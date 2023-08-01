Райя договорился с «Арсеналом» о контракте. Сторона игрока сообщила «Брентфорду», что вратарь хочет перейти в команду Артеты

«Арсенал» и Давид Райя договорились о контракте.

Лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с 27-летним голкипером о личном контракте.

Представители футболиста сообщили « », что хочет перейти в « ».

Теперь договориться предстоит командам. Ожидается, что переговоры клубов ускорятся на фоне соглашения о договоре игрока с «канонирами».

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» хочет за игрока 40 миллионов фунтов, а им также интересуется «Бавария».

В прошлом сезоне испанский вратарь провел 38 матчей в и сыграл 11 игр на ноль.