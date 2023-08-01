Вендел не перейдет во «Фламенго». Переговоры с «Зенитом» завершились безуспешно

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

Вендел не перейдет во «Фламенго».

Журналист Фабио Алейшо сообщил, что переговоры «Зенита» и бразильского клуба о трансфере хавбека оказались безуспешными.

Алейшо добавил, что на данный момент предложений по Венделу нет. Игрок по-прежнему остается в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отклонил предложение бразильского клуба в 15 миллионов евро, предполагавшее выплату шести траншей: первый – в день трансфера, остальные – каждые следующие полгода.

Однако генеральный директор петербуржского клуба Александр Медведев настаивает на 18 миллионах евро за игрока.

12 комментариев

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Никита Самарин
Всё правильно! Хотите сильного игрока? Платите 💰
+21
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Артём Амирджанян
Ну зенит можно понять, они за него 20 миллионов заплатили
+15
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Назар Игорь
Там вроде АПЛ интересовалась, они куда богаче бразильцев. 15 за такого игрока это курам на смех.
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Overkiller
Вендел, гоу на Рубика, буханём! Ну раз ты не уехал, чё бы нет то тоску залить))
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Spaten
Медведев: мы не будем ждать 6 лет ваших траншей!
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Гамарджоба Генацвале
Купец, что стрелец, — оплошного ждет.
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Артем Русанов
Наполи, действуй
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Юрген
Ответ Назар Игорь
Там вроде АПЛ интересовалась, они куда богаче бразильцев. 15 за такого игрока это курам на смех.
Если бы Вендел нужен был в АПЛ, то давно играл бы в АПЛ. Много у нас игроков в лучшую лигу мира переходило? За последние годы можно вспомнить только Влашича, который провалился в Вест Хеме. И аренду Крала, который сделал там же то же.
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