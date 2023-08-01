Мане перешел в «Аль-Наср» Роналду из «Баварии». Клуб ранее подписал Брозовича, Фофана и Теллеса

Теги Бавария бундеслига Германия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Футбол

«Аль-Наср» подтвердил трансфер Садьо Мане.

Команда из Саудовской Аравии сообщила о переходе футболиста. Сделку также подтвердила «Бавария».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб получит за сенегальского вингера 28-30 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

В «Аль-Насре» Садьо Мане будет получать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов.

В клубе он присоединился к Криштиану Роналду, Марцело Брозовичу, Алексу Теллесу и Секо Фофана.

Мане провел в «Баварии» один сезон – он перешел в клуб из «Ливерпуля». У него 12 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за мюнхенцев.

48 комментариев

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Ice Vorya
Ответ Дворец культуры Центральный
что читать будем "Аль-Наср" Мане или "Аль-Наср" Роналду?
Аль-Наср Брозовича
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+69
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0:4 на спотифай камп ноу
Добрый вечер всем кто говорил что лишь сумасшедший будет смотреть матчи Чемпионата Саудии, по моим ощущениям в этом сезоне его будет смотреть интереснее чем Лигу 1.
+39
-6
+33
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Дворец культуры Центральный
что читать будем "Аль-Наср" Мане или "Аль-Наср" Роналду?
+26
-6
+20
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error505
Неплохую команды собрал себе Роналду
+13
-1
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Ilya Petrov
Ответ rigobersong
Наконец-то клуб подписал топ игрока:)
эмм, Брозович один из лучших полузащитников сериала, не считается? Да и стабильного Мане уже давно не видно. Роналду в его годы не позволял себя пропускать такое количество матчей и бил свои же рекорды.
+6
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Roman_ello
И стоило так токсить в Ливере, чтоб по итогу всем доказать, что ты уровня СА😆
+14
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WatrikVLZ
Ответ Roman_ello
И стоило так токсить в Ливере, чтоб по итогу всем доказать, что ты уровня СА😆
Ты реально бедолага! Он еще очень неплох. С твоих слов получается что у всех Бензема, Милинкович, Невеш уровень СА. Глупая голова у тебя
+5
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Алексей Поляков
Ответ Дворец культуры Центральный
что читать будем "Аль-Наср" Мане или "Аль-Наср" Роналду?
Если победят, то Роналду а если нет то Мане😁
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Геннадий Тимченко
Ответ DonaldBrashear 2.0
все равно мало, по сравнению с Аль-Хилялем и Аль-Иттихадом, даже Аль-Ахли качественнее училился. Еще бы в Аль-Наср Маркиньоса, Рамоса и Де Хею - было бы круто, ну или хотя бы одного из них. Полузащиту и атаку усилили, надо и оборону подтягивать.
это же хорошо, что не один клуб усиляется, а минимум 4👍саудиты молодцы👏
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LaffyTaffy
чемпионат СА на самом деле будет очень интересным)
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DecardShow
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу благодаря Португальца7 идет на правильном пути!
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zzzeeerrrooo
Добротный состав набирается интересно было посмотреть на них в ЛЧ
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Bill Zapulil
Ответ Дворец культуры Центральный
что читать будем "Аль-Наср" Мане или "Аль-Наср" Роналду?
«Аль-Наср Роналду и Мане победил Аль-Лалалэнд 2:1. В клубе так же выступает Брозович»

Шо то такое будет
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Michael Boldyrev
Мане перешел в "Аль-Наср", Роналду из "Баварии"... Никак не мог понять, как я мог пропустить Роналду в "Баварии"?)
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Jor Hakobyan
Радостная новость
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Артём Амирджанян
Уведомление: Манэ в клубе Роналду
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Дэниэл Алис
Ответ DonaldBrashear 2.0
все равно мало, по сравнению с Аль-Хилялем и Аль-Иттихадом, даже Аль-Ахли качественнее училился. Еще бы в Аль-Наср Маркиньоса, Рамоса и Де Хею - было бы круто, ну или хотя бы одного из них. Полузащиту и атаку усилили, надо и оборону подтягивать.
всю историю хиляль и Иттихад были богаче всех
0
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Artem89S
Ответ Дворец культуры Центральный
что читать будем "Аль-Наср" Мане или "Аль-Наср" Роналду?
Манаср
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Виктор Петров
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ice Vorya
Аль-Наср Брозовича
талискин аль наср
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topsatan
Ответ Michael Boldyrev
Мане перешел в "Аль-Наср", Роналду из "Баварии"... Никак не мог понять, как я мог пропустить Роналду в "Баварии"?)
У тебя просто припаяная голова
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Alexandr Petrov
Ответ Дворец культуры Центральный
что читать будем "Аль-Наср" Мане или "Аль-Наср" Роналду?
Роналду, конечно))
+11
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Андрей Долгов
Жаль они не хотят подписать Самира Насри, хоть он уже и закончил)
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NottinghamForest79
Ответ JealousNobody
поздравляю с завершением карьеры в 31 год. несколько лет я твердил, что мане - переоцененный игрочишка, который сдулся едва 30 лет исполнилось + ещё и с гнилым характером. в общем, попутного ветра ему с жопу
оклад нужно было норм платить.. дрищу ВВД В 2 раза больше
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Сергей
Работает, надо сказать: уже на слуху несколько команд из Саудовской Аравии и в целом африканских клубов. Раньше слышал конечно, но не так навязчиво и интенсивно, как сейчас.
Плюс это реально интереснее, кмк, чем Китай несколько лет назад - в целом клубы с континента убойнее. Может нас и ожидает какой-то реально новый сюжет, окромя европейских баталий, если речь о регулярных ежегодных международных соревнованиях.
С интересом!
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kutavlik
Ответ Roman_ello
И стоило так токсить в Ливере, чтоб по итогу всем доказать, что ты уровня СА😆
Так после таких подписаний Лигой СА, их смотрибельность повыситься в разы!!!! Я бы, на месте Матча, купил права на показ!!!!
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