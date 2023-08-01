Захарян может перейти в «Страсбур» после отказа «Лацио» (Джанлука Ди Марцио)

Арсен Захарян может продолжить карьеру в Лиге 1.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, после отказа «Лацио» от трансфера Захаряна наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры полузащитника «Динамо» является «Страсбур». Сообщается, что сделку курирует агент Рафаэла Пимента.

Ранее стало известно, что «Лацио» отказался подписывать Захаряна из-за отсутствия в заявке клуба места для игрока без гражданства Евросоюза.