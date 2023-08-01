Гельмут Марко: «Алонсо и Хэмилтон могли быть ближе Переса к Ферстаппену, но победить Макса не способен никто. 2-е место за ним – как победа»

Гельмут Марко назвал пилотов, которые могли бы превзойти Серхио Переса в «Ред Булл».

На Гран-при Бельгии Перес уступил напарнику 22 секунды, хотя чемпион стартовал с шестой позиции.

Марко попросили оценить выступление , и советник « » не исключил, что пилот « » и его коллега из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон могли бы справиться несколько лучше.

«Второе место за Максом – как победа. Ни один другой пилот не смог бы держаться на его уровне. Может, Алонсо и Хэмилтон были бы ближе, но победить его в данный момент не способен никто.

Я знаю, как хорош Макс, и это необходимо учитывать. Он бережет шины и все равно едет быстро. Он может «читать» гонку и действовать на много шагов вперед. Это невероятная способность его мозга.

Вся команда выступает невероятно – это касается пит-стопов, стратегии, пилотов. Мы еще и развлекаем разговорами между Максом [и его инженером по радио]», – заявил Марко в подкасте F1 Nation.

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