Губерниев о гражданстве РФ для легионеров: «Они любят либо Россию, либо русские деньги. Нужно каждому задавать вопрос: «Что движет тобой, патриот?»

Дмитрий Губерниев поделился мнением о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника « » .

Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» .

«Тут одно из двух: либо они искренне любят Россию и не могут представить себя без нашей замечательной страны, либо они просто любят русские деньги, временами бешеные, и русские налоги.

Нужно каждому из них задавать вопрос: «Старичок, что конкретно ты любишь? Что так движет тобой, патриот ты наш?»

И они все скажут без всякого сомнения: «Я люблю Родину, Русь!» «Я скажу: «Не надо рая, дайте Родину мою!» – ответят они словами Сергея Есенина.

Я не сомневаюсь в бескорыстии этих замечательных людей. Деньги для них не имеют никакого значения, они просто любят Россию. Чему нам нужно у таких прекрасных людей поучиться», – сказал комментатор.