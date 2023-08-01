Буффон завершит карьеру. 45-летний вратарь расторгнет контракт с «Пармой»

Джанлуиджи Буффон близок к завершению карьеры.

45-летний голкипер расторгнет контракт с «Пармой», после чего объявит о завершении профессиональной карьеры.

По данным Sky, представитель футболиста встретится с руководством клуба, чтобы договориться о разрыве соглашения. Это случится в ближайшие дни.

начал карьеру во взрослом футболе в 1995 году в составе «Пармы», играя за команду до 2001 года.

После этого итальянский голкипер выступал за « » до 2018 года, а затем вернулся в клуб в 2019 году после сезона в «ПСЖ».

В 2010 году Буффон стал капитаном сборной Италии, завершил карьеру в сборной в 2018 году. Он принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году стал победителем турнира, а также был признан лучшим его вратарем.

Последние два сезона Буффон провел в «Парме» и сыграл в 44 матчах Серии B.