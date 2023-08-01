Касильяс заказал для Пике песню Шакиры Waka Waka на вечеринке в Мадриде. Гости скандировали имя певицы перед выступлением Жерара

Над Жераром Пике подшутили в ночном клубе Мадрида, напомнив о расставании с Шакирой.

В прошедшие выходные Пике посетил вечеринку в честь окончания второго сезона испанской медиалиги в одном из клубов .

Когда экс-игрок «Барселоны» взял микрофон, чтобы выступить с речью, некоторые из присутствовавших начали скандировать имя певицы Шакиры, с которой Пике расстался прошлым летом.

Экс-вратарь мадридского «Реала» , также присутствовавший на вечеринке, заказал для песню Шакиры Waka Waka, и диджей исполнил его просьбу.

Комикс о Шакире и Пике: вся история от любви и Waka Waka до ненависти и ведьмы на балконе