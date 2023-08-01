«Зенит» предлагал обменять Вендела на Педро или Виктора Уго, «Фламенго» отказался

« » не смог обменять Вендела на одного из игроков «Фламенго».

В ходе переговоров сине-бело-голубые предложили включить в сделку 26-летнего форварда или 19-летнего опорника сборной Бразилии U20 Виктора Уго, но клуб из Рио-де-Жанейро такой вариант не устроил.

Ранее «Фламенго» увеличил предложение по с 13 млн евро до 16,8 млн за 80% прав на полузащитника.

«Зенит», в свою очередь, за 90% прав на футболиста требовал 25 млн евро, но потом снизил цену до 18 млн.

Между тем в борьбу за Вендела вступил «Наполи», предложив 25 млн, но сам игрок хочет вернуться в Бразилию и уже согласовал контракт с « ».