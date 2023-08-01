Вендел не перейдет во «Фламенго». Переговоры с «Зенитом» завершились безуспешно

Вендел не перейдет во «Фламенго».

Журналист Фабио Алейшо сообщил, что переговоры «Зенита» и бразильского клуба о трансфере хавбека оказались безуспешными.

Алейшо добавил, что на данный момент предложений по Венделу нет. Игрок по-прежнему остается в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отклонил предложение бразильского клуба в 15 миллионов евро, предполагавшее выплату шести траншей: первый – в день трансфера, остальные – каждые следующие полгода.

Однако генеральный директор петербуржского клуба Александр Медведев настаивает на 18 миллионах евро за игрока.