтация. Ведь Кукуляк сам никаких запрещенных действий Семака, что было бы доказательством конфронтации, в протоколе не указал.