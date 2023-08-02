«Зенит» хочет вернуть Азмуна. Клуб ведет переговоры с «Байером»

Сердар Азмун может вернуться в «Зенит».

Петербургский клуб обратился к « » с предложением о переходе 28-летнего иранского нападающего.

Форвардом также интересуются и другие команды, о чем сообщил Фабрицио Романо, но журналист отметил, что «Зенит» заинтересован в трансфере игрока.

выступал за « » с 2019 по 2022 год.

Форвард забил 62 гола и сделал 17 голевых передач в 104 матчах за клуб, а также выиграл титул лучшего бомбардира сезона-2019/20 и стал лучшим футболистом сезона-2020/21 по версии РФС.

В прошлом сезоне Азмун забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 23 матчах Бундеслиги.