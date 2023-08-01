Александр Мостовой: «Промес – легенда «Спартака», один из лучших в РПЛ. