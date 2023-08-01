Губерниев о гражданстве РФ для легионеров: «Они любят либо Россию, либо русские деньги. Нужно каждому задавать вопрос: «Что движет тобой, патриот?»
Дмитрий Губерниев поделился мнением о получении легионерами гражданства России.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.
Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.
«Тут одно из двух: либо они искренне любят Россию и не могут представить себя без нашей замечательной страны, либо они просто любят русские деньги, временами бешеные, и русские налоги.
Нужно каждому из них задавать вопрос: «Старичок, что конкретно ты любишь? Что так движет тобой, патриот ты наш?»
И они все скажут без всякого сомнения: «Я люблю Родину, Русь!» «Я скажу: «Не надо рая, дайте Родину мою!» – ответят они словами Сергея Есенина.
Я не сомневаюсь в бескорыстии этих замечательных людей. Деньги для них не имеют никакого значения, они просто любят Россию. Чему нам нужно у таких прекрасных людей поучиться», – сказал комментатор.
Просто игрок получающий гражданство России ещё два сезона должен продолжать считаться легионером в КХЛ.
Тогда кому гражданство нужно только для обхода лимита просто сами отсеются.
А гражданство нужно обязательно давать, так как такие люди не нахлебники на бюджет страны, а самостоятельно зарабатывающие люди стоящие крепко на своих ногах.
Такие люди нужны России, в отличии от нытиков, которые ноют и ноют что им все кругом что-то должны.