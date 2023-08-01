«Бавария» готова предложить «Тоттенхэму» за Кейна 95 млн евро с учетом бонусов

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

«Бавария» сделает новое предложение о трансфере Харри Кейна.

Мюнхенский клуб готов предложить «Тоттенхэму» 95 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 

Футболист может подписать контракт сроком до 2028 года. В случае перехода Кейн станет самым высокооплачиваемым игроком «Баварии». 

Новая встреча между руководителями немецкого клуба и председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви еще не запланирована, но стороны уверены, что достигнут договоренности.

Ранее «Тоттенхэм» отклонил два предложения «Баварии» о трансфере Кейна. 

В сезоне АПЛ-2022/23 Кейн провел 38 матчей и забил 30 голов. Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь

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31 комментарий

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Спартак сила
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Ответ Barca_mania
с одной стороны, переходить в Баварию чисто из-за салатницы такое себе. Лучше играть в конкурентной лиге а не в колхоз лиге ФРГ. с другой стороны ну хоть какой-то трофей будет
а в чём прикол играть в сильной лиге в середняке? шанс есть и лч взять. Бавария один из лучших клубов мира
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Я всех их сделал
Баварии такое ощущение что каждое приближение к психологической планке в 100 млн даётся с огромным трудом. По чуть-чуть накидывают прекрасно понимая, что Леви всё равно выжмет максимум и 100+ придётся заплатить как ни крути, Кейн штучный товар и немцам он сейчас нужнее, чем Бавария ему. Да, Мюнхен не привык ещё к таким суммам, но такова реальность, если хочешь быть конкурентоспособным в Европе, то без таких дорогостоящих трансферов не обойтись, они и так топового Левандовски бесплатно урвали и на 8 лет получили крутейшего малотравмирующегося страйкера, так что не проблема в этот раз прилично потратиться и на 3-4 года закрыть позицию.
+32
-1
+31
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
жаль Кейна по человечески
топовый игрок и без трофеев
надо валить из шпрот
+22
-6
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
с одной стороны, переходить в Баварию чисто из-за салатницы такое себе. Лучше играть в конкурентной лиге а не в колхоз лиге ФРГ. с другой стороны ну хоть какой-то трофей будет
«Бавария» - регулярный претендент на победу в ЛЧ и по факту один из крупнейших футбольных брендов мира, если кто не знал
+15
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Marcus-light
Ответ Спартак сила
жаль Кейна по человечески топовый игрок и без трофеев надо валить из шпрот
А мне не жаль. Уже легенда родного клуба и близок к установлению почти вечного рекорда (если Холланд не задержится и не сломается). Со сборной тоже пошумел, рекорды переписал. Явно в истории оставил больший след, чем Коман с полным шкафом трофеев.
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Cruel Snake
Леви даже тут скажет, с 97 начнём
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Astret
Ответ Спартак сила
жаль Кейна по человечески топовый игрок и без трофеев надо валить из шпрот
С чего его жалеть? Кто то его насильно удерживает в Тотенхеме? Он сам там сидит безвылазно. Так что сам виноват.
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Alibi_URAL
Бавария, купив Кейна, просто смоет все грехи прошлого сезона.
+5
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Elkorazon01
Ответ Barca_mania
с одной стороны, переходить в Баварию чисто из-за салатницы такое себе. Лучше играть в конкурентной лиге а не в колхоз лиге ФРГ. с другой стороны ну хоть какой-то трофей будет
Если бы не заносили деньги судьям то бабса была бы середняком в ла лиге
+6
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Дмитрий Агалаков
Адекватная цена за Кейна от Баварии. Лёви пора бы уже перестать ломаться и согласиться на трансфер.
+4
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Ya glor
Ответ Я всех их сделал
