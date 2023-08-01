Бородин о том, что обернулся во флаг России после выигрыша Кубка Израиля: «Я вкладывал любовь к родине, а не политику в свои действия»

Сергей Бородин объяснил, почему обернулся в российский флаг после выигрыша Кубка Израиля.

– У Евгения Савина недавно вышел противоречивый выпуск с твоим одноклубником по «Бейтару» Григорием Морозовым. Смотрел?

– Часть про футбол – да. Про политику – нет.

– В выпуске Морозов и девушка осудили тебя за то, что ты вышел праздновать победу «Бейтара» в Кубке обернутым в российский флаг. Давай сначала разберемся – как ты его нашел?

– У нас многонациональная команда – помимо меня, были ребята из Колумбии, Нигерии и Кот-Д’Ивуара.

За день до финала ко мне подходит администратор: «Мы подготовили для всех иностранцев их флаги. Что ты думаешь?» Я, естественно, попросил подготовить и российский тоже.

Я же гражданин моей страны, это мой флаг. После победы нам начали раздавать флаги, и я надел на себя наш.

Я родился в России, я русский и был горд, что выиграл Кубок Израиля. В свои действия я вкладывал любовь к родине, а не политику.

– Девушка Морозова посчитала этот жест неуместным и сказала, что ей было неприятно видеть флаг России.

– После того, как Гриша дал это интервью, он почти сразу написал: «Не обижайся, я сказал, как посчитал нужным».

За полчаса до выхода ролика он мне снова это написал.

К Грише у меня претензий нет. Он высказал свое мнение тактично, без осуждения и оскорблений. А то, что сказала его девушка, я комментировать не хочу, – сказал футболист «Торпедо» Сергей Бородин, ранее игравший за «Бейтар».