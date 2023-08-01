Губерниев о гражданстве РФ для легионеров: «Они любят либо Россию, либо русские деньги. Нужно каждому задавать вопрос: «Что движет тобой, патриот?»

Теги СКА Дмитрий Губерниев КХЛ Динамо лимит на легионеров Брендан Лайпсик натурализация деньги Бреннан Менелл Кэмерон Ли Хоккей

Дмитрий Губерниев поделился мнением о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.

Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«Тут одно из двух: либо они искренне любят Россию и не могут представить себя без нашей замечательной страны, либо они просто любят русские деньги, временами бешеные, и русские налоги.

Нужно каждому из них задавать вопрос: «Старичок, что конкретно ты любишь? Что так движет тобой, патриот ты наш?»

И они все скажут без всякого сомнения: «Я люблю Родину, Русь!» «Я скажу: «Не надо рая, дайте Родину мою!» – ответят они словами Сергея Есенина.

Я не сомневаюсь в бескорыстии этих замечательных людей. Деньги для них не имеют никакого значения, они просто любят Россию. Чему нам нужно у таких прекрасных людей поучиться», – сказал комментатор.

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10 комментариев

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Melnikov1968
Обязаны пройти все процедуры, требующие получения гражданства. Хватит уже всяких Депардье, Роев Джонсов, Сигалов, Монсонов. Пиявки, которые решают свои финансовые вопросы. Что они сделали для России???
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fbd
Надо не вопрос задавать, а просто выдавать им гражданство в общем порядке. Кому действительно нужно все процедуры без проблем пройдут. А то получается забавная ситуация, когда российский паспорт превратился в какой-то сувенир, который выдают легионерам в России.
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Bartez1986
а тобой, ведущий путингов, что движет?
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ОлегИванов
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Не нужно задавать бессмысленные вопросы.
Просто игрок получающий гражданство России ещё два сезона должен продолжать считаться легионером в КХЛ.
Тогда кому гражданство нужно только для обхода лимита просто сами отсеются.
А гражданство нужно обязательно давать, так как такие люди не нахлебники на бюджет страны, а самостоятельно зарабатывающие люди стоящие крепко на своих ногах.
Такие люди нужны России, в отличии от нытиков, которые ноют и ноют что им все кругом что-то должны.
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Dinamik1
Лучше условный Менел россиянен чем россиянен губер-перевертыш.
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Дмитрий Шелема
патриотом движут либо деньги, либо пропаганда.
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Melnikov1968
Ответ AIBOLIT66
а ты?
Тебя это не касается.
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Melnikov1968
Ответ ОлегИванов
Эй, русофоб Melnikov1968, что они должны делать для России Депардье, Сигал и другие? Они граждане России, платят налоги в России, а главное своим примером всему миру показывают что Россия это хорошая страна. А вот что делают для России такие как ты, кто тут с пеной у рта требовали что-бы Иван Федотов "бежал" в НХЛ и при этом обязательно с оскорблениями в сторону своей Родины. А когда он этого не сделал, а спокойно отслужил в армии и остался в своей стране, то на него посыпались оскорбления.
Пена у тебя, отдыхай.
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