Никиту Шабалкина избили нанятые им рабочие. Конфликт произошел из-за неоплаты (Mash)

По информации издания Mash, чемпион Европы 2007 года Никита Шабалкин был избит рабочими, которых он нанял для благоустройства своего коттеджа в деревне Голиково. Причиной конфликта стала неоплата работ.

По словам рабочих, драку спровоцировал сам баскетболист, который остался недоволен качеством выполненной работы и отказывался платить.

Сначала Шабалкин ругался с рабочими по телефону, а затем приехал на участок и устроил драку. Игрок ударил одного из строителей, в результате чего тот получил сотрясение мозга. После это он бросился на остальных, разбил стеклянный стол и порезал руку.

В результате экс-игрок сборной России был избит рабочими и попал в больницу с порезами и закрытой черепно-мозговой травмой. На видео игрок вызывает себе скорую помощь.

Рабочие сняли побои и написали на Шабалкина заявление в полицию.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Шабалкин получил травму в результате драки с хозяином автомойки 37-летним Спартаком Бабаяном.

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