«Зенит» хочет вернуть Азмуна. Клуб ведет переговоры с «Байером»
Сердар Азмун может вернуться в «Зенит».
Петербургский клуб обратился к «Байеру» с предложением о переходе 28-летнего иранского нападающего.
Форвардом также интересуются и другие команды, о чем сообщил Фабрицио Романо, но журналист отметил, что «Зенит» заинтересован в трансфере игрока.
Сердар Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год.
Форвард забил 62 гола и сделал 17 голевых передач в 104 матчах за клуб, а также выиграл титул лучшего бомбардира сезона-2019/20 и стал лучшим футболистом сезона-2020/21 по версии РФС.
В прошлом сезоне Азмун забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 23 матчах Бундеслиги.
К чемпионату бывает тяжело адаптироваться, ровным счётом как и наоборот, после Бундеслиги сложно перестроится на Англию, Италию или Испанию.
Азмун привык играть в более силовой манере и очень хорош при контратакующей игре, а не позиционной. Ему бы гораздо лучше подошла Серия А, либо же какой-то клуб середины или подвала АПЛ.
Не просто так же Курбан Бердыев говорил, что Сердар хорошо подойдёт для АПЛ.
Да а пиняева кто бы вам отдал, да и на его месте идти к семаку будучи молодым и перспективным это смерть карьеры
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Два несочетаемых слова в одном предложении