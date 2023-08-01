Кудашов об оттоке россиян в НХЛ: «Чем больше их там будет, тем сильнее станет наш хоккей. Можем сколько угодно говорить о КХЛ, но все лучшее в НХЛ»

Алексей Кудашов не считает проблемой отток россиян в НХЛ.

– Как вы относитесь к тому, что клубы растят игроков по всей своей системе, доводят их до основного состава, но в этот самый ключевой момент они отправляются в Северную Америку?

– Любой игрок хочет попробовать себя в НХЛ. Мы можем сколько угодно говорить о том, насколько хороша , но все лучшие игроки собраны в НХЛ. Финансы, инфраструктура – все лучшее в НХЛ. Любой естественным образом хочет и будет пытаться попасть туда.

– Ведь получается, что клуб не получает своих активов, а, напротив, дает игрокам шанс вырасти, чтобы впоследствии они покинули систему ради себя. У клубов уходит на это немало сил и времени, но необходимой пользы они не получают.

– В таком случае надо принимать специальные законы. Мы работаем для игроков, растим их, пытаемся сделать их лучше. А уж где они себя проявят – их дело. Лично я считаю, чем больше российских хоккеистов будет в , тем сильнее станет наш хоккей.

Я за то, чтобы больше наших игроков было представлено по всему миру, чтобы о них больше знали. От этого сборная России становится только сильнее, – сказал главный тренер « ».