Баварии такое ощущение что каждое приближение к психологической планке в 100 млн даётся с огромным трудом. По чуть-чуть накидывают прекрасно понимая, что Леви всё равно выжмет максимум и 100+ придётся заплатить как ни крути, Кейн штучный товар и немцам он сейчас нужнее, чем Бавария ему. Да, Мюнхен не привык ещё к таким суммам, но такова реальность, если хочешь быть конкурентоспособным в Европе, то без таких дорогостоящих трансферов не обойтись, они и так топового Левандовски бесплатно урвали и на 8 лет получили крутейшего малотравмирующегося страйкера, так что не проблема в этот раз прилично потратиться и на 3-4 года закрыть позицию.
Хорошо подметил , немцам он нужнее, чем Бавария ему 👌
+3
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Ман Сити
Лучше подождать год и наказать жадного Леви, забтрав бесплатно.
+3
0
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Kahn01
Ответ QWertY
Смешные деньги для топового страйкера. Как минимум нужно 120 просить без учета бонусов
Ему 30. Год назад может и 120, но не сегодня.
+4
-1
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QWertY
Смешные деньги для топового страйкера. Как минимум нужно 120 просить без учета бонусов
+10
-7
+3
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Shadow1882
Приемлемо. Если с той самой опцией обратного выкупа при возвращении в АПЛ, так вообще чудесно
Сам же Кейн говорит, что останется, если не уйдёт до 1 тура. На этой неделе всё решится
+2
-1
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Данил Бакуров
Ответ Spaten
МЮ то что? Они не рассматривали АПЛ?
Ттх от мю требует минимум 150
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Арман Мартиросян
Ответ Marcus-light
А мне не жаль. Уже легенда родного клуба и близок к установлению почти вечного рекорда (если Холланд не задержится и не сломается). Со сборной тоже пошумел, рекорды переписал. Явно в истории оставил больший след, чем Коман с полным шкафом трофеев.
Коман автор победного гола в финале ЛЧ, такое себе сравнение, учитывая то, что тот же Кейн растворился в таком же финале.
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flash score
Уже немного надоело
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Jazzzz
Сошлись татарин с евреем в борьбе…🙄🤦🏻‍♂️
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JealousOne
Ответ Marcus-light
А мне не жаль. Уже легенда родного клуба и близок к установлению почти вечного рекорда (если Холланд не задержится и не сломается). Со сборной тоже пошумел, рекорды переписал. Явно в истории оставил больший след, чем Коман с полным шкафом трофеев.
О нем не будут вспоминать как о легенде. Тот же Бицан наколотил в 2 раза больше мячей чем Марадона, но аргентинца считают более великим. Тут тоже самое, забил кучу мячей а следа в истории не оставил, все равно все его рекорды рано или поздно побьет Холланд. А вот возьми он и протащи тоттенхем к чемпионству, тут уже была бы другая история
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Marcus-light
Ответ Арман Мартиросян
Коман автор победного гола в финале ЛЧ, такое себе сравнение, учитывая то, что тот же Кейн растворился в таком же финале.
Да, тем более. Но если говорить о лучших вингерах хотя бы последних 10 лет, как думаете, на каком месте будет Коман? Попадёт хотя бы в топ-15? А вот Кейн точно в топ-5 или даже топ-3 нападающих.
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Marcus-light
Ответ JealousOne
О нем не будут вспоминать как о легенде. Тот же Бицан наколотил в 2 раза больше мячей чем Марадона, но аргентинца считают более великим. Тут тоже самое, забил кучу мячей а следа в истории не оставил, все равно все его рекорды рано или поздно побьет Холланд. А вот возьми он и протащи тоттенхем к чемпионству, тут уже была бы другая история
Это как Гвардиоле притащить Болонью к чемпионству)
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<~Inter~>
Ответ Cruel Snake
Леви даже тут скажет, с 97 начнём
он не согласится на бонусы. Будет дальше говорить про 100 млн
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Spaten
МЮ то что? Они не рассматривали АПЛ?
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JealousOne
Ответ Ya glor
Хорошо подметил , немцам он нужнее, чем Бавария ему 👌
Как раз таки в трофейный гегемон ему и надо переходить под конец карьеры, у него же ни одного трофея нет
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