Правительство Волгоградской области отозвало иск к Исинбаевой из-за долгов за парковку («Мутко против»)

Теги Елена Исинбаева прыжки с шестом деньги Легкая атлетика

Правительство Волгоградской области отозвало иск к Елене Исинбаевой.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее стало известно, что на двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом подали в суд из-за долгов за парковку. Сообщалось, что она не платила за аренду парковочных мест площадью 40 квадратных метров с 2019 года.

По информации источника, Исинбаева ликвидировала задолженность в размере 27 тысяч 400 рублей.

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14 комментариев

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Тарас Озбилиз
боярам платить за парковку? не, ребят, ну это уже травля...
+17
0
+17
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Savarona25
Исинбаева про Волгоград: "А что делать здесь, в городе, когда у нас просто нищий Волгоград? Страшный, старый город стал. Деградировал. Дороги ужасные — машину чинить замучаешься. Иномарку купишь — кирдык этой машине". Видимо решила, что раз машинам кирдык, то парковочные места не нужны, зачем платить. Тем более "жить хочу в Монако", или хотя бы на Канарах.
+13
0
+13
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Геннадий Тёкин
Ответ Гур
Правильные люди 💪 объяснили что не по понятиям 🤫 уважаемого человека обижать 🧐 а ты Вася сиди за дискредитацию 🥳
"Исинбаева ликвидировала задолженность в размере 27 тысяч 400 рублей". Статью надо до конца читать!
+15
-3
+12
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Гур
Правильные люди 💪 объяснили что не по понятиям 🤫 уважаемого человека обижать 🧐 а ты Вася сиди за дискредитацию 🥳
+13
-6
+7
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avcgloronalduMU
как там инфраструктура в городе?
+6
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Геннадий Тёкин
"Исинбаева ликвидировала задолженность в размере 27 тысяч 400 рублей". Статью надо до конца читать!
Так и Вася извинился , но сидит
+6
-2
+4
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Водяра
Слуцкий строит стадионы в Волгограде.
Исинбаева крадет бабки из казны Волгограда.
+3
-2
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Best game on Earth
Ответ Тарас Озбилиз
боярам платить за парковку? не, ребят, ну это уже травля...
Заплатила же, вот и отозвали.
+1
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Геннадий Тёкин
Ответ zzzeeerrrooo
Так и Вася извинился , но сидит
Это кого же посадили за долг в 27 000?
+1
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Замаев Рамиль
Ответ Геннадий Тёкин
Это кого же посадили за долг в 27 000?
По ходу какого-то Васю)
+1
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Butkin
Интересно, а за ЖКХ у Исинбаевой есть долги?
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закрыт по беспределу
Логично, коли оплатила.
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Gulnara Sadykova
Травля увенчалась успехом.
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