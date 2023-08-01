«ПСЖ» активировал 50-миллионные отступные Дембеле в понедельник. Будут переговоры с «Барсой» об условиях трансфера (L’Equipe)
«ПСЖ» активировал 50 миллионов евро отступных за за вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.
По информации L’Equipe, это было сделано в понедельник, 31 июля. «ПСЖ» уже уведомил Ла Лигу об активации отступных Дембеле.
Теперь у парижан есть пять дней, чтобы завершить трансфер вингера «Барселоны» – ожидается, что сделка будет закрыта до конца недели.
Сообщается, что «Барселона» и «ПСЖ» проведут переговоры о трансфере Дембеле. Клубы попытаются достичь соглашения вне рамок пункта об отступных. Из-за этого сумма трансфера может превысить 50 млн евро, но это позволит «ПСЖ» использовать разные способы оплаты и в удобные сроки. Отмечается, что в случае активации пункта об отступных их необходимо сразу выплатить в полном объеме.
Ранее стало известно, что личный контракт Дембеле и «ПСЖ» уже согласован.
«Барса» обещала отпустить Дембеле за 50 млн евро, если он сообщит о желании уйти до 31 июля – он сделал это. Каталонцы попытаются получить от «ПСЖ» больше
«ПСЖ» уводит Дембеле у «Барсы» – за отступные 50 млн. Лапорта обещает «войну»
Но наконец-то подающий надежды 26-летний бразилец сумеет раскрыться. Жду с нетерпением.
Играть он может, но не всегда, а посему его уход не может называться большой проблемой- вытирать сопли всегда можно найти кому... Больше сможет раскрыться Рафинья.
Год назад у Лапорты на балансе был травмат, который ушёл свободным агентом. А сейчас он получит за него 25-50 млн.
ну как выступать, наблюдать в основном.
вся надежда на Рафинью, что будет прогрессировать, и не превратит нашу Барсу в Лидс.
при всём уважении, это очень смешно звучит
В контракте Усмана Дембеле с «Барселоной» указаны две суммы отступных.
Как сообщает Фабрицио Романо, до конца текущего сезона и до конца года сумма отступных вингера будет составлять 100 миллионов евро. Однако в июле и августе она будет ниже и составит 50 миллионов евро.
Контракт Дембеле с каталонцами рассчитан до 2024 года, клуб хочет его продлить. Сообщалось, что «Барса» готовится к финальным переговорам.