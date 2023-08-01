«ПСЖ» хочет, чтобы Дембеле приехал в Париж в пятницу для прохождения медосмотра и начала тренировок

«ПСЖ» ждет Усмана Дембеле в Париже к концу недели.

Ожидается, что трансфер может быть оформлен уже в ближайшие часы. « » активировал 50 миллионов евро отступных за вингера «Барселоны».

Французский клуб хочет, чтобы прибыл в Париж в пятницу, чтобы пройти медицинское обследование и как можно быстрее приступить к тренировкам.

Ранее сообщалось, что в парижском клубе зарплата футболиста составит 20 миллионов евро в год. Также в соглашении предусмотрены бонусы.