«ПСЖ» хочет, чтобы Дембеле приехал в Париж в пятницу для прохождения медосмотра и начала тренировок

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

«ПСЖ» ждет Усмана Дембеле в Париже к концу недели.

Ожидается, что трансфер может быть оформлен уже в ближайшие часы. «ПСЖ» активировал 50 миллионов евро отступных за вингера «Барселоны».

Французский клуб хочет, чтобы Усман Дембеле прибыл в Париж в пятницу, чтобы пройти медицинское обследование и как можно быстрее приступить к тренировкам.

Ранее сообщалось, что в парижском клубе зарплата футболиста составит 20 миллионов евро в год. Также в соглашении предусмотрены бонусы.

34 комментария

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museum
Приедет на базу и первый делом зайдёт знакомиться с медштабом. С ними работать всё таки.
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Cruel Snake
Ответ Neclerque
Мбаппе Неймар Дембеле Норм атака будет;)
Ну в теории. На практике же, Мбаппе (скорее всего) уйдёт, Неймар и Дембеле как обычно сломаются и в свой любимый лазарет. Атака закончилась.
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Streetbor
Опоздает
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utsh44psmr
Уезжают в родные края. Дембеля, дембеля, дембеля.
+7
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Мафусаил Бен
Псж не захочет, Дембеле не вскочит!
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soyznik
Ответ Neclerque
Мбаппе Неймар Дембеле Норм атака будет;)
правда есть один нюанс:D
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Roman_ello
Ответ Kaka_GOAT
20-25 лет назад футбол был намного лучше,за кубок ЛЧ бились настоящие команды - Реал ,Милан, Юве, Бавария, Ливерпуль,МЮ без всяких арабских игрушек типо пСЖ сити нюкасла
Играли те, кому интересна была именно игра и соревнование с другими сильными. Теперь это огромный бизнес
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Eden Hazard
Ответ VictorAhz
Сообщалось, что ПСЖ не успел активировать 50 млн. до 1го августа, теперь прийдется платить 100(ссылка на Жерара Ромеро). Так где фейк?
ПСЖ известил Лигу 1 только об активации. Барселона тоже иолчала. Не позвонили ни Романо, ни Ромеро, сволочи. Вот те дружно и ляпнули вчера в час ночи что не успели. Пример того, что эти товарищи не все обо всех знают.
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Born is the King
Ответ Человек1991
Атакующее трио ПСЖ в новом сезоне Неймар Дембеле Мбаппе или Неймар Дембеле Кейн )) ну или Неймар Дембеле Экитик )
Неймар-Лукаку-Дембеле мне больше нравится..
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Роман Глазков
Ответ Neclerque
Мбаппе Неймар Дембеле Норм атака будет;)
Какой уже там только атаки не было
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Iamliam
Тут все норм, просто Псж по старинке набирает состав на 1/8 ЛЧ.
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Val Smith
Ответ rigobersong
Для Барселоны в принципе неплохо, могли потерять год назад бесплатно, тут хоть какие-то пару копеек, тем более на позиции есть топовый Рафинья который на поле, а не в лазарете:)
Так это к вам в детстве лошадка приходила?
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Меган Лайф
Ответ sd4fmwrvz8
Мало что хочет ПСЖ , клуб 🤡мешок был мешком и останется , Барсе надо побольше вытрехнуть с него
Вытряхнуть? Псж уже активировал выкуп за 50
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Ezra-Matthew Miller
Ответ zzzeeerrrooo
А сейчас чем они не настоящие? От конкуренции ещё никто не умирал
ага, конкуренции с государствами
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zzzeeerrrooo
Ответ Kaka_GOAT
20-25 лет назад футбол был намного лучше,за кубок ЛЧ бились настоящие команды - Реал ,Милан, Юве, Бавария, Ливерпуль,МЮ без всяких арабских игрушек типо пСЖ сити нюкасла
А сейчас чем они не настоящие?
От конкуренции ещё никто не умирал
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113k
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Ответ Kaka_GOAT
20-25 лет назад футбол был намного лучше,за кубок ЛЧ бились настоящие команды - Реал ,Милан, Юве, Бавария, Ливерпуль,МЮ без всяких арабских игрушек типо пСЖ сити нюкасла
Он тогда был справедлив, ибо не было такой концентрации лучших у 10 команд как щас.
И щас не может случится история как у Динамо К. Шеву забралиб еще в 96-97 году, а не в 99.
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Человек1991
Атакующее трио ПСЖ в новом сезоне Неймар Дембеле Мбаппе или Неймар Дембеле Кейн )) ну или Неймар Дембеле Экитик )
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rigobersong
Для Барселоны в принципе неплохо, могли потерять год назад бесплатно, тут хоть какие-то пару копеек, тем более на позиции есть топовый Рафинья который на поле, а не в лазарете:)
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ljolik888
Ответ vfhmsqqp7v
Как?)) Но ведь сектант MESSIYA нам втирал, что отступных не было)))
50 миллионов это что ? Или надо под себя ходить и только потом думать . Верней научиться читать и запоминать ?
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zzzeeerrrooo
Ответ vfhmsqqp7v
Как?)) Но ведь сектант MESSIYA нам втирал, что отступных не было)))
Их и не было посмотри на источник
скорее всего оформлят как обычный трансфер , но несколькими траншами
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ rigobersong
Для Барселоны в принципе неплохо, могли потерять год назад бесплатно, тут хоть какие-то пару копеек, тем более на позиции есть топовый Рафинья который на поле, а не в лазарете:)
Согласен, жаль что 50 всего, но и то деньги
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OhneNamee
Ответ Человек1991
Атакующее трио ПСЖ в новом сезоне Неймар Дембеле Мбаппе или Неймар Дембеле Кейн )) ну или Неймар Дембеле Экитик )
Я за Мбаппе Дембеле Экитик.
Тупо потому что получится МДЭ...
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VictorAhz
Сообщалось, что ПСЖ не успел активировать 50 млн. до 1го августа, теперь прийдется платить 100(ссылка на Жерара Ромеро). Так где фейк?
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Number_2
Обменять Барселону на ПСЖ😂
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Kaka_GOAT
20-25 лет назад футбол был намного лучше,за кубок ЛЧ бились настоящие команды - Реал ,Милан, Юве, Бавария, Ливерпуль,МЮ без всяких арабских игрушек типо пСЖ сити нюкасла
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