«Зенит» обратился в ЭСК из-за судейства матча с «Ростовом». Просят рассмотреть красную Семака, неудаление Байрамяна и Миронова и неназначенный пенальти

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Хорен Байрамян Алексей Миронов Спорт-Экспресс Евгений Кукуляк ЭСК РФС Футбол

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом».

Как сообщили в службе коммуникаций РФС, петербуржский клуб попросил рассмотреть неудаление полузащитников ростовчан Хорена Байрамяна (на 49-й минуте) и Алексея Миронова (на 63-й минуте), удаление главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и неназначенный пенальти в пользу «Зенита» на 95-й минуте игры.

Игра 2-го тура Мир РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» закончилась ничьей со счетом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком

Семак получил красную за споры с судьей после игры с «Ростовом». Кукуляк назначил пенальти в ворота «Зенита» на 91-й

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83 комментария

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Плакса Джон ушел налево
А что за пенальти на 95? Реально не помню
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bellyashe
Ответ Плакса Джон ушел налево
Боюсь, после рассмотрения фанаты Зенита «сгорят»
да не, чего гореть-то, очки потеряли явно не из-за этого, а потому что играли паршиво. но так хоть будет прецедент, не вписывающийся в картину мира, где Зенит всех купил.
хотя какая разница, на следующий день забудут)
+16
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Домоседов
Да уж, Байрамян ведь использовал холодное оружие - носом в плечо ткнул, тут дисквалификация до конца сезона грозит
+12
-3
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andr d
Ответ flash166
Победу Зенита засчитать, Ростов наказать!
И с Ювентуса снять 15 очков!!!
+6
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Caerly
Со всеми эпизодами понятно, а что на 95 было?
+6
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Юрий Железняк
Ростов был в этом матче интересней. Байрамян докоснулся до соперника, тот упал как грузовиком его сбило). Семак никто не знает что сказал. Чемпион блин. С конским бюджетом жалобы пишет по поводу и без. Игрой доказывайте
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Дима Чумаченко
Ответ Андрей Косарев
Комментарий удален модератором
вы каждый сезон жалобы пишете
+11
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Aleksandr Baskakov
Ответ Caerly
Со всеми эпизодами понятно, а что на 95 было?
Ничего )) финальный свисток
+10
-5
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Edo Milanian
А как же неназначенный аут на 27-й?
+7
-3
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St. Jimmy
А по поводу наступа Миронова - я очень удивлён, что никто не вспоминает такой же фол Азмуна, за пропуск которого Вилкова пожизненно назначили "зенитовским" судьёй.
+5
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Александр Набродов
Ничего себе, Зенит обратился в ЭСК по поводу плохого судейства?? Как же их... не жалко
+14
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AVSamaranch
Возмутились, когда стали судить, как всех.
+8
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Ален Делон
Ответ Плакса Джон ушел налево
А что за пенальти на 95? Реально не помню
Смотрел матч полностью.
Не помню такого даже близко.
Пошёл искать.
+4
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flash166
Победу Зенита засчитать, Ростов наказать!
+10
-7
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Jasson
Семак позорище, лучше бы своим делом занимался.
+8
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fil_spb
Ответ bellyashe
не хотелось бы, чтоб Зенит перенимал моду на обращения в ЭСК по каждому поводу, однако эпизод с наступом на Клаудиньо рассмотреть действительно стоит)
Обращаться в ЭСК это нормально. Этот орган для этого и создан. Хоть каждый тур можно, если в матче были основания. Ненормально эту жалобу сопровождать теориями заговора и истерикой в прикормленных СМИ.
+4
-1
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гарри
А что в ЭСК, сразу в администрацию президента
+9
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Новый тренер ФК Спартак
Армянина за то чтотон понюхал бразильца?
+8
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fil_spb
"неназначенный пенальти в пользу «Зенита» на 95-й минуте игры"

Это, кстати, был очень любопытный момент. Жаль дали только 1 повтор. Но по этому повтору, Чернова никто вообще не трогал, он самостоятельно рухнул в ноги зенитовцу и сбил его. Почему это даже не посмотрели на ВАР очень хороший вопрос.
+11
-9
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sanek_rabona
И 3 туров не прошло пошли жалобы после первых потерянных очков. Адепты гигимона которые в том сезоне завещали играть, а не ныть, где же вы.
+2
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Владислав Шевченко
Ого, сколько накопали. Ню-ню
+2
0
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bellyashe
не хотелось бы, чтоб Зенит перенимал моду на обращения в ЭСК по каждому поводу, однако эпизод с наступом на Клаудиньо рассмотреть действительно стоит)
+16
-14
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fil_spb
Ответ fil_spb
"неназначенный пенальти в пользу «Зенита» на 95-й минуте игры" Это, кстати, был очень любопытный момент. Жаль дали только 1 повтор. Но по этому повтору, Чернова никто вообще не трогал, он самостоятельно рухнул в ноги зенитовцу и сбил его. Почему это даже не посмотрели на ВАР очень хороший вопрос.
Байрамяна, если не придираться, удалять не за что, потолкались, оба повели себя неспортивно, получили по ЖК. А вот у Миронова были открытые шипы, продавливание, удар в не защищённую часть ноги Клаудиноьо. Опять-таки, почему ВАР даже не смотрел, так как момент вполне на "оранжевую" карточку. И это повод смотреть видео.

Про Семака уже обсудили. Формулировка идиотская, пусть Кукуляк объясняет, как он установил, что целью выхода Семака была конфронтация. Ведь Кукуляк сам никаких запрещенных действий Семака, что было бы доказательством конфронтации, в протоколе не указал.
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redbalance
Если выразиться двумя словами, то это газовый стыд.
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Александр Беляков
Ответ Плакса Джон ушел налево
А что за пенальти на 95? Реально не помню
Кто найдёт пришлите пожалуйста
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