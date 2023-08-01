«ПСЖ» хочет, чтобы Дембеле приехал в Париж в пятницу для прохождения медосмотра и начала тренировок
«ПСЖ» ждет Усмана Дембеле в Париже к концу недели.
Ожидается, что трансфер может быть оформлен уже в ближайшие часы. «ПСЖ» активировал 50 миллионов евро отступных за вингера «Барселоны».
Французский клуб хочет, чтобы Усман Дембеле прибыл в Париж в пятницу, чтобы пройти медицинское обследование и как можно быстрее приступить к тренировкам.
Ранее сообщалось, что в парижском клубе зарплата футболиста составит 20 миллионов евро в год. Также в соглашении предусмотрены бонусы.
От конкуренции ещё никто не умирал
И щас не может случится история как у Динамо К. Шеву забралиб еще в 96-97 году, а не в 99.
скорее всего оформлят как обычный трансфер , но несколькими траншами
Тупо потому что получится МДЭ...