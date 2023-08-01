«ПСЖ» убрал фото Мбаппе с обложки страницы с составом на официальном сайте

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Маркиньос Марко Верратти Люка Эрнандес Килиан Мбаппе Ли Кан Ин Футбол

Фотография Килиана Мбаппе удалена с официального сайта «ПСЖ».

Нападающий отказывается активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года.

Из-за этого «ПСЖ» исключил игрока из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер. Французским форвардом интересуется «Реал».

На фоне этой ситуации парижане удалили фотографию Мбаппе с обложки официального сайта на странице с составом.

При запуске страницы основного состава пользователи видят постер с изображениями игроков команды, на котором сейчас есть Неймар, Марко Верратти, Маркиньос, Люка Эрнандес и Ли Кан Ин, но отсутствует Килиан Мбаппе.

Фото: скриншот сайта «ПСЖ»

49 комментариев

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Overkiller
"сейчас есть Неймар, Марко Верратти и Маркиньос"
Там, походу, страница будет часто обновляться ))
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Glukinho
ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок
отдавай мои игрушки и не писяй в мой горшок
+31
-10
+21
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sievra
Ответ RAMIK
Ну думаю теперь молодые таланты будут обходить их стороной. Мбаппе все отдал что мог, могли бы красиво расстаться.
Я бы лучше Мбаппе стороной обходил в данном случае. Он тупо дважды поюзал Реал, чтобы выбить себе контракт подороже в ПСЖ. Хз, хотел ли провернуть этот трюк и в третий раз, но на месте Реала я бы его послал в самый последний момент. Он развалит клуб
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RAMIK
Ну думаю теперь молодые таланты будут обходить их стороной. Мбаппе все отдал что мог, могли бы красиво расстаться.
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Veles3101
Винисиус уже бы обвинил шейхов в расизме.
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museum
Комедия. Ещё вчера Мбаппе получил 60 млн бонусом за лояльность, а тут такая подлость!
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Moe Joe
надо было продавать, когда предлагали хорошие деньги.
как мы видим он остался как были без ЛЧ, так и остались без ЛЧ.
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Футбольные Хроники
Ответ BurBon
Да конечно странно они себя ведут, они вбухали в него миллиард походу уже, а черепашка, хочет собрать все бонусы и свалить свободным агентом, круто да?
один вопрос. куда смотрит УЕФА? Очевидно, что в Мс и Псж огромный распил зарплат, и их в лч быть не должно.
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BurBon
Ответ Футбольные Хроники
Такое впервые за долгую история Мирового футбола. Киллиану нужно было уходить год назад! Руководство Псж ведет страную политику. Наняли Энрике которому нужен Мбаппе, а теперь шейхи хотят его ухода.
Да конечно странно они себя ведут, они вбухали в него миллиард походу уже, а черепашка, хочет собрать все бонусы и свалить свободным агентом, круто да?
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Xxx zzz
Ответ Итачи Учиха
Будет сильно, если перейдет. По идее, он сам не любит позицию наконечника, поэтому частенько любит сваливаться на фланг, как это делал Карим. Сезон-два, и Реал получит апгрейднутую версию Бензема образца 22 года, который будет по 40+ голов за сезон закидывать стабильно
💯 тоже говорил о том что с Каримом схожи по игре,так что ждем
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Alexandr Petrov
Ответ Marina_Greta
В интернете люди обещают и делают что хотят, один товарищ на "Ч" обещал удалить аккаунт в случае одного из событий, до сих пор удаляет)
откройте вторую букву)
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Итачи Учиха
Ответ JENNINGS
Комментарий удален модератором
Будет сильно, если перейдет. По идее, он сам не любит позицию наконечника, поэтому частенько любит сваливаться на фланг, как это делал Карим. Сезон-два, и Реал получит апгрейднутую версию Бензема образца 22 года, который будет по 40+ голов за сезон закидывать стабильно
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hulk&boloto
Ответ Glukinho
ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок отдавай мои игрушки и не писяй в мой горшок
Ничего себе игрушки, хоть и халявные но моооииии...)
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Виктор Нико
Только дороже Киллиана сделали
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Crosby84
ПСЖ никогда не сдается!
Позорится по полной пока есть возможность 😏
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хавбек+
следующий уровень записать что-нибудь музыкальное
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Футбольные Хроники
Такое впервые за долгую история Мирового футбола. Киллиану нужно было уходить год назад! Руководство Псж ведет страную политику. Наняли Энрике которому нужен Мбаппе, а теперь шейхи хотят его ухода.
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Men77
Неймар красава! Каждое лето хотят продать, но на обложке уже всех пережил😁
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jerry40
Во японцы расстроются
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Tiestorzn17
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JENNINGS
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