Гельмут Марко: «Алонсо и Хэмилтон могли быть ближе Переса к Ферстаппену, но победить Макса не способен никто. 2-е место за ним – как победа»

Теги Гран-при Бельгии Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко назвал пилотов, которые могли бы превзойти Серхио Переса в «Ред Булл».

На Гран-при Бельгии Перес уступил напарнику Максу Ферстаппену 22 секунды, хотя чемпион стартовал с шестой позиции.

Марко попросили оценить выступление Серхио, и советник «Ред Булл» не исключил, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и его коллега из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон могли бы справиться несколько лучше.

«Второе место за Максом – как победа. Ни один другой пилот не смог бы держаться на его уровне. Может, Алонсо и Хэмилтон были бы ближе, но победить его в данный момент не способен никто.

Я знаю, как хорош Макс, и это необходимо учитывать. Он бережет шины и все равно едет быстро. Он может «читать» гонку и действовать на много шагов вперед. Это невероятная способность его мозга.

Вся команда выступает невероятно – это касается пит-стопов, стратегии, пилотов. Мы еще и развлекаем разговорами между Максом [и его инженером по радио]», – заявил Марко в подкасте F1 Nation.

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18 комментариев

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selso99
Алонсо и Хэмилтон на такой машине, ВСЕГДА были бы минимум вторыми, а это уже минимальный отрыв в чемпионате, давление на Ферстаппена, нервы, больший риск ошибки и т.д
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Великий Алонсо
Ответ selso99
Алонсо и Хэмилтон на такой машине, ВСЕГДА были бы минимум вторыми, а это уже минимальный отрыв в чемпионате, давление на Ферстаппена, нервы, больший риск ошибки и т.д
Вот-вот. Как только на Ферстаппена оказывалось бы давление, то без сомнений появились бы ошибки в пилотаже, вспомнились бы его краши как в борьбе с Риккардо, а ведь Хэмилтон и уж тем более Алонсо далеко не Дэн
+12
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Великий Алонсо
Говорить можно все что угодно, ведь в РБ при Ферстаппене никогда не будет второго топ-пилота, одни Албоны, Гасли и Пересы. Так что старик Хельмут обыкновенный пустослов.
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arspurs9
Ну это полная чушь. Я не вижу ни одного аспекта, по которому Макс как то превосходит Льюиса или Алонсо. Хэм в последние годы стал мягче, все восторгались активностью Ферстаппена, но помните, что Льюис отвык от конкуренции. В моменты сражений он был великолепен. Алонсо тоже обладает великим талантом.
А вот со стороны Алонсо и Льюиса я вижу превосходство над Максом. Как минимум гоночный интеллект их обоих выше. Так что дай им трем одинаковый болид, битва и правда стала бы легендарной, но шансы на третье место самые высокие были бы как раз у Макса, пока деды сражались бы за победу.
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alex1382
Ответ mrMassi
Я бы добавил еще что и у Льюса и у деда до сих пор есть страсть к гонкам. Видно, что им хочется гоняться и побеждать. Алонсо живет гонками, Люся до сих пор голоден до побед. Макс уже сейчас говорит что наборолся в своей жизни, что выиграл чемпионат и ему норм. Почти уверен, что при конкуренции он мог бы и напортачить. Не вижу у него такой страсти к формуле 1, как у этих двух.
ага, при этом в свободное время Макс проводит за гоночными симуляторами, а Хэм по подиуму дефилирует
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mrMassi
Ответ arspurs9
Ну это полная чушь. Я не вижу ни одного аспекта, по которому Макс как то превосходит Льюиса или Алонсо. Хэм в последние годы стал мягче, все восторгались активностью Ферстаппена, но помните, что Льюис отвык от конкуренции. В моменты сражений он был великолепен. Алонсо тоже обладает великим талантом. А вот со стороны Алонсо и Льюиса я вижу превосходство над Максом. Как минимум гоночный интеллект их обоих выше. Так что дай им трем одинаковый болид, битва и правда стала бы легендарной, но шансы на третье место самые высокие были бы как раз у Макса, пока деды сражались бы за победу.
Я бы добавил еще что и у Льюса и у деда до сих пор есть страсть к гонкам. Видно, что им хочется гоняться и побеждать. Алонсо живет гонками, Люся до сих пор голоден до побед. Макс уже сейчас говорит что наборолся в своей жизни, что выиграл чемпионат и ему норм. Почти уверен, что при конкуренции он мог бы и напортачить. Не вижу у него такой страсти к формуле 1, как у этих двух.
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Рнпрл Аари
Ответ Paninaro
Дед-перископ мог бы методичку то и сменить - почти то же самое про Феттеля говорил.) Может у них в РБ аутотренинг такой.
"дед перископ"- одной этой фразы достаточно чтобы понять твою суть
+4
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Serzhique
Да-да, именно поэтому на доминирующей на протяжение 2/3 сезона машине Максик смог только с помощью судей взять липовое чемпионство
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Grigpar
Ну в РБ 100% Макса не обгонит никто. Как это возможно если команда открыто делает его фаворитом и пашет на него, что очевидно и обоснованно.

