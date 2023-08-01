«Майами» готовит предложение по Лилларду, в котором будет 3 или 4 пика 1-го раунда

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Шэмс Чарания Баскетбол

«Майами» нацелен на приобретение звезды «Портленда» Дэмиана Лилларда, который ранее изъявил желание продолжить карьеру во Флориде.

Согласно информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Хит» готовят пакет, в котором будет 3 или 4 пика 1-го раунда.

«Хит» готовят предложение, которое будет строиться вокруг трех-четырех пиков первого раунда, возможности обмена пиками, а также выборами во втором раунде. Возможно, там будет еще и молодой игрок», – сообщает Чарания.

«Блэйзерс» пока что были не впечатлены предложениями «Майами» и не торопятся с обменом многолетнего лидера команды.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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12 комментариев

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кандид
Новость так изложена, словно Лилларда можно только на пики обменять. А выравнивание его огромной з/п? Игроки должны быть и не один.
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Nightyork97
Ответ Beetl
В атаке усилит, особенно дальнюю дистанцию. Другое дело, выделка не стоит свеч, в плане компенсации. За него хотят слишком много + на Хит ложится его тяжеленный контракт.
Ну да, 3 - 4 пика за олл-стара это много. Причем пики будут дальние как обычно 20+ выбор. Тяжелый контракт Лилларда, когда в НБА Ванвлит будет получать 43 млн ( и это только начало) Ну давайте, найдите лучше Лилларда за эти деньги. Полюбому нужно брать Секстона. Зато платежка на добавку Батлеру сохранится. Интересно, какую компенсацию люди хотят за Лилларда с такой линейкой? Полюбому жопа Лаури + Данкан Робинсон.
+7
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+7
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xamer 9
О, три дня не было слухов про Лилларда, уже соскучились
+6
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Beetl
Ответ Друг Джордана
Как думаете, насколько сильно Лиллард усилит Хит? Выделка стоит свеч?
В атаке усилит, особенно дальнюю дистанцию.

Другое дело, выделка не стоит свеч, в плане компенсации. За него хотят слишком много + на Хит ложится его тяжеленный контракт.
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Sonder
Ответ кандид
Новость так изложена, словно Лилларда можно только на пики обменять. А выравнивание его огромной з/п? Игроки должны быть и не один.
есть много вариантов?
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Rodbert
Даже если к текущему составу тупо добавить Лилларда, это сделает их полноценными контендерами. Запад слишком силен, никаких вариантов. А лидеры Маями давно уже прошли прайм, будь они лет на 5 моложе, тогда еще куда ни шло. Надо идти в перестройку.
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Максим Макеев
Ответ кандид
Новость так изложена, словно Лилларда можно только на пики обменять. А выравнивание его огромной з/п? Игроки должны быть и не один.
вот вот
странный обмен какой то
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Kraa
Ответ кандид
Новость так изложена, словно Лилларда можно только на пики обменять. А выравнивание его огромной з/п? Игроки должны быть и не один.
Ну выровнять то меньшая проблема, загвоздка то сейчас именно в пиках, которых ПТБ хочет много, а у Хит столько нету. Если Майами реально найдёт им 4, а то и 5 пиков, примут и Лаури и Робинсона.
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Kraa
Ответ Друг Джордана
Как думаете, насколько сильно Лиллард усилит Хит? Выделка стоит свеч?
Ну на бумаге он входит как влитой. Добавляет скоринга и огромную угрозу с периметра, которых Майами как раз не хватает, а его проблемы в защите при наличии Джимбо и Адебайо будто бы несложно спрятать.
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artem-lstik@mail.ru
Ответ Nightyork97
Ну да, 3 - 4 пика за олл-стара это много. Причем пики будут дальние как обычно 20+ выбор. Тяжелый контракт Лилларда, когда в НБА Ванвлит будет получать 43 млн ( и это только начало) Ну давайте, найдите лучше Лилларда за эти деньги. Полюбому нужно брать Секстона. Зато платежка на добавку Батлеру сохранится. Интересно, какую компенсацию люди хотят за Лилларда с такой линейкой? Полюбому жопа Лаури + Данкан Робинсон.
так есть разница, в какой команде платить.
в Хьюстоне не платят никому, поэтому заплатили лучшему из доступных, кого они посчитали достойным, дав при этом достаточно короткий контракт, чтобы когда своих лидеров надо будет подписывать - его контракт не мешался в платёжке.
Лиллард уже не мальчик, есть вопрос, сколько лет он ещё сможет держать свой уровень, есть немаленький шанс, что к 3му году своего контракта превратится к тыкву, после чего возьмёт свою опцию, и будет курить бамбук за 60 лямов в год.
такие риски имеет смысл брать только если в ближайшие 1-2 года претендовать на чемпионство, и если команда в обмене должна будет ослабнуть настолько, что выпадет из претендентов на ближайшие год-два, то смысла в обмене Лилларда ровно ноль, даже в минус скорее.
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