Акинфеев о Фернандесе и Медине: «Пусть уходят куда хотят, я никого не осуждаю. В Питере холоднее, пускай Марио там мерзнет»

Игорь Акинфеев высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

– Марио Фернандес. Что ты скажешь, что он после 10 лет в ЦСКА возвращается в « », а не в родной клуб?

– К счастью, у меня никакой боли по этому поводу нет. Я очень давно в футболе. В каких-то моментах я могу понять футболиста.

В данном случае я всем говорю, что это не моя история. Я не могу говорить за другого человека. Хотя у нас все любят рассказывать – все ж все знают. А я никогда никого не осуждаю. Мне это неинтересно, у меня есть своя жизнь.

Марио Фернандес – это , у него своя голова на плечах. Он должен выбирать ту историю, которая ему нравится. Агент ему сказал или не агент – это никого не касается.

Вот Медина ушел в « ». Мне что сделать? Орать, что Медина ушел в «Спартак»? Пускай уходят куда хотят, господи.

– То есть, ты спокойно к этому отнесся, философски.

– Знаю, от болельщиков даже был упрек в мой адрес о том, что я не говорю об этом в прессе. Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Во-первых, я не должен об этом говорить. Во-вторых, все было сказано руководством нашей команды. Марио наговорил все что можно и нельзя. Еще я туда полезу. Еще окажусь, извиняюсь за выражение, сам знаешь где.

Поэтому ни одна история любого другого человека мне не интересна. Да, я сочувствую. Да, я переживаю. Да, я помогаю людям по жизни. В Питере холоднее, пускай там мерзнет, – с улыбкой сказал капитан .

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды