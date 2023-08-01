Агент Холанда помогает трансферу Захаряна в «Страсбур», действуя в интересах «Челси»

Агент Эрлинга Холанда способствует переходу Арсена Захаряна в «Страсбур».

, представитель форварда «Манчестер Сити», работает над сделкой по переходу полузащитника « » во французский клуб.

«Пимента работала над сделкой Захаряна в « » год назад, именно поэтому она помогает «Страсбург» подписать Захаряна.

Недавно владельцы «Челси» приобрели «Страсбур», после чего он стал использоваться в качестве фарм-клуба «Челси».

Поэтому сейчас Рафаэла работает в интересах лондонского клуба, чтобы Захарян перешел в «Страсбур». В переговорах с «Лацио» Пимента участия не принимала», – сообщает источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что «Лацио» отказался подписывать Захаряна из-за отсутствия в заявке клуба места для игрока без гражданства Евросоюза.