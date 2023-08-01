Райя договорился с «Арсеналом» о контракте. Сторона игрока сообщила «Брентфорду», что вратарь хочет перейти в команду Артеты

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брентфорд Давид Райя Футбол

«Арсенал» и Давид Райя договорились о контракте.

Лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с 27-летним голкипером о личном контракте.

Представители футболиста сообщили «Брентфорду», что Давид Райя хочет перейти в «Арсенал».

Теперь договориться предстоит командам. Ожидается, что переговоры клубов ускорятся на фоне соглашения о договоре игрока с «канонирами».

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» хочет за игрока 40 миллионов фунтов, а им также интересуется «Бавария».

В прошлом сезоне испанский вратарь провел 38 матчей в АПЛ и сыграл 11 игр на ноль.

40 комментариев

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<~Inter~>
Вообще не понимаю зачем Арсеналу тратить 40 млн на второго вратаря
+45
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Rio de Janeiro
Нормально так Кронке копилку разбил
+19
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ман сити фейк
Ответ BZB
Что Артета сделал с Кронке?
Что тут непонятного. Микель доминирует как всегда
+16
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ман сити фейк
Кто-то может объяснить, зачем он Арсеналу?
+18
-3
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ERNST
Ответ <~Inter~>
Вообще не понимаю зачем Арсеналу тратить 40 млн на второго вратаря
В новом сезоне будет больше игр - ЛЧ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, сама АПЛ. Так что, два топовых вратаря - Ремсдэйл и Райя - не помешают. Хорошо и касательно конкуренции для Аарона, чтобы не расслаблялся.
+12
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S. A.
Значит Тёрнер уйдёт, иначе я не вижу абсолютно никаких причин, почему хотят Райю
+5
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Tydeus
Ответ Runaldos
апгрейд вратарской позиции, Райя сильнее Рамсдэйла по всем качествам
Не настолько, чтобы 40 млн. тратить, есть более проблемные позиции
+5
-1
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BZB
Что Артета сделал с Кронке?
+3
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S. A.
Ответ CriminalJoint62
Два года назад купили Рэмсдэйла из чемпионшипа за 50, теперь Райя с годом контракта за 40. Райс тоже был всего лишь с одним годом. Все это чтобы слить 15-очковое преимущество Ман Сити
Не за 50, а за 28, в 2 раза дешевле, чем ты написал
+4
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f0mk4
Непонятно зачем он им при здоровом Ремсдейле
+4
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S. A.
Ответ Ruslan
Арсеналу перед походом на рынок следует составить список покупок. Канониры напоминают мне меня самого, когда я закупаюсь на все деньги всякой ерундой
Арсенал ерундой закупается?
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Marcus-light
Чушь какая-то
+2
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градус ненависти
Ответ ман сити фейк
Кто-то может объяснить, зачем он Арсеналу?
Посмотрите на персональную статистику прошлого сезона, Райя намного сильнее Рамсдейла
+3
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Quintin07
Ответ Профессор из Кобхэма
Артета гений, подписать Райю и Хаверца, чтобы потом думать, что с ними делать. Дайте еще 500 лямов этому физруку и он выиграет второе место через пару лет!
зато, ты лучше него знаешь что делать:)
+2
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Dm Kznts
Ответ <~Inter~>
Вообще не понимаю зачем Арсеналу тратить 40 млн на второго вратаря
логично.
хорошо когда конкуренция, но выложить за неё 90 млн фунтов...
+2
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Madcomposer
Ответ <~Inter~>
Вообще не понимаю зачем Арсеналу тратить 40 млн на второго вратаря
Он вполне и первым может стать, ногами гораздо лучше играет, что очень важно для Артеты
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Yu123
Ответ <~Inter~>
Вообще не понимаю зачем Арсеналу тратить 40 млн на второго вратаря
на второго потратили 30 2 года назад
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<~Inter~>
Ответ ERNST
В новом сезоне будет больше игр - ЛЧ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, сама АПЛ. Так что, два топовых вратаря - Ремсдэйл и Райя - не помешают. Хорошо и касательно конкуренции для Аарона, чтобы не расслаблялся.
Да бред это. Никто в мире не тратит 70 млн на двух вратарей. Тот же Сити нашел дешёвый вариант в Германии и не париться над этим
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Quintin07
Ответ <~Inter~>
Вообще не понимаю зачем Арсеналу тратить 40 млн на второго вратаря
возможно сторгуются на 20ть млн.
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Александр Андреев
Ответ S. A.
Не за 50, а за 28, в 2 раза дешевле, чем ты написал
24 млн. фунтов(28 млн.евро) +6 млн. фунтов(возможные бонусы).
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Ruslan
Ответ S. A.
Арсенал ерундой закупается?
Так точно
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Потолковый Лампонюх™
Ответ S. A.
Значит Тёрнер уйдёт, иначе я не вижу абсолютно никаких причин, почему хотят Райю
По Тернеру ведут переговоры Ноттингем уже какое то время.
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Wekil Halylow
Ответ S. A.
Значит Тёрнер уйдёт, иначе я не вижу абсолютно никаких причин, почему хотят Райю
Ноттингем его покупает
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ledenec
Танцуй, танцуй девочка...
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Дмитрий Кораблев
Даже если половина отзывов о нем правда то это первый нормальный трансфер по позиции у Арсенала.
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