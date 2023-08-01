Мане перешел в «Аль-Наср» Роналду из «Баварии». Клуб ранее подписал Брозовича, Фофана и Теллеса

«Аль-Наср» подтвердил трансфер Садьо Мане.

Команда из Саудовской Аравии сообщила о переходе футболиста. Сделку также подтвердила « ».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб получит за сенегальского вингера 28-30 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

В « » будет получать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов.

В клубе он присоединился к Криштиану Роналду, Марцело Брозовичу, Алексу Теллесу и Секо Фофана.

Мане провел в «Баварии» один сезон – он перешел в клуб из «Ливерпуля». У него 12 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за мюнхенцев.