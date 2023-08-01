«ПСЖ» активировал 50-миллионные отступные Дембеле в понедельник. Будут переговоры с «Барсой» об условиях трансфера (L’Equipe)

«ПСЖ» активировал 50 миллионов евро отступных за за вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации L’Equipe, это было сделано в понедельник, 31 июля. «ПСЖ» уже уведомил об активации отступных Дембеле.

Теперь у парижан есть пять дней, чтобы завершить трансфер вингера «Барселоны» – ожидается, что сделка будет закрыта до конца недели.

Сообщается, что « » и «ПСЖ» проведут переговоры о трансфере Дембеле. Клубы попытаются достичь соглашения вне рамок пункта об отступных. Из-за этого сумма трансфера может превысить 50 млн евро, но это позволит «ПСЖ» использовать разные способы оплаты и в удобные сроки. Отмечается, что в случае активации пункта об отступных их необходимо сразу выплатить в полном объеме.

Ранее стало известно, что личный контракт Дембеле и «ПСЖ» уже согласован.

«Барса» обещала отпустить Дембеле за 50 млн евро, если он сообщит о желании уйти до 31 июля – он сделал это. Каталонцы попытаются получить от «ПСЖ» больше

«ПСЖ» уводит Дембеле у «Барсы» – за отступные 50 млн. Лапорта обещает «войну»