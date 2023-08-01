Буффон завершит карьеру. 45-летний вратарь расторгнет контракт с «Пармой»

Теги Парма Ювентус Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу серия А Италия Футбол

Джанлуиджи Буффон близок к завершению карьеры.

45-летний голкипер расторгнет контракт с «Пармой», после чего объявит о завершении профессиональной карьеры.

По данным Sky, представитель футболиста встретится с руководством клуба, чтобы договориться о разрыве соглашения. Это случится в ближайшие дни.

Джанлуиджи Буффон начал карьеру во взрослом футболе в 1995 году в составе «Пармы», играя за команду до 2001 года.

После этого итальянский голкипер выступал за «Ювентус» до 2018 года, а затем вернулся в клуб в 2019 году после сезона в «ПСЖ».

В 2010 году Буффон стал капитаном сборной Италии, завершил карьеру в сборной в 2018 году. Он принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году стал победителем турнира, а также был признан лучшим его вратарем.

Последние два сезона Буффон провел в «Парме» и сыграл в 44 матчах Серии B.

27 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Каждое такое завершение карьеры, словно очередная деталь для портрета-пазла постаревшего любителя футбола. Время беспощадно...
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ZA.RMA
Ветеран футбола..легенда!

Хорошо, что был такой футболист и как жаль, что ЛЧ ему не покорилась)
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JENNINGS
Это была славная охота!
Спасибо за всё, Великий!🇮🇹
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red hikkikomori
Легенда, но по правде говоря - давно пора было, ещё до перехода в ПСЖ
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Redmurza
Наверное, лучший вратарь из тех, кого я видел так сказать "вживую". Икона.
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ZA.RMA
Ответ VERBLYUD
В 2018 должны были проходить Реал и выиграть трофей, но судья поставил левую пенку в ворота Юве и удалил Джиджи, позорище, конечно. У Реала вообще есть заслуженные победы в лч?
Не знаю, тебе виднее.

Ты же за Реалом следишь больше, чем любой фанат
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VERBLYUD
Ответ ZA.RMA
Ветеран футбола..легенда! Хорошо, что был такой футболист и как жаль, что ЛЧ ему не покорилась)
В 2018 должны были проходить Реал и выиграть трофей, но судья поставил левую пенку в ворота Юве и удалил Джиджи, позорище, конечно. У Реала вообще есть заслуженные победы в лч?
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pavlenko_15
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Каждое такое завершение карьеры, словно очередная деталь для портрета-пазла постаревшего любителя футбола. Время беспощадно...
Лучшая характеристика, которая только могла быть)
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Murad Balta
Полуфинал чм 2006 , экстра тайм . Мощный удар Подольски и великолепный сейф Буффона при счете 0:0. Великий вратарь.
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AlKRD
Мог бы еще в Аравии попылить)
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ForzaGandzasar
Буффонище, сейвищеее, чудовищее!!!
Просто живая легенда, просто нумеро уно!!!
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КИЗАРАЙД prod
В 1995г я родился....
Буфон - легенда, в детстве постоянно с пацанами говорили " я на воротах буфон"
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Даниил Гутин
даже не верится, казалось, ещё лет 5 будет играть
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Jan Paskel
не верю.
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Arty K.
Ещё ж молодой, ну ПОЧЕМУ
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Артем Симоницкий
может к нам, в Первую Лигу?
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Александр Ganzhin
Это была славная охота легенда ,жаль так лч и не зацепил. В после футбольной карьере думаю все отлично будет у него
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Mbest77
Он начал играть когда я был в 3 классе… сейчас мой сын перешёл уже а 4-й класс! ЭПОХА!
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Evgeny Trifonov
последний из топ игроков кто выходил на поле ещё в 90ые. Помню матч за сборную его, на стадионе Динамо против России. Отвратительная погода, поле и молодой Буффон в воротах
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Прощай, легенда. Надеюсь, будет неплохим тренером
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