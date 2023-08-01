Чемпион Европы Никита Шабалкин избит в Подмосковье. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин подвергся нападению в Подмосковье.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Шабалкин в результате жестокого избиения госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Отмечается, что 36-летнего экс-баскетболиста избили в подмосковной деревне Голиково в микрорайоне «Золотые купола». Как рассказал сам Шабалкин, хулиганы напали на него возле автомойки. Из-за полученных травм произошла кратковременная потеря сознания.

Очевидцы вызвали наряд и скорую. Врачи госпитализировали бывшего игрока «Химок» на носилках. Полиция разбирается в обстоятельствах нападения на заслуженного мастера спорта.

В мае этого года на выходе одного из столичных ресторанов избили другого известного баскетболиста Алексея Шведа.

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