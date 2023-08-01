«Зенит» предлагал обменять Вендела на Педро или Виктора Уго, «Фламенго» отказался

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Педро Абреу Вендел Футбол

«Зенит» не смог обменять Вендела на одного из игроков «Фламенго».

В ходе переговоров сине-бело-голубые предложили включить в сделку 26-летнего форварда Педро Абреу или 19-летнего опорника сборной Бразилии U20 Виктора Уго, но клуб из Рио-де-Жанейро такой вариант не устроил.

Ранее «Фламенго» увеличил предложение по Венделу с 13 млн евро до 16,8 млн за 80% прав на полузащитника.

«Зенит», в свою очередь, за 90% прав на футболиста требовал 25 млн евро, но потом снизил цену до 18 млн.

Между тем в борьбу за Вендела вступил «Наполи», предложив 25 млн, но сам игрок хочет вернуться в Бразилию и уже согласовал контракт с «Фламенго».

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16 комментариев

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Дима Костылев
Слишком дорогой киндер
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Алексей Ненахов
Фламенго Вендел нужен чтоб его втюхать подороже , а не для обмена на бушующих звёзд
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Сергей Жарковский
А в Наполи Вендел пришёлся бы ко двору, зря такой вариант не устраивает самого Вендела.
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Ivan Petrov
Зачем зениту уги какого-то Виктора?
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Ivan Petrov
Ещё один Педро в Зените? Не много! Там и так каждый второй Педро
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Marina_Greta
Ответ KCAHO
А что будет если игрока на которого они обменяют окажется второй Маммана ? Для чего эти риски нужны?
А если окажется лучше Малкома? Тогда что?
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