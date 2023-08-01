«Спартак» близок к трансферу Рябчука из «Олимпиакоса» за 6+1 млн евро. Защитнику дают контракт на 2 млн в год (Gazzetta.gr)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Олег Рябчук Футбол

«Спартак» близок к приобретению Олега Рябчука.

Как сообщает Gazzetta.gr, московский клуб готов заплатить «Олимпиакосу» 6 миллионов евро за трансфер левого защитника. С учетом бонусов эта сумма может возрасти до 7 миллионов.

Самому игроку предложили контракт на 2 года с возможностью продления еще на один сезон. Его зарплата в случае перехода в состав красно-белых составит 2 миллиона евро в год.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. В составе греческой команды он провел 120 матчей, отличившись 3 голами и 10 результативными передачами. 

Подробную статистику футболиста сборной Молдовы можно найти здесь.

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51 комментарий

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Bartez1986
Было бы неплохо. Альтернативы крайним защитникам просто нет. Да и при всем уважении к Хлусевичу - ну не защитник он
+20
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Фёдор Кузнецов
за 2 миллиона можно и забыть о родственниках с Украины?
+27
-16
+11
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Mark Safa
Ответ Усатый КозлоБык ©
Комментарий удален модератором
Где он там полыхает? Рябчук не хотел в Спартак потому что того что у него Родственники на Украине, а теперь получается что все норм?🤷🏽‍♂️
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dikaniopaolo
Ответ ТимТалер
Стоит он этих денег и зарплаты ?
Скорее всего нет. Бонгонда 1.6 ляма в год...Рябчук 2!? Вы серьезно??
+7
0
+7
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Алексей Ненахов
Ответ Причёска Бэйла
Ты эволюционируешь, только в обратную сторону.
Друг это называется деградация
+9
-5
+4
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dikaniopaolo
Блин....я все понимаю, но 2 ляма ЗП это явный перебор!
+4
0
+4
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Причёска Бэйла
Ответ Алексей Ненахов
Зенит настало твоё время
Ты эволюционируешь, только в обратную сторону.
+10
-7
+3
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Алексей_вк
Ответ Bartez1986
Было бы неплохо. Альтернативы крайним защитникам просто нет. Да и при всем уважении к Хлусевичу - ну не защитник он
вчера нормально в подкатах стелился
+4
-1
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Алексей Ненахов
Зенит настало твоё время
+15
-12
+3
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ТимТалер
Стоит он этих денег и зарплаты ?
+3
0
+3
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Uriy walmart
Довольно посредственный игрок
+2
0
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Dan Kennedy
Затянулась сага с Олегом. То жалоба от Олимпиакоса, то окружение игрока не хочет чтобы он в РФ играл.

Нормальный трансфер, Хлусевичу и Денисову нужен конкурент, а также отдых. Из-за травмы Тавареша остались только они, т.к. Классен видимо не рассматривается в состав, и вышел против Краснодара плохо.
+2
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Зубы Дзюбы
Ответ dikaniopaolo
Скорее всего нет. Бонгонда 1.6 ляма в год...Рябчук 2!? Вы серьезно??
И Бонгонде много (хотя он пока хорош)
+2
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robbaggio
Купить за 7 млн, чтобы заключить контракт на 2 года. Полная чушь, этого быть не может
+2
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Peter Parker
Ответ Алексей_вк
вчера нормально в подкатах стелился
Мальдини: «Если мне приходилось делать подкат, то это означало, что я уже совершил ошибку»
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MYK
подключится политика и молдованин никуда не поедет
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Mark Safa
Ответ Captain23rusIzobilny
А Хлусевича тогда куда ?
В нападения, у него это очень хорошо получается
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Зубы Дзюбы
Ответ Roman
У Спартака явно второй состав в лиге вырисовывается. Да и не слишком от Зенита отставать будут
У зенита убрать Барриоса и привет
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Demedieu
Ответ Roman
У Спартака явно второй состав в лиге вырисовывается. Да и не слишком от Зенита отставать будут
Уж первый скорее всего, атака лучшая на ряду с Локомотивом, полузащита качественная для РПЛ, по защите вопросы, но если купят серба и молдованина, то будет топ состав
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Captain23rusIzobilny
Ответ Bartez1986
Было бы неплохо. Альтернативы крайним защитникам просто нет. Да и при всем уважении к Хлусевичу - ну не защитник он
а где ему тогда играть ? на краях нападения конкуренция итак бешеная
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Spartakus1984
Ответ barnauldiscovery
В приоритете покупка центрального, а крайний сейчас зачем? Хлусевича на лавку чтоли садить? А вперед его некуда двигать
Да,как то жалко его даже.
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Dan Kennedy
Ответ MYK
подключится политика и молдованин никуда не поедет
Не, у нас в Торпедо играет молдаванин, на минувших выходных Моцпан хороший матч провел за Факел. Оба игроки сборной Молдовы.
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barnauldiscovery
В приоритете покупка центрального, а крайний сейчас зачем? Хлусевича на лавку чтоли садить? А вперед его некуда двигать
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vital_23
пффф, отдать столько денег, и контракт всего на 2 года, что то бред какой то. Не тот вариант что нужен
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Никита Самарин
Бред, он не настолько хороший футбик, чтобы за него платили такие деньги и тем более давали такую ЗП. Больше поверю в 5+1 и ЗП 1,5.
+1
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