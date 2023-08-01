«ПСЖ» убрал фото Мбаппе с обложки страницы с составом на официальном сайте
Фотография Килиана Мбаппе удалена с официального сайта «ПСЖ».
Нападающий отказывается активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года.
Из-за этого «ПСЖ» исключил игрока из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер. Французским форвардом интересуется «Реал».
На фоне этой ситуации парижане удалили фотографию Мбаппе с обложки официального сайта на странице с составом.
При запуске страницы основного состава пользователи видят постер с изображениями игроков команды, на котором сейчас есть Неймар, Марко Верратти, Маркиньос, Люка Эрнандес и Ли Кан Ин, но отсутствует Килиан Мбаппе.
Фото: скриншот сайта «ПСЖ»
Там, походу, страница будет часто обновляться ))
отдавай мои игрушки и не писяй в мой горшок
как мы видим он остался как были без ЛЧ, так и остались без ЛЧ.
Позорится по полной пока есть возможность 😏