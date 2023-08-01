Кудашов об оттоке россиян в НХЛ: «Чем больше их там будет, тем сильнее станет наш хоккей. Можем сколько угодно говорить о КХЛ, но все лучшее в НХЛ»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Кудашов НХЛ КХЛ Динамо Р-Спорт Хоккей

Алексей Кудашов не считает проблемой отток россиян в НХЛ.

– Как вы относитесь к тому, что клубы растят игроков по всей своей системе, доводят их до основного состава, но в этот самый ключевой момент они отправляются в Северную Америку?

– Любой игрок хочет попробовать себя в НХЛ. Мы можем сколько угодно говорить о том, насколько хороша КХЛ, но все лучшие игроки собраны в НХЛ. Финансы, инфраструктура – все лучшее в НХЛ. Любой естественным образом хочет и будет пытаться попасть туда.

– Ведь получается, что клуб не получает своих активов, а, напротив, дает игрокам шанс вырасти, чтобы впоследствии они покинули систему ради себя. У клубов уходит на это немало сил и времени, но необходимой пользы они не получают.

– В таком случае надо принимать специальные законы. Мы работаем для игроков, растим их, пытаемся сделать их лучше. А уж где они себя проявят – их дело. Лично я считаю, чем больше российских хоккеистов будет в НХЛ, тем сильнее станет наш хоккей.

Я за то, чтобы больше наших игроков было представлено по всему миру, чтобы о них больше знали. От этого сборная России становится только сильнее, – сказал главный тренер «Динамо». 

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Грамотная позиция
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Manas Zhumadilov
посадите за дискредитацию КХЛ. патриот должен думать только о Тамбове
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Йозе уже позвонил Кудашову с посланием, что его слова неправильно интерпретировали?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Ответ Manas Zhumadilov
посадите за дискредитацию КХЛ. патриот должен думать только о Тамбове
А Тамбов уже взяли в КХЛ? Другие российские хоккейные команды Вам неизвестны?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Lyakhov
Адекват
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Чем больше их там будет, тем сильнее станет НХЛ. А отток сильных хоккеистов за границу делает КХЛ слабее.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Ничего себе, опасное высказывание
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий