«ПСЖ» активировал 50-миллионные отступные Дембеле в понедельник. Будут переговоры с «Барсой» об условиях трансфера (L’Equipe)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле деньги Футбол

«ПСЖ» активировал 50 миллионов евро отступных за за вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации L’Equipe, это было сделано в понедельник, 31 июля. «ПСЖ» уже уведомил Ла Лигу об активации отступных Дембеле.

Теперь у парижан есть пять дней, чтобы завершить трансфер вингера «Барселоны» – ожидается, что сделка будет закрыта до конца недели.

Сообщается, что «Барселона» и «ПСЖ» проведут переговоры о трансфере Дембеле. Клубы попытаются достичь соглашения вне рамок пункта об отступных.  Из-за этого сумма трансфера может превысить 50 млн евро, но это позволит «ПСЖ» использовать разные способы оплаты и в удобные сроки. Отмечается, что в случае активации пункта об отступных их необходимо сразу выплатить в полном объеме.

Ранее стало известно, что личный контракт Дембеле и «ПСЖ» уже согласован.

«Барса» обещала отпустить Дембеле за 50 млн евро, если он сообщит о желании уйти до 31 июля – он сделал это. Каталонцы попытаются получить от «ПСЖ» больше

«ПСЖ» уводит Дембеле у «Барсы» – за отступные 50 млн. Лапорта обещает «войну»

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64 комментария

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Karl0709
А как же выключенный факс и 100 пультов ?
+36
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+35
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Artur Smith
Ответ бенедикт
Дембеле- игрок проблемный как на поле, вследствие особой травматичности, так и за его пределами. При этом уровень его игры никак не перевешивает проблемности. Играть он может, но не всегда, а посему его уход не может называться большой проблемой- вытирать сопли всегда можно найти кому... Больше сможет раскрыться Рафинья.
Дембеле единственный игрок, у которого есть креатив. Рафинья примитивен до безобразия, для игрока топового уровня
+23
-3
+20
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Flavius
Ответ бенедикт
Дембеле- игрок проблемный как на поле, вследствие особой травматичности, так и за его пределами. При этом уровень его игры никак не перевешивает проблемности. Играть он может, но не всегда, а посему его уход не может называться большой проблемой- вытирать сопли всегда можно найти кому... Больше сможет раскрыться Рафинья.
В прошлом сезоне Рафинья сыграл в 36 матчах чемпионата из 38 возможных. 2083 минуты. Только 6 полевых игроков отыграли больше, чем он. У Дембеле всего 1414 минут.

Но наконец-то подающий надежды 26-летний бразилец сумеет раскрыться. Жду с нетерпением.
+16
-1
+15
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бенедикт
Дембеле- игрок проблемный как на поле, вследствие особой травматичности, так и за его пределами. При этом уровень его игры никак не перевешивает проблемности.
Играть он может, но не всегда, а посему его уход не может называться большой проблемой- вытирать сопли всегда можно найти кому... Больше сможет раскрыться Рафинья.
+24
-10
+14
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Jedef
+25 миллионов в кармашек Дембеле
+10
-2
+8
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Tornado S
да по фиг
+6
-1
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XavIniesta2008-2015
Ответ Artur Smith
Дембеле единственный игрок, у которого есть креатив. Рафинья примитивен до безобразия, для игрока топового уровня
Ну прямо единственный. Педри ещё есть, Де Йонг
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Akezhan Kutvarov
Ответ Barca_mania
если продавать, то на его место готов придти Бернарду
Слишком нереально, тут только гений Алемени и рычаги Лапорты помогут
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Flavius
Ответ Старик Стариканов
Опять дурачка Ляпорту развели,до чего же убогий функционер.Главное перед выборами просто было упомянуть Месси и повелись на сказки фантазера.
Всё относительно.

