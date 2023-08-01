Касильяс заказал для Пике песню Шакиры Waka Waka на вечеринке в Мадриде. Гости скандировали имя певицы перед выступлением Жерара
Над Жераром Пике подшутили в ночном клубе Мадрида, напомнив о расставании с Шакирой.
В прошедшие выходные Пике посетил вечеринку в честь окончания второго сезона испанской медиалиги в одном из клубов Мадрида.
Когда экс-игрок «Барселоны» взял микрофон, чтобы выступить с речью, некоторые из присутствовавших начали скандировать имя певицы Шакиры, с которой Пике расстался прошлым летом.
Экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс, также присутствовавший на вечеринке, заказал для Пике песню Шакиры Waka Waka, и диджей исполнил его просьбу.
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Вас никогда друзья не подкалывали напоминанием о бывших ?
Это же не Шакира первая начала мутить воду, а Пике начал на стороне веселиться.
Не думаю, что его такой прикол задел.
Касильяс просто прикольнулся над бывшим партнером по сборной.
Если Касильяс позволил себе сделать такое, то Пике явно давал повод таким шуткам
Второе - ему 10 лет, соответсвенно, бывших быть не может
Касильяс просто подколол песней Шакиры - и все.
А чего еще ожидать, когда твоя бывшая - известная певица )