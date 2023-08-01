Бородин о том, что обернулся во флаг России после выигрыша Кубка Израиля: «Я вкладывал любовь к родине, а не политику в свои действия»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо высшая лига Израиль Бейтар Кубок Израиля Григорий Морозов Политика Сергей Бородин 1999 Футбол

Сергей Бородин объяснил, почему обернулся в российский флаг после выигрыша Кубка Израиля.

– У Евгения Савина недавно вышел противоречивый выпуск с твоим одноклубником по «Бейтару» Григорием Морозовым. Смотрел?

– Часть про футбол – да. Про политику – нет.

– В выпуске Морозов и девушка осудили тебя за то, что ты вышел праздновать победу «Бейтара» в Кубке обернутым в российский флаг. Давай сначала разберемся – как ты его нашел?

– У нас многонациональная команда – помимо меня, были ребята из Колумбии, Нигерии и Кот-Д’Ивуара.

За день до финала ко мне подходит администратор: «Мы подготовили для всех иностранцев их флаги. Что ты думаешь?» Я, естественно, попросил подготовить и российский тоже.

Я же гражданин моей страны, это мой флаг. После победы нам начали раздавать флаги, и я надел на себя наш.

Я родился в России, я русский и был горд, что выиграл Кубок Израиля. В свои действия я вкладывал любовь к родине, а не политику.

– Девушка Морозова посчитала этот жест неуместным и сказала, что ей было неприятно видеть флаг России.

– После того, как Гриша дал это интервью, он почти сразу написал: «Не обижайся, я сказал, как посчитал нужным».

За полчаса до выхода ролика он мне снова это написал.

К Грише у меня претензий нет. Он высказал свое мнение тактично, без осуждения и оскорблений. А то, что сказала его девушка, я комментировать не хочу, – сказал футболист «Торпедо» Сергей Бородин, ранее игравший за «Бейтар».

9 комментариев

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S. A.
А Морозов и его девушка осуждали, скажем, Зинченко, который в прошлом голу обернул кубок АПЛ в украинский флаг? Или прочих легионеров в различных чемпионатах, празднующих победы со своими национальными флагами? Это абсолютно нормальное явление, а от таких лживых лицемеров тошнит
+12
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+12
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sun_paul
Спорц, ну ты чего? Это интервью еще утром вышло, а ты только сейчас публикуешь. Хлеб твой другие кушают.
+6
-1
+5
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Фёдор Кузнецов
Так это обычная ситуация что игрок после титула оборачивается в свой флаг(особенно если игрок не из самой популярной страны)
+3
0
+3
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Назар Игорь
А кто по национальности гришина девушка? Русская, украинка или еврейка? Это резко меняет дело.
+6
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+2
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Naparn1k
Очень достойно парень ответил!
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Андрей Долгов
Спортс посчитал если новость погорячее то лучше на вечер оставить
+1
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Aleksandr Danilov
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Faust Doc
Молодец Серёга, Краснодарская школа!
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Toxic Trips
этих ущербных морозовых можно не осуждать им еще в Россию кормиться ехать , вот там уже каждый заплатит по заслугам )
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tony
Ответ Aleksandr Danilov
Комментарий удален модератором
Думаю, что забудут, ведь это мелочь. Ну выдал Савин какой-то бред, да и плевать. Дед-то когда уйдет? Не в 24 уж точно. 30 - минимальная граница, а там и про 36 задуматься можно.
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