Александр Мостовой: «Промес – легенда «Спартака», один из лучших в РПЛ. Ему будет еще проще – Малком уехал»
Александр Мостовой назвал Квинси Промеса легендой «Спартака».
Нидерландец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых в российской истории клуба. В активе Квинси 107 голов, у Егора Титова – 106.
«107 голов за «Спартак» – это хорошая цифра.
Квинси – молодец. Он один из лучших футболистов в РПЛ. А теперь ему будет еще проще, потому что Малком уехал. Для того Промеса и покупали.
Промес – легенда «Спартака». Он уже много лет в команде. Для меня основной критерий для легенды – много времени быть в команде и приносить пользу.
Легенда – это не просто слово. Квинси в «Спартаке» суммарно уже лет восемь.
Странно, когда легендами называют людей, которые один или два года в клуб», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
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