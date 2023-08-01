Правительство Волгоградской области отозвало иск к Исинбаевой из-за долгов за парковку («Мутко против»)
Правительство Волгоградской области отозвало иск к Елене Исинбаевой.
Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Ранее стало известно, что на двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом подали в суд из-за долгов за парковку. Сообщалось, что она не платила за аренду парковочных мест площадью 40 квадратных метров с 2019 года.
По информации источника, Исинбаева ликвидировала задолженность в размере 27 тысяч 400 рублей.
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