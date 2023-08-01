Касильяс заказал для Пике песню Шакиры Waka Waka на вечеринке в Мадриде. Гости скандировали имя певицы перед выступлением Жерара

Теги Барселона Реал Мадрид Икер Касильяс Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира ахахаха музыка Футбол

Над Жераром Пике подшутили в ночном клубе Мадрида, напомнив о расставании с Шакирой.

В прошедшие выходные Пике посетил вечеринку в честь окончания второго сезона испанской медиалиги в одном из клубов Мадрида.

Когда экс-игрок «Барселоны» взял микрофон, чтобы выступить с речью, некоторые из присутствовавших начали скандировать имя певицы Шакиры, с которой Пике расстался прошлым летом.

Экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс, также присутствовавший на вечеринке, заказал для Пике песню Шакиры Waka Waka, и диджей исполнил его просьбу.

Комикс о Шакире и Пике: вся история от любви и Waka Waka до ненависти и ведьмы на балконе

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38 комментариев

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Кирилл
Ответ Barca_mania
Жалкий поступок. Вообще не мужской. Хотя чего еще ожидать от касиляса.
А чего «жалкого» то ? Взял, подколол друга )
Вас никогда друзья не подкалывали напоминанием о бывших ?

Это же не Шакира первая начала мутить воду, а Пике начал на стороне веселиться.
Не думаю, что его такой прикол задел.
+37
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San Lorenso
Столько душнил в комментах))) хорошо что я с вами не дружу.
+32
-4
+28
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Cruel Snake
Троллинг это прекрасно
+19
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wjvxpb5q6f
Хорошо набросил))
+16
-3
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raiska123
Хахаха обиженки ущемнулись больше Пике
+13
-4
+9
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Cruel Snake
Ответ Barca_mania
Жалкий поступок. Вообще не мужской. Хотя чего еще ожидать от касиляса.
Чего ожидать от человека который с таким ником сначала с детства за «Барселону», потом «ПСЖ» потом за «Интер Майами». Какие претензии к Икеру он как и сами футболисты сине-гранатовых очень уважительно относились/ятся к друг другу.
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Ilya Shilovskiy
Касильяс красава) Те, кто ноет, у них проблемы с самоиронией и телега обид на людей))
+8
-3
+5
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Однажды в Космосе
Ответ Homelender_666
Знатно у псевдобарсафанов горит🔥
да нет ерГей
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кто-то
Сколько обиженок в комментариях…
Касильяс просто прикольнулся над бывшим партнером по сборной.
Если Касильяс позволил себе сделать такое, то Пике явно давал повод таким шуткам
+4
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Fma wozo
сто с тобой великий касильяс?Тебе это не идёт
+2
-1
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ML26
Ответ Кирилл
А чего «жалкого» то ? Взял, подколол друга ) Вас никогда друзья не подкалывали напоминанием о бывших ? Это же не Шакира первая начала мутить воду, а Пике начал на стороне веселиться. Не думаю, что его такой прикол задел.
Первое - у него нет друзей
Второе - ему 10 лет, соответсвенно, бывших быть не может
+3
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Не объясняй Алибеку, он не поймет)
Где ответ ?
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Homelender_666
Ответ Игорь Климов
Касильяс может тогда на свадьбу к Португальцу7 с Джорджиной пригласить как специального гостя и Майоргу)
🤦‍♂️
+1
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Homelender_666
Ответ GuruFutbola
Поскули громче, плохо слышно)
🔥🧯
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Andrey Ashhabadskiy
всегда уважал Кастльяса и ведёт в нем достойного мужика, оказалось не так
+4
-4
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Homelender_666
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Игорь Климов
Касильяс может тогда на свадьбу к Португальцу7 с Джорджиной пригласить как специального гостя и Майоргу)
+5
-5
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Кирилл
Ответ Barca_mania
Ну както не по пацански это
А «по пацански» ходить налево в браке, как это делал Пике, или «это другое» ?

Касильяс просто подколол песней Шакиры - и все.
А чего еще ожидать, когда твоя бывшая - известная певица )
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Заяцволк
Ответ Cruel Snake
Троллинг это прекрасно
Блин, вот как так ? Тут вроде ветка Барсы, и болельщики заплюсили этот коммент, типа они тоже троллинг любят. А я недавно троллил болельщиков Барсы, ну там Лапорта поздравил жену Гюндогана с 28-летием, а я написал, что 28 - это любимый счёт Барсы, и им почему-то не слишком понравилось, минусов много мне поставили, получается они на самом деле не любят троллинг ? А вообще больше всего не любят троллинг болельщики нашего Ливерпуля, меня всегда минусят, вот сегодня я там что-то написал про парад гордости, который 3 дня назад прошел в нашем Ливерпуле, и тоже заминусили ((
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shafigullin.manufacture
Ответ San Lorenso
Столько душнил в комментах))) хорошо что я с вами не дружу.
Они кричали ее имя) А как ее зовут интересно?)))
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GuruFutbola
Ответ Homelender_666
Комментарий удален модератором
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