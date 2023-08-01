Александр Мостовой: «Промес – легенда «Спартака», один из лучших в РПЛ. Ему будет еще проще – Малком уехал»

Александр Мостовой назвал Квинси Промеса легендой «Спартака».

Нидерландец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых в российской истории клуба. В активе Квинси 107 голов, у Егора Титова – 106.

«107 голов за «Спартак» – это хорошая цифра.

Квинси – молодец. Он один из лучших футболистов в . А теперь ему будет еще проще, потому что Малком уехал. Для того Промеса и покупали.

Промес – легенда «Спартака». Он уже много лет в команде. Для меня основной критерий для легенды – много времени быть в команде и приносить пользу.

Легенда – это не просто слово. Квинси в «Спартаке» суммарно уже лет восемь.

Странно, когда легендами называют людей, которые один или два года в клуб», – сказал бывший полузащитник « » .