А вот в другой команде, где будет более или менее конкурентоспособный болид, еще как с Максом сравняться и Алонсо, и Хэмильтон. По скорости Леклер уже не уступает, не хватает пока только собранности, стабильности, а может быть просто работы команды на него.
Скоро к этой группе присоединяться еще двое - Рассел и Норрис. И им это по силу при определенных обстоятельствах.
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Alex Sin
Дед выдал базу.) Молодца.
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Рнпрл Аари
22 из 27 питстопа менее 2х секунд за всю историю за РБ. Отдел стратегии отличный во главе с Ханной. Это было у РБ всегда и во времена Мерседес просто сейчас ещё построили супер болид и все это даёт такой результат. А переговоры инженера с Максом зачастую забавно слушать, как отдельный вид искусства.)) Насчёт Хэмилтона не знаю а вот Алонсо был бы близко к Максу интресно было бы в одной команде их видеть
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Barsenoga
а что же тогда не подписали Алонсо? если он быстрее Переса но медленный относительно Макса?🤡
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Mortimer1
Ответ mrMassi
Я бы добавил еще что и у Льюса и у деда до сих пор есть страсть к гонкам. Видно, что им хочется гоняться и побеждать. Алонсо живет гонками, Люся до сих пор голоден до побед. Макс уже сейчас говорит что наборолся в своей жизни, что выиграл чемпионат и ему норм. Почти уверен, что при конкуренции он мог бы и напортачить. Не вижу у него такой страсти к формуле 1, как у этих двух.
У льюиса нет страсти до побед. Его интересуют только титулы на космовозе. Там где другие гонщики пелетона были бы рады машине, хэма приходится успокаивать по радио на глазах миллионов болельщиков.
Смешно сравнивать про любовь к гонкам, когда Алонсо и Макс и вне гоночных уикендов постоянно в симрейсенге/на картинге, а хэм на яхте загорает или показ мод устраивает)
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Megaros
Ну пока рбр с ферстлм на коне, доктор может говорить, что угодно и целовать его куда угодно, имеет право,остаётся надеяться, что хоть в следующем году мы увидим борьбу этих парней на + - равной технике
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
22 из 27 питстопа менее 2х секунд за всю историю за РБ. Отдел стратегии отличный во главе с Ханной. Это было у РБ всегда и во времена Мерседес просто сейчас ещё построили супер болид и все это даёт такой результат. А переговоры инженера с Максом зачастую забавно слушать, как отдельный вид искусства.)) Насчёт Хэмилтона не знаю а вот Алонсо был бы близко к Максу интресно было бы в одной команде их видеть
вы думаете что Хэмильтон который дебютантом обыграл Алонсо в прайме сейчас хуже 42-летнего Алонсо?
Алонсо по скорости был не настолько быстрее середняка Окона 23-22 по квалам,а по очкам вообще проиграл 165-162 за 2 сезона.
фернандо до сих пор один из лучших пилотов в Ф1,но только за счёт стабильности а по скорости он проиграет как минимум Максу,Хэму и Леклеру а может и Расселу с Норрисом.
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