Гельмут Марко: «Алонсо и Хэмилтон могли быть ближе Переса к Ферстаппену, но победить Макса не способен никто. 2-е место за ним – как победа»
Гельмут Марко назвал пилотов, которые могли бы превзойти Серхио Переса в «Ред Булл».
На Гран-при Бельгии Перес уступил напарнику Максу Ферстаппену 22 секунды, хотя чемпион стартовал с шестой позиции.
Марко попросили оценить выступление Серхио, и советник «Ред Булл» не исключил, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и его коллега из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон могли бы справиться несколько лучше.
«Второе место за Максом – как победа. Ни один другой пилот не смог бы держаться на его уровне. Может, Алонсо и Хэмилтон были бы ближе, но победить его в данный момент не способен никто.
Я знаю, как хорош Макс, и это необходимо учитывать. Он бережет шины и все равно едет быстро. Он может «читать» гонку и действовать на много шагов вперед. Это невероятная способность его мозга.
Вся команда выступает невероятно – это касается пит-стопов, стратегии, пилотов. Мы еще и развлекаем разговорами между Максом [и его инженером по радио]», – заявил Марко в подкасте F1 Nation.
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А вот со стороны Алонсо и Льюиса я вижу превосходство над Максом. Как минимум гоночный интеллект их обоих выше. Так что дай им трем одинаковый болид, битва и правда стала бы легендарной, но шансы на третье место самые высокие были бы как раз у Макса, пока деды сражались бы за победу.
А вот в другой команде, где будет более или менее конкурентоспособный болид, еще как с Максом сравняться и Алонсо, и Хэмильтон. По скорости Леклер уже не уступает, не хватает пока только собранности, стабильности, а может быть просто работы команды на него.
Скоро к этой группе присоединяться еще двое - Рассел и Норрис. И им это по силу при определенных обстоятельствах.
Смешно сравнивать про любовь к гонкам, когда Алонсо и Макс и вне гоночных уикендов постоянно в симрейсенге/на картинге, а хэм на яхте загорает или показ мод устраивает)
Алонсо по скорости был не настолько быстрее середняка Окона 23-22 по квалам,а по очкам вообще проиграл 165-162 за 2 сезона.
фернандо до сих пор один из лучших пилотов в Ф1,но только за счёт стабильности а по скорости он проиграет как минимум Максу,Хэму и Леклеру а может и Расселу с Норрисом.