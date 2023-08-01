Мбаппе раздражен ситуацией с контрактом и не чувствует себя обязанным перейти в новый клуб, чтобы финансово помочь «ПСЖ»

Килиан Мбаппе недоволен позицией «ПСЖ» относительно его трансфера.

Напомним, нападающий отказывается активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года. Из-за этого «ПСЖ» исключил игрока из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер. Сам футболист хочет провести в Париже еще один сезон.

Как сообщает L’Equipe, игрок раздражен этой ситуацией. Он не чувствует, что обязан оказывать клубу финансовую помощь посредством платного перехода в другую команду этим летом.

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