Год назад у Лапорты на балансе был травмат, который ушёл свободным агентом. А сейчас он получит за него 25-50 млн.
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Серж Ск
Ответ Raul14
нет! Клаусулы можно активировать только после согласования с самим игроком! Контракт подпишет он. Здесь логика проста, Дембеле захотел на повышение и решил больше не выступать в цирке))
В цирке как раз и начнет выступать в новом сезоне..
ну как выступать, наблюдать в основном.
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Любезный Коссутий
увы, но уходит сильнейший игрок нынешней Барсы, за сущие копейки, которые Париж еще 5 лет выплачивать будет, скорее всего.
вся надежда на Рафинью, что будет прогрессировать, и не превратит нашу Барсу в Лидс.
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vfhmsqqp7v
Ответ MESSIya
Все немного не так. РОМАНО:Ясность Дембеле ПСЖ НЕ активировал пункт о выходе из Ла Лиги на 50 миллионов евро для Усмана — срок его действия истек, и теперь он действителен за 100 миллионов евро. Отправив официальное письмо в «Барсу», «ПСЖ» активировал «частное» положение. Это делает Дембеле доступным за ту же сумму, 50 миллионов евро. Сделка будет заключена до конца недели. То есть все 50 миллионов идут Барсе. При активации клаусула, 50/50%. А это устное соглашение про которое Mundo писали ранее. Типа если мы получаем 50 чистыми, мы тебя опускаем. https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1686325622522392577?t=lYtvHEPsN-OL9SOqbb2d7g&s=19
Тебя уже столько раз макнули моськой, а ты все пытаешься извернуться))) Наспамил желтизны сюда которую даже не можешь сам перевести, а юзаешь кривой транслейт))), а по факту вышло так, как понимали все - ПСЖ перевел 50 отступных, все мечты о сотке остались влажными мечтами .
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бенедикт
Ответ Artur Smith
Дембеле единственный игрок, у которого есть креатив. Рафинья примитивен до безобразия, для игрока топового уровня
Наличие креатива не исключает его проблемности. Да и никто не считал количество моментов, когда он зажёвывал атаку.
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vfhmsqqp7v
ПСЖ опять поимел Барселону.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Эх, жаль терять Усманчика. По сути, это самый острый игрок атаки в нынешней Барсе и равноценной замены, особенно за такие деньги, ему нет. Единственный игрок, способный качественно и стабильно обострять один в один. Потеря для команды
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museum
Оформят трансфер из одного лазарета в другой.
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серёга124
Виктора роке можно забрать летом?
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VictiM VIP
Ответ rigobersong
На его позицию Рафинью в прошлом году взяли, Барселона давно сыграла на опередение, ты бы футбол лучше смотрел, а не на спортсе жил:)
"ты бы футбол лучше смотрел, а не на спортсе жил:)"
при всём уважении, это очень смешно звучит
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VictiM VIP
Ответ rigobersong
Где смеяться?:)
"а не на спортсе жил:)" очень смешно от тебя звучит
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Владимир Самсонов
Ответ Flavius
Всё относительно. Год назад у Лапорты на балансе был травмат, который ушёл свободным агентом. А сейчас он получит за него 25-50 млн.
Пару лет назад Лапорта говорил,что Дембеле лучше Мбаппе
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Raul14
Ответ Andres Dandaras
Саботаж и не выполнять . Это как покупка в рабство
нет! Клаусулы можно активировать только после согласования с самим игроком! Контракт подпишет он. Здесь логика проста, Дембеле захотел на повышение и решил больше не выступать в цирке))
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XavIniesta2008-2015
Ответ Flavius
В прошлом сезоне Рафинья сыграл в 36 матчах чемпионата из 38 возможных. 2083 минуты. Только 6 полевых игроков отыграли больше, чем он. У Дембеле всего 1414 минут. Но наконец-то подающий надежды 26-летний бразилец сумеет раскрыться. Жду с нетерпением.
Сейчас он будет играть ещё лучше, потому что адаптировался к лиге и команде
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_Grad1enT_
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Да, прочитай о нём новости, он отказывает всем ожидая предложения барсы
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Люблю спортс
Ответ alan77
Романо опроверг это,новые отступные 100 млн.
Кто-нибудь его ещё читает? На носу август, а значит отступные в 50 млн ещё действует. Или он сам своей писанине противоречит?🤔

В контракте Усмана Дембеле с «Барселоной» указаны две суммы отступных.

Как сообщает Фабрицио Романо, до конца текущего сезона и до конца года сумма отступных вингера будет составлять 100 миллионов евро. Однако в июле и августе она будет ниже и составит 50 миллионов евро.

Контракт Дембеле с каталонцами рассчитан до 2024 года, клуб хочет его продлить. Сообщалось, что «Барса» готовится к финальным переговорам.
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Алексей Минин
Очередной рычаг)
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