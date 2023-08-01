Захарян может перейти в «Страсбур» после отказа «Лацио» (Джанлука Ди Марцио)

Теги Лацио премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Страсбур Арсен Захарян Рафаэла Пимента Футбол

Арсен Захарян может продолжить карьеру в Лиге 1.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, после отказа «Лацио» от трансфера Захаряна наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры полузащитника «Динамо» является «Страсбур». Сообщается, что сделку курирует агент Рафаэла Пимента.

Ранее стало известно, что «Лацио» отказался подписывать Захаряна из-за отсутствия в заявке клуба места для игрока без гражданства Евросоюза.

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40 комментариев

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Aleksey Yashin
Ждём вывеску "Гавр Кузяева против Страсбура Захаряна"
+40
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Артем Симоницкий
Ответ Aleksey Yashin
Ждём вывеску "Гавр Кузяева против Страсбура Захаряна"
или еще лучше: ,, Монако" Головина проиграл ,, Страссбуру" Захаряна, позволив вылететь во вторую Лигу Кузяеву и ,,Гавру"
+38
-3
+35
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s4rpws7vyc
открываешь спортсру, а там захарян в нарды играет
+16
-2
+14
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Николай Бочков
Страсбур это теперь фарм Челси. Так что по прежнему есть шанс попасть в Апл)
+11
0
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Ренат Фаткулин
Ответ ОФутболе ТВ
хотел написать откуда у Страсбура 10🍋, смотрю а они на 25$ закупились в ТО
Клуб принадлежит Боули насколько помню, поэтому деньги у них имеются
+7
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фанат Карпеначчо
Ответ Артем Симоницкий
или еще лучше: ,, Монако" Головина проиграл ,, Страссбуру" Захаряна, позволив вылететь во вторую Лигу Кузяеву и ,,Гавру"
простите, но чем вам не угодили верхние кавычки перед словом? две запятые явно им проигрывают)
+8
-1
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museum
Ответ Vir_Cotto
Страсбур Захаряна и Гавр Кузяева в борьбе за трофеи (выход в Ligue 2)
Кузявр и Стахарян
+7
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Фёдор Кузнецов
Ответ S1rAlex
По нисходящей купцы пошли. Челси-Лацио-Страсбур. Если не срастется с французами - Эйбар?
Страсбуром владеет Боули, так что там трансферы многие с прицелом на Челси идут
+4
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Плакса Джон ушел налево
Страсбург фарм Челси, норм тема, зимой скажут - смотрите мы берем не у русских, а у французов.
+3
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ОФутболе ТВ
хотел написать откуда у Страсбура 10🍋, смотрю а они на 25$ закупились в ТО
+2
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Аутсорсер из Индии
Ответ museum
Кузявр и Стахарян
страхарян
+2
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Николай Бочков
Страсбур это теперь фарм Челси. Так что по прежнему есть шанс попасть в Апл)
+1
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Max Zhomkov
Ответ Max Zhomkov
откуда там столько денег на выкуп трансфера?
а упс, увидел, есть деньги
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Человек_Легенда
Вот это как раз его уровень. А вот если будет там зажигать, то уже и подумать можно о чем-то более крупном.
Главное, чтобы момент не упустил сейчас
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Max Zhomkov
откуда там столько денег на выкуп трансфера?
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Никита Самарин
По стопам царя 😉😏
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Г1алг1а
"Хоть тушкой, хоть чучелом..."
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svyt
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и праильно макароннику пусть лапу сосут,фашики
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medraiz
Отличный вариант, учитывая психоз британских банков по поводу сделок с российскими клубами, попылит во Франции, а потом если все ок на повышение в АПЛ
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Артем Симоницкий
стоп, как он туда перейдет? Там же Соболь, который будет кричать во весь голос ,, Война"
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ни первый_ни последний
динамо и здесь обзахарянится
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tony
Ответ ОФутболе ТВ
хотел написать откуда у Страсбура 10🍋, смотрю а они на 25$ закупились в ТО
Это теперь фарм Челси, так что туда будут закупать перспективный молодняк, ну и отправлять в ссылку тех, кто не тянет Челси.
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Алар
Какое-то бегство из РПЛ наблюдается))
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noti22
Страсбур под Челси, оттуда будет проще попасть к лондонцам
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S1rAlex
По нисходящей купцы пошли. Челси-Лацио-Страсбур.
Если не срастется с французами - Эйбар?
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