Чемпион Европы Никита Шабалкин избит в Подмосковье. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Теги происшествия Химки Никита Шабалкин сборная России Баскетбол

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин подвергся нападению в Подмосковье.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Шабалкин в результате жестокого избиения госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Отмечается, что 36-летнего экс-баскетболиста избили в подмосковной деревне Голиково в микрорайоне «Золотые купола». Как рассказал сам Шабалкин, хулиганы напали на него возле автомойки. Из-за полученных травм произошла кратковременная потеря сознания.

Очевидцы вызвали наряд и скорую. Врачи госпитализировали бывшего игрока «Химок» на носилках. Полиция разбирается в обстоятельствах нападения на заслуженного мастера спорта.

В мае этого года на выходе одного из столичных ресторанов избили другого известного баскетболиста Алексея Шведа.

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет

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40 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
ставлю на черное
+54
-4
+50
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And Rew
Докатились! Если уже баскетболистов избивают, что же делать нам - обычным саночникам?
+43
0
+43
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Atsuktuvas
Надеемся, что правоохранительные органы сработают так же быстро как в ловле террористических групп с визитками.
+36
-4
+32
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DrDro
Когда читаешь такие новости, в голове уже автоматом национальность нападавших вырисовывается.
Посмотрим как здесь будет.
+32
-3
+29
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Смайл
Ответ DrDro
Когда читаешь такие новости, в голове уже автоматом национальность нападавших вырисовывается. Посмотрим как здесь будет.
ставишь на "черное"?))
+24
0
+24
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Ковид 07.10.52
Про Шведа забыли, про наказание хулиганов не говорили. вот вам и рецидив...
+13
-1
+12
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DrDro
Ответ Смайл
ставишь на "черное"?))
Ага)
И очень большая вероятность, что ставка зайдет.
+9
0
+9
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Jhon Jhon
Ответ DonaldBrashear 2.0
ставлю на черное
Минимум на 4 чёрное)
+7
0
+7
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олси
дай угадаю. Обкуринный спортсмен напал на толпу мирно отдыхающих туристов из ближнего зарубежья . избил их , а потом упал и ударился головой
+7
0
+7
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ZjzoRe
главное - Zащитить русских на Донбассе!
а в Подмосковье пусть сами разбираются, мы пока завезем еще пару лямов мигрантов
+12
-7
+5
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Артем Белый
Ответ Максим Семин
Назад, в 90-е
ой, наверное первый случай с того времени?
+10
-5
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Daishi
Последние новости про Шабалкина от 21-го года были достаточно красочными, видимо, вышло, как в той народной мудрости "Зарекалась ворона г..но клевать..".))
+8
-3
+5
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Лига Мастеров
Шабалкин по честному быдло редкостное в жизни с ними пересекался. в 21 году известен тем что пьянный переходил дорогу в неположенном месте таксист ему посигналил тот начал писать такси
+4
0
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Александр Сачков
Ответ ZjzoRe
главное - Zащитить русских на Донбассе! а в Подмосковье пусть сами разбираются, мы пока завезем еще пару лямов мигрантов
Приплетаем Донбасс..
+5
-2
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zukarello
Название микрорайона говорит само за себя
+4
-1
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And Rew
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Любишь кататься — люби и саночки возить
Т.е. вы хотите сказать, что кто то допрыгался?
+3
0
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Теннис Сандгрен
Ответ nicckk
спасибо капитан
Причём тут кэп?
+2
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Теннис Сандгрен
Ответ nicckk
спортс вы бы хоть написали что за вид спорта), а то не знающие не сразу и разберутся кто это
В статье написан вид спорта
+3
-1
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ And Rew
Т.е. вы хотите сказать, что кто то допрыгался?
Ничего не хочу, просто первая мысль в голове про санки😆
+2
0
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Pine Apple
Напавших на Шведа ведь отпустили, кроме одного
+2
-1
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Александр Сачков
Не везет баскетболистам в последнее время...
+1
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арап Петра Великого
Ответ DrDro
Когда читаешь такие новости, в голове уже автоматом национальность нападавших вырисовывается. Посмотрим как здесь будет.
"Участник СВО из Сибири с автоматом Калашникова ворвался в элитный частный дом под Москвой и попытался взять заложников"
https://dzen.ru/a/ZLu8j-3mFCdGcJPH
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Геннадий Тимченко
опять князь и его дружинники резвятся - и зачем их из СИЗО отпустили❓🤔
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And Rew
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Ничего не хочу, просто первая мысль в голове про санки😆
😆
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гилберт
Подумал Шабалин, фигурист, и вспомнил Соловьёва.
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