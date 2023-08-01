«Спартак» близок к трансферу Рябчука из «Олимпиакоса» за 6+1 млн евро. Защитнику дают контракт на 2 млн в год (Gazzetta.gr)

«Спартак» близок к приобретению Олега Рябчука.

Как сообщает Gazzetta.gr, московский клуб готов заплатить « » 6 миллионов евро за трансфер левого защитника. С учетом бонусов эта сумма может возрасти до 7 миллионов.

Самому игроку предложили контракт на 2 года с возможностью продления еще на один сезон. Его зарплата в случае перехода в состав красно-белых составит 2 миллиона евро в год.

выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. В составе греческой команды он провел 120 матчей, отличившись 3 голами и 10 результативными передачами.

Подробную статистику футболиста сборной Молдовы можно найти здесь.