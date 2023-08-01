Глава НОК Латвии выступил против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Теги Олимпийская сборная России сборная Беларуси Париж-2024 сборная Беларуси жен Политика НОК Латвии Легкая атлетика

Глава НОК Латвии выступил против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде.

Янис Букс считает, что россияне и белорусы не должны выступать на Играх-2024 в Париже даже под нейтральным флагом.

«Нейтральный флаг никак не меняет статус этих стран, потому что ни один спортсмен не может подготовиться к Олимпийским играм без поддержки государства. Спорт и политика определенно идут рука об руку в России», – сказал Букс в интервью Latvijas Radio.

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60 комментариев

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Bartez1986
Историческое событие - мы узнали о существовании Яниса Букса. Грозный дядя великого латышского спорта
+31
-12
+19
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Syndycate
Ответ Alestern
Комментарий удален модератором
Ну так в руководстве кто, какие им комментарии нравятся - такие и оставляют, я уже давно заметил, что тут двойные стандарты, иной раз обычную критику одних удаляют под чистую, а оскорбления других заплюсовывают) А могут вообще забанить если им не понравишься, вангую меня тоже за этот комментарий могут забанить, но удалят точно скорее всего)
+20
-4
+16
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Фут.Боль
Лучше бы про чемпионат Прибалтики по сносу памятников рассказал. Какие результаты, кто на первом месте.
+17
-4
+13
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Tursus
Табаки, конечно, против :)
Но у меня очередные вопросы к Спортсу. Зачем вы нагнетаете политический аспект на спортивном канале?
+13
-2
+11
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And-Rover
Надо было России всю промышленность Латвии в начале 90-х, созданную ненавистными ими коммунистами, просто распилить на металл и сравнять с землёй.
+16
-6
+10
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45_percent
Как всё-таки у гордых селюков ярко пылают комплексы. Примечательно, что за три десятка лет независимости от ненавистных коммунистов никто ничего так толком и не создал, так и живут за счет советской инфраструктуры.
+15
-6
+9
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Никита Ксенофонтов
И это говорит человек, который из страны, где проходят парады в честь 15 и 19 гренадерской дивизии СС. Он будет говорить про нейтральность?
+10
-2
+8
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Russ Ivan
В конце этой пламенной речи он должен был зигануть...
+12
-5
+7
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Magico!
Кого еще спросим?
недобитых участников марша латышских ветеранов сс? или лесных братьев?
+12
-5
+7
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Tatiana Klm
Ответ Максон121
Латышам там как будто что-то светит)
Ничего, конечно. Для своих хозяев стараются
+9
-3
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Валерий Петров
Ответ Syndycate
Ну так в руководстве кто, какие им комментарии нравятся - такие и оставляют, я уже давно заметил, что тут двойные стандарты, иной раз обычную критику одних удаляют под чистую, а оскорбления других заплюсовывают) А могут вообще забанить если им не понравишься, вангую меня тоже за этот комментарий могут забанить, но удалят точно скорее всего)
Недаром Дудь тут работал редактором, заложил базу так сказать 🥴
+5
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Максон121
Ответ Tatiana Klm
Идет расчистка пути к освободившемуся от российских спортсменов пьедесталу.
Латышам там как будто что-то светит)
+7
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IrbIS
придумали же русские на свою голову эту страну под названием "латвия" теперь расплачиваемся,
+14
-11
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Pennywise
Ответ Koulmann
Такой же заплывший госмозг, который считает НОК министерством спорта. Дорогой заплутавший, если в ваше горе-стране НОК и государство плотно связаны, то это не значит, что так должно быть.
В нашей стране, как и везде НОК оформлен как некоммерческая организация. Все остальное - ваши домыслы. :)))
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Pennywise
Ответ Koulmann
Он конечно невежествен и глуп в отношении заявления: "без государства спортсмен не подготовиться". Многие государства даже не в курсе, кто там у них на Олимпиадах выступает)) Но в отношении Беларуси и России это на 100% справедливо. Более того, подтверждено и заверено заявлениями высших должностных лиц государства, где"спорт должен быть вне политики")))
Вы невежественны не меньше его. Все спортсмены на ОИ выступают как представители своих национальных олимпийских комитетов. Так что государство не может не знать, кто от него на ОИ выступает.
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kikalisters1488
Против обычных людей они ничего не имеют против говорили они, борются за права человека говорили они, уважение в спорте, спорт вне политики. Вот сейчас кипишь намечается в стране Нигер, вот если франция начнет кипишь что будет говорить весь мир)? Особенно жду ответов наших нищих жителей либеральной направленности с айфонами за 120к и макбуками 300к и зариком по 150) знаю такихЮ пипец как им тяжко в этом кровавом режиме)
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45_percent
Ответ Bayern-fan
по этому комменту должно быть полное понимание, почему к вам так относятся) причем с такой закономерностью, что чем дольше были с вами в союзниках/одном государстве - тем хуже)) выводы делаете сами) хотя не сделаете же))) но это уже ваши проблемы)
А чего добились сами за три десятка лет без нас, расскажете?
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Александр Медведев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Bartez1986
Историческое событие - мы узнали о существовании Яниса Букса. Грозный дядя великого латышского спорта
латышский спорт это примерно как эстонская разведка? 🤔
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Magico!
Ответ sled
А кто эти МЫ, которые спросим? Матицын, Винер, Кожевников?
тащить сюда мнение латышских Табаки нет никакого смысла.
в плане допуска решают заокеанские хозяева.
на мнение латышских вассалов они укладывали прибор.
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And-Rover
Ответ генгбенг
латвия никогда не была ссср , ссср была только в россии.
Промышленность кто им создавал? Неужели сама гордая Латвия без чьей либо помощи? Да ты что.
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Витюша Н.
Ответ ks-1993
Комментарий удален модератором
Там некому маршировать, остатки воют за зелёнского
+7
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Александр Сачков
Ответ Александр Медведев
латышский спорт это примерно как эстонская разведка? 🤔
Почему же? Латышский хоккей в своё время был весьма неплох
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ПЕНСИОНЕР
Ответ Bartez1986
Историческое событие - мы узнали о существовании Яниса Букса. Грозный дядя великого латышского спорта
действительно !!!
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Гусеконь
это означает, что Латвию за политику надо от игр отстранить.
Ведь МОК знает на каких принципах их игры построены?
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MoleculaRU
Как будто в других странах спорт не связан с политикой
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