Мбаппе раздражен ситуацией с контрактом и не чувствует себя обязанным перейти в новый клуб, чтобы финансово помочь «ПСЖ»
Килиан Мбаппе недоволен позицией «ПСЖ» относительно его трансфера.
Напомним, нападающий отказывается активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года. Из-за этого «ПСЖ» исключил игрока из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер. Сам футболист хочет провести в Париже еще один сезон.
Как сообщает L’Equipe, игрок раздражен этой ситуацией. Он не чувствует, что обязан оказывать клубу финансовую помощь посредством платного перехода в другую команду этим летом.
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А вот шейхи ведут себя совершенно непотребно, как обиженки. Оказывая давление на игрока, как будто он их раб или крепостной.
Эта сага никогда не закончится😁
в офисе президента Королевского клуба только что сообщил, что стороны пришли к соглашению и закрыли сделку, остаётся уладить формальности. Официальное объявление ожидается в районе 9 августа.
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и правильно! транссфера Мбапе - его личное дело!