Мане перешел в «Аль-Наср» Роналду из «Баварии». Клуб ранее подписал Брозовича, Фофана и Теллеса
«Аль-Наср» подтвердил трансфер Садьо Мане.
Команда из Саудовской Аравии сообщила о переходе футболиста. Сделку также подтвердила «Бавария».
Ранее сообщалось, что немецкий клуб получит за сенегальского вингера 28-30 миллионов евро с учетом возможных бонусов.
В «Аль-Насре» Садьо Мане будет получать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов.
В клубе он присоединился к Криштиану Роналду, Марцело Брозовичу, Алексу Теллесу и Секо Фофана.
Мане провел в «Баварии» один сезон – он перешел в клуб из «Ливерпуля». У него 12 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за мюнхенцев.
Шо то такое будет
Плюс это реально интереснее, кмк, чем Китай несколько лет назад - в целом клубы с континента убойнее. Может нас и ожидает какой-то реально новый сюжет, окромя европейских баталий, если речь о регулярных ежегодных международных соревнованиях.
С интересом!