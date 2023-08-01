Акинфеев о Фернандесе и Медине: «Пусть уходят куда хотят, я никого не осуждаю. В Питере холоднее, пускай Марио там мерзнет»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Марио Фернандес Хесус Медина Футбол

Игорь Акинфеев высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

– Марио Фернандес. Что ты скажешь, что он после 10 лет в ЦСКА возвращается в «Зенит», а не в родной клуб?

– К счастью, у меня никакой боли по этому поводу нет. Я очень давно в футболе. В каких-то моментах я могу понять футболиста.

В данном случае я всем говорю, что это не моя история. Я не могу говорить за другого человека. Хотя у нас все любят рассказывать – все ж все знают. А я никогда никого не осуждаю. Мне это неинтересно, у меня есть своя жизнь.

Марио Фернандес – это Марио Фернандес, у него своя голова на плечах. Он должен выбирать ту историю, которая ему нравится. Агент ему сказал или не агент – это никого не касается.

Вот Медина ушел в «Спартак». Мне что сделать? Орать, что Медина ушел в «Спартак»? Пускай уходят куда хотят, господи.

– То есть, ты спокойно к этому отнесся, философски.

– Знаю, от болельщиков даже был упрек в мой адрес о том, что я не говорю об этом в прессе. Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Во-первых, я не должен об этом говорить. Во-вторых, все было сказано руководством нашей команды. Марио наговорил все что можно и нельзя. Еще я туда полезу. Еще окажусь, извиняюсь за выражение, сам знаешь где.

Поэтому ни одна история любого другого человека мне не интересна. Да, я сочувствую. Да, я переживаю. Да, я помогаю людям по жизни. В Питере холоднее, пускай там мерзнет, – с улыбкой сказал капитан ЦСКА.

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21 комментарий

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Aleksey Yashin
"В Питере холоднее, пускай там мерзнет"

Агент сказал Фернандесу, что он переходит в Зенит Рио-де-Жанейро, а Марио по простоте душевной как всегда поверил
+32
-4
+28
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M_i_t_y_a
Журналисты как всегда
Пытаются развести какую-то грязь
Игорь ответил очень адекватно
Почему он должен отнестись к этому не спокойно?
+27
-1
+26
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Pok_Toholo
Ответ Pigmalion
Всегда смелся с москвичей, обсуждающий климат в Петербурге в таком ключе. Те еще южане.
Ты похоже не уловил, что Акинфеев сам посмеялся над этим стереотипом
+11
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Михаил Савченко
Какой же Акинфеев крутой
+10
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+9
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ParvizLNDRreal
Игорь глыба конечно. На самом деле, мы в полной мере не оцениваем его вклад в Российский футбол. О нём будут слагать легенды.
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Shadow1882
Игорь видел, как рождались и умирали звёзды. Вряд ли его чем-то можно удивить (кроме 6 пенальти в матче, конечно)
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NOOhr
На фоне опроса о главной звезде РПЛ в компании с Дзюбой очень мудрый комментарий)
+4
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Ебздрогыч
Марио будет топить камин деньгами чтобы согреться
+3
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Михаил1970
В Питере стадион с крышей. Там теплее чем в Сочах)
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</c/>
правильно с одной стороны, каждый волен выбирать...в этом вопросе Акинфеев легенда, Фернандес на уровне дзюбы...правда, ему не стать лидером в зените как это было у дзюбы..
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Алексей Ильин
Пес с ними
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Футбол, хоккей итд
👏👏👏
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Алексей Ненахов
Ответ M_i_t_y_a
Журналисты как всегда Пытаются развести какую-то грязь Игорь ответил очень адекватно Почему он должен отнестись к этому не спокойно?
По их мнению должен в морду Фернандесу дать )))
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Владислав88
Ответ Василий Васильевич
Забавно как в Питере построили лучший стадион страны,в красивейшом месте на берегу финского залива ,супер комфортный стадион с крышей.А в Москве настроили кучу убогих и уродливых стадионов с парашной локацией,о крыше и говорить не приходится ,до этого эти бездари естественно не додумались.
У з-Арены кроме крыши ни одного плюса больше и нет. Крайней посредственный стадион. Самый лучший стадион у Краснодара. Все остальные и рядом не валялись.
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