«ПСЖ» убрал фото Мбаппе с обложки страницы с составом на официальном сайте

Фотография Килиана Мбаппе удалена с официального сайта «ПСЖ».

Нападающий отказывается активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года.

Из-за этого « » исключил игрока из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер. Французским форвардом интересуется «Реал».

На фоне этой ситуации парижане удалили фотографию Мбаппе с обложки официального сайта на странице с составом.

При запуске страницы основного состава пользователи видят постер с изображениями игроков команды, на котором сейчас есть Неймар, Марко Верратти, Маркиньос, Люка Эрнандес и Ли Кан Ин, но отсутствует .

Фото: скриншот сайта «ПСЖ»