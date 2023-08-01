Мбаппе раздражен ситуацией с контрактом и не чувствует себя обязанным перейти в новый клуб, чтобы финансово помочь «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе недоволен позицией «ПСЖ» относительно его трансфера.

Напомним, нападающий отказывается активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года. Из-за этого «ПСЖ» исключил игрока из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер. Сам футболист хочет провести в Париже еще один сезон.

Как сообщает L’Equipe, игрок раздражен этой ситуацией. Он не чувствует, что обязан оказывать клубу финансовую помощь посредством платного перехода в другую команду этим летом. 

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25 комментариев

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Aleksey Yashin
Нассер Аль-Хелаифи: Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, отчистили от очисток, а он нам фигвамы рисует.
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Alibi_URAL
По факту Мбаппе прав, контракт есть контракт: шейхи сами дали ему такие деньги за лояльность и переподписали контракт на пару лет. Черепашка, когда увидел всё это, и его агенты (юристы) рассказали в прошлом году об условиях (что в 24 году он уйдет из Парижа с такой кучей бабла), наверно, сразу решил свободным агентом уйти, чтобы еще подъёмных взять побольше.
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ZA.RMA
Объективно мы все тут «раздражены» этой ситуацией из-за потока вбросов со стороны СМИ.
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Antoniom
Мбаппе, на самом деле ничего не нарушает. Выполняет трудовой контракт. И он не обязан продлевать его или переходить куда-то. У него есть на это право, но не обязанность.
А вот шейхи ведут себя совершенно непотребно, как обиженки. Оказывая давление на игрока, как будто он их раб или крепостной.
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Cruel Snake
Забавно, как писали, что все решится точно до начала предсезонки. Потом до отъезда ПСЖ в Японию. Потом СМИ перенесли дедлайн на 31 июля. Теперь сдвигают до официального начала сезона во Франции и Испании (12 августа).

Эта сага никогда не закончится😁
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Имя Фамилия
Ответ Antoniom
Мбаппе, на самом деле ничего не нарушает. Выполняет трудовой контракт. И он не обязан продлевать его или переходить куда-то. У него есть на это право, но не обязанность. А вот шейхи ведут себя совершенно непотребно, как обиженки. Оказывая давление на игрока, как будто он их раб или крепостной.
Мбаппе вёл переговоры с реалом без разрешения ПСЖ. И это просто неэтично кидать клуб на бабки если тебя согласны продать прямо сейчас. Многие приличные игроки продлевались, чтобы принести клубу деньги с собственной продажи.
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Мансур Абдрахимов
Как поставить бан на новость о черепашке и ПСЖ на Спортс?!
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<~Inter~>
Так пусть тогда сидит на трибуне
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RusSt
Ну клуб тоже не обязан ставить его в состав. С такими выкрутасами может и годик на лавке просидеть
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Александр Кучер
Давайте чисто теоретически предположим, что Реал не захочет платить ему огромные подъемные и откажется от покупки. Кто сможет удовлетворить аппетит черепашки, чтобы этот клуб был еще с именем и претендующий на все награды мира?
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Hala Madrid
Роман Альварес: ️⚡💣💣❗️❗️️ОФИЦИАЛЬНО: МБАППЕ ПЕРЕХОДИТ В МАДРИДСКИЙ РЕАЛ!

в офисе президента Королевского клуба только что сообщил, что стороны пришли к соглашению и закрыли сделку, остаётся уладить формальности. Официальное объявление ожидается в районе 9 августа.
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svft
недоволен позицией «ПСЖ» относительно его трансфера
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и правильно! транссфера Мбапе - его личное дело!
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natetinain
Ответ Antoniom
Мбаппе, на самом деле ничего не нарушает. Выполняет трудовой контракт. И он не обязан продлевать его или переходить куда-то. У него есть на это право, но не обязанность. А вот шейхи ведут себя совершенно непотребно, как обиженки. Оказывая давление на игрока, как будто он их раб или крепостной.
да-да, чувачок получит от псж с полста лямов за лояльность и при этом уйдет свободным агентом, лояльно нагрев свой клуб лямов на 200. а шейхи должны это молча скушать. какие гадкие шейхи. какая несчастная черепаха.
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JealousOne
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе вёл переговоры с реалом без разрешения ПСЖ. И это просто неэтично кидать клуб на бабки если тебя согласны продать прямо сейчас. Многие приличные игроки продлевались, чтобы принести клубу деньги с собственной продажи.
Где официальное документированное потверждение? С помощью СМИ можно много всяких слухов пустить, официально это не потверждено
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Геннадий Чеботарев
Ответ Hala Madrid
Роман Альварес: ️⚡💣💣❗️❗️️ОФИЦИАЛЬНО: МБАППЕ ПЕРЕХОДИТ В МАДРИДСКИЙ РЕАЛ! в офисе президента Королевского клуба только что сообщил, что стороны пришли к соглашению и закрыли сделку, остаётся уладить формальности. Официальное объявление ожидается в районе 9 августа.
и это вполне реально. и другого варианта изночально не было. все остальное это попытки желтобрюхих журналюг спекулировать на имени игрока и названии клуба.
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