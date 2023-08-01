Глава НОК Латвии выступил против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Глава НОК Латвии выступил против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде.

Янис Букс считает, что россияне и белорусы не должны выступать на Играх-2024 в Париже даже под нейтральным флагом.

«Нейтральный флаг никак не меняет статус этих стран, потому что ни один спортсмен не может подготовиться к Олимпийским играм без поддержки государства. Спорт и политика определенно идут рука об руку в России», – сказал Букс в интервью Latvijas Radio.