Агент Холанда помогает трансферу Захаряна в «Страсбур», действуя в интересах «Челси»
Агент Эрлинга Холанда способствует переходу Арсена Захаряна в «Страсбур».
Рафаэла Пимента, представитель форварда «Манчестер Сити», работает над сделкой по переходу полузащитника «Динамо» во французский клуб.
«Пимента работала над сделкой Захаряна в «Челси» год назад, именно поэтому она помогает «Страсбург» подписать Захаряна.
Недавно владельцы «Челси» приобрели «Страсбур», после чего он стал использоваться в качестве фарм-клуба «Челси».
Поэтому сейчас Рафаэла работает в интересах лондонского клуба, чтобы Захарян перешел в «Страсбур». В переговорах с «Лацио» Пимента участия не принимала», – сообщает источник «Чемпионата».
Ранее стало известно, что «Лацио» отказался подписывать Захаряна из-за отсутствия в заявке клуба места для игрока без гражданства Евросоюза.
А тренерский уровень Виейра, весьма сомнителен, был один неплохой период в Пэлас, остальное такое себе.
Думаю, что благодаря Мхитаряну агенты помогают Захаряну