Никиту Шабалкина избили нанятые им рабочие. Конфликт произошел из-за неоплаты (Mash)

Теги происшествия Никита Шабалкин сборная России Баскетбол

По информации издания Mash, чемпион Европы 2007 года Никита Шабалкин был избит рабочими, которых он нанял для благоустройства своего коттеджа в деревне Голиково. Причиной конфликта стала неоплата работ.

По словам рабочих, драку спровоцировал сам баскетболист, который остался недоволен качеством выполненной работы и отказывался платить.

Сначала Шабалкин ругался с рабочими по телефону, а затем приехал на участок и устроил драку. Игрок ударил одного из строителей, в результате чего тот получил сотрясение мозга. После это он бросился на остальных, разбил стеклянный стол и порезал руку.

В результате экс-игрок сборной России был избит рабочими и попал в больницу с порезами и закрытой черепно-мозговой травмой. На видео игрок вызывает себе скорую помощь.

Рабочие сняли побои и написали на Шабалкина заявление в полицию.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Шабалкин получил травму в результате драки с хозяином автомойки 37-летним Спартаком Бабаяном.

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13 комментариев

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Беглый*
Кто там ставил на чёрное? Заберите свой выигрыш
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Ильгиз Шакиров
Такой неадекват(
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ForMotherRussia
Рафики крайней степени неуиновны! Баскетболист сам такой ворвался в толпу и начал кричать "Смотрите какой я сильный баскетболист!" А потом давай лицом об ноги биться.
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s_h_a_m_a_n
Комментарий удален пользователем
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Водяра
Новая забава гастарбайтеров избивать баскетболистов.
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Ковид 07.10.52
Теперь придется все самому делать...нанимать опасно стало...
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Он еще и с хозяином автомойки подрался
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dpv
Ответ s_h_a_m_a_n
Комментарий удален пользователем
Явно крепкий парень
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Водяра
Новая забава гастарбайтеров избивать баскетболистов.
А ну то что он сам частенько вступает в всякие конфликты говорит о том что он ангел? Подрался то там то тут, видимо с нервишками беда у неадеквата
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Ковид 07.10.52
Ответ unreality
Ну, если не платить, то прилететь может от рабочих любой национальности)
А они могут плохо делать....
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