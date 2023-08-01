«Бавария» готова предложить «Тоттенхэму» за Кейна 95 млн евро с учетом бонусов
«Бавария» сделает новое предложение о трансфере Харри Кейна.
Мюнхенский клуб готов предложить «Тоттенхэму» 95 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Футболист может подписать контракт сроком до 2028 года. В случае перехода Кейн станет самым высокооплачиваемым игроком «Баварии».
Новая встреча между руководителями немецкого клуба и председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви еще не запланирована, но стороны уверены, что достигнут договоренности.
Ранее «Тоттенхэм» отклонил два предложения «Баварии» о трансфере Кейна.
В сезоне АПЛ-2022/23 Кейн провел 38 матчей и забил 30 голов. Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.
топовый игрок и без трофеев
надо валить из шпрот
Сам же Кейн говорит, что останется, если не уйдёт до 1 тура. На этой неделе всё решится