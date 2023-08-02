«Зенит» хочет вернуть Азмуна. Клуб ведет переговоры с «Байером»

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Сердар Азмун Футбол

Сердар Азмун может вернуться в «Зенит».

Петербургский клуб обратился к «Байеру» с предложением о переходе 28-летнего иранского нападающего.

Форвардом также интересуются и другие команды, о чем сообщил Фабрицио Романо, но журналист отметил, что «Зенит» заинтересован в трансфере игрока.

Сердар Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год.

Форвард забил 62 гола и сделал 17 голевых передач в 104 матчах за клуб, а также выиграл титул лучшего бомбардира сезона-2019/20 и стал лучшим футболистом сезона-2020/21 по версии РФС.

В прошлом сезоне Азмун забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 23 матчах Бундеслиги.

24 комментария

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alexmixer9
Надо возвращаться, нормальный клуб и чемпионат очевидно не потянул
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Marat_NJL
Ответ Игорь Блеца
Я не думаю, что азмун в хорошой форме. У немцев он не заиграл. Лучше купить пиняева, молодой быстрый нападающий с хорошей техникой.
Купи губозакатывающую машинку лучше)
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Водяра
Азмун без Рукаку или Бердыева, бабки на ветер.
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Код да Винчи
Бытует штамп, что в одну реку дважды не войти. Но пример Промеса показывает, что вполне можно.
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Андрей Брыкин
Ответ alexmixer9
Надо возвращаться, нормальный клуб и чемпионат очевидно не потянул
В том то и дело что к РПЛ он адаптирован и у нас проще забивать , а в Бундеслиге конкуренция высока, да и забивать трудней.
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Mark Safa
Азмун : Не, лучше вы к нам 😁
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Виталик Украинский
Зарема будет против.
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Виталик Украинский
Грят, Дзюба хочет приостановить контракт с Локо.
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x-dust
О, а я совсем недавно про это думал.
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MustOilHelsinki
У Азмуна травма, он восстановится только в сентябре-октябре
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Сибирский литовец
И с паровоза нужно тоже колёса снять
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Stas Politik
Ответ alexmixer9
Надо возвращаться, нормальный клуб и чемпионат очевидно не потянул
Лигу скорее всего не потянул. В Германии весьма своеобразный чемпионат в этом плане, в котором игроки носятся туда-назад все 90 минут, много идут в дриблинг и создают очень много моментов. В еврокубках любая немецкая команда может вызвать проблемы у совершенно любого топа из-за стилистических особенностей.
К чемпионату бывает тяжело адаптироваться, ровным счётом как и наоборот, после Бундеслиги сложно перестроится на Англию, Италию или Испанию.
Азмун привык играть в более силовой манере и очень хорош при контратакующей игре, а не позиционной. Ему бы гораздо лучше подошла Серия А, либо же какой-то клуб середины или подвала АПЛ.
Не просто так же Курбан Бердыев говорил, что Сердар хорошо подойдёт для АПЛ.
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alexmixer9
Ответ Игорь Блеца
Я не думаю, что азмун в хорошой форме. У немцев он не заиграл. Лучше купить пиняева, молодой быстрый нападающий с хорошей техникой.
Ну у рпл сейчас такой уровень, что баночник бундеслиги это топ
Да а пиняева кто бы вам отдал, да и на его месте идти к семаку будучи молодым и перспективным это смерть карьеры
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alexmixer9
Ответ Данко Лазович
Я бы боялся на месте москвичей. Семак уже все подготовил для схемы в два нападающих.
Веганыч
@
Подготовил
@
Два несочетаемых слова в одном предложении
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