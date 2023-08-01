Агент Холанда помогает трансферу Захаряна в «Страсбур», действуя в интересах «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Динамо Москва Страсбур Чемпионат.com Арсен Захарян Рафаэла Пимента Футбол

Агент Эрлинга Холанда способствует переходу Арсена Захаряна в «Страсбур».

Рафаэла Пимента, представитель форварда «Манчестер Сити», работает над сделкой по переходу полузащитника «Динамо» во французский клуб.

«Пимента работала над сделкой Захаряна в «Челси» год назад, именно поэтому она помогает «Страсбург» подписать Захаряна.

Недавно владельцы «Челси» приобрели «Страсбур», после чего он стал использоваться в качестве фарм-клуба «Челси».

Поэтому сейчас Рафаэла работает в интересах лондонского клуба, чтобы Захарян перешел в «Страсбур». В переговорах с «Лацио» Пимента участия не принимала», – сообщает источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что «Лацио» отказался подписывать Захаряна из-за отсутствия в заявке клуба места для игрока без гражданства Евросоюза.

49 комментариев

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Тухель
Ответ JamesBulger7
Вполне интересный был бы вариант, качнуться во Франции и дальше на повышение🙌
Да в стиле Головина.
+79
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JamesBulger7
Вполне интересный был бы вариант, качнуться во Франции и дальше на повышение🙌
+46
-4
+42
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
А они в Челси с Мудриком как будут здороваться? Тоже шпагами?
+37
-4
+33
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Вечно в бане
Ответ Никита Самарин
Вариант конечно получше, чем Лацио (в плане игровой практики). Поиграть под руководство Патрика Виейра дорогого стоит.
А ещё лучше поиграть под руководством Александра Мостового. У того тоже карьера достойная была.
А тренерский уровень Виейра, весьма сомнителен, был один неплохой период в Пэлас, остальное такое себе.
+18
0
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SpaceRanger77
Ответ Тухель
Да в стиле Головина.
Да хоть в стиле Головина, всё равно лучше, чем тухнуть в РПЛ. А там по всякому может сложиться.
+16
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Аскетизмом погоняю
Опять многоходовочка от Боули.
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Тухель
Ответ SpaceRanger77
Да хоть в стиле Головина, всё равно лучше, чем тухнуть в РПЛ. А там по всякому может сложиться.
Я не смотрю РПЛ, но если допустить что Захарян типа технарь, то идти в Лигу 1 это самое ужасное что может быть для карьеры молодого технаря. Там здоровые физически превосходящие черные будут отрывать мяч с ногами, а чаще просто ноги. Проявить себя в РПЛ и поехать в условную Италию, Германию или Испанию намного лучше для техничного молодого игрока.
+7
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Пинающий Достоинства
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
А они в Челси с Мудриком как будут здороваться? Тоже шпагами?
В Европе «шпагами» модно
+9
-2
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Никита Самарин
Вариант конечно получше, чем Лацио (в плане игровой практики). Поиграть под руководство Патрика Виейра дорогого стоит.
+9
-3
+6
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Marina_Greta
Ответ Miyawaki
Комментарий удален модератором
И что? Миранчук и Малиновский играли вместе, что-то случилось страшное?
+6
-2
+4
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NikoVinkovic
Ответ Marina_Greta
И что? Миранчук и Малиновский играли вместе, что-то случилось страшное?
Да я больше скажу - Миранчук и Малиновский хорошими друзьями в Аталанте были, что в принципе норма, все русскоязычные за границей часто дружат вне зависимости от страны происхождения. Их достаточно много раз застукивали вместе в городе, мило беседующих на тренировке, Миранчук ужинал с семьёй Малиновских. После какого-то резонансного палева уже после всем известных событий, и вони, которая по этому поводу поднялась в интернете, решили просто на всякий случай больше не палиться.
+3
0
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CIONTRO
... совместно с отцом Мбаппе, женой Икарди, братом Погба, сестрой Роналду, матерью Рабьо и владельцем Аль-Ахли.
+3
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misha___97
В данном контексте лучше писать, что это агент Мхитаряна 😅
Думаю, что благодаря Мхитаряну агенты помогают Захаряну
+1
0
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Murat11
Было бы славно если бы еще условные Тюкавин, Миранчук перешли в какую-нибудь Тулузу или Монпелье
+2
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teo_heel
Ответ Murat11
Было бы славно если бы еще условные Тюкавин, Миранчук перешли в какую-нибудь Тулузу или Монпелье
Какой Миранчук? Алексею и в Италии сойдёт, а Тюкавину... ему бы просто играть и не думать о том, что он куда-то перейдёт.
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che kaif
Страсбург потолок для Захаряна
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che kaif
Ответ Акира_1
Коль Головин стал тащером в Лиге 1, то чем Захарян хуже
Тащером что аж в Лч ни разу не сыграл
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Акира_1
Коль Головин стал тащером в Лиге 1, то чем Захарян хуже
+5
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SpaceRanger77
Ответ Тухель
Да не будет его в Челси в обозримом будущем. После ковида правительство Англии подмяло под себя АПЛ из за телевизионного контракта. Правительство Англии против России и никаких русских в АПЛ не будет, а тем более в Челси из которого выгнали Абрамовича. Итальянцы нормально к русским относятся, немцы, французы тоже норм, а у британского правительства полыхает на русских, а сейчас они контролируют АПЛ
Так никто и не топит за переход в Челси) В ту же Германию или Испанию будет проще перейти всё же из Страсбура, чем из Динамо.
+1
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Антон Бурухин
Ответ Тухель
Да в стиле Головина.
Головин разве качается?
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Не придумал...
Боули гений. Всю АПЛ держит в страхе.
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Rio Kannabiss 07
Ответ Вечно в бане
А ещё лучше поиграть под руководством Александра Мостового. У того тоже карьера достойная была. А тренерский уровень Виейра, весьма сомнителен, был один неплохой период в Пэлас, остальное такое себе.
. i
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Эдуард Соловьёв
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
А они в Челси с Мудриком как будут здороваться? Тоже шпагами?
Воздушным поцелуем
0
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Miyawaki
Комментарий удален модератором
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Murat11
Ответ teo_heel
Какой Миранчук? Алексею и в Италии сойдёт, а Тюкавину... ему бы просто играть и не думать о том, что он куда-то перейдёт.
Я про брата
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