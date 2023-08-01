«Майами» готовит предложение по Лилларду, в котором будет 3 или 4 пика 1-го раунда

«Майами» нацелен на приобретение звезды « » , который ранее изъявил желание продолжить карьеру во Флориде.

Согласно информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Хит» готовят пакет, в котором будет 3 или 4 пика 1-го раунда.

«Хит» готовят предложение, которое будет строиться вокруг трех-четырех пиков первого раунда, возможности обмена пиками, а также выборами во втором раунде. Возможно, там будет еще и молодой игрок», – сообщает Чарания.

«Блэйзерс» пока что были не впечатлены предложениями « » и не торопятся с обменом многолетнего лидера команды.

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