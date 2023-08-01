«Майами» готовит предложение по Лилларду, в котором будет 3 или 4 пика 1-го раунда
«Майами» нацелен на приобретение звезды «Портленда» Дэмиана Лилларда, который ранее изъявил желание продолжить карьеру во Флориде.
Согласно информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Хит» готовят пакет, в котором будет 3 или 4 пика 1-го раунда.
«Хит» готовят предложение, которое будет строиться вокруг трех-четырех пиков первого раунда, возможности обмена пиками, а также выборами во втором раунде. Возможно, там будет еще и молодой игрок», – сообщает Чарания.
«Блэйзерс» пока что были не впечатлены предложениями «Майами» и не торопятся с обменом многолетнего лидера команды.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
Другое дело, выделка не стоит свеч, в плане компенсации. За него хотят слишком много + на Хит ложится его тяжеленный контракт.
странный обмен какой то
в Хьюстоне не платят никому, поэтому заплатили лучшему из доступных, кого они посчитали достойным, дав при этом достаточно короткий контракт, чтобы когда своих лидеров надо будет подписывать - его контракт не мешался в платёжке.
Лиллард уже не мальчик, есть вопрос, сколько лет он ещё сможет держать свой уровень, есть немаленький шанс, что к 3му году своего контракта превратится к тыкву, после чего возьмёт свою опцию, и будет курить бамбук за 60 лямов в год.
такие риски имеет смысл брать только если в ближайшие 1-2 года претендовать на чемпионство, и если команда в обмене должна будет ослабнуть настолько, что выпадет из претендентов на ближайшие год-два, то смысла в обмене Лилларда ровно ноль, даже в минус скорее.