Правительство Волгоградской области отозвало иск к Исинбаевой из-за долгов за парковку («Мутко против»)

Правительство Волгоградской области отозвало иск к Елене Исинбаевой.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее стало известно, что на двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом подали в суд из-за долгов за парковку. Сообщалось, что она не платила за аренду парковочных мест площадью 40 квадратных метров с 2019 года.

По информации источника, Исинбаева ликвидировала задолженность в размере 27 тысяч 400 рублей.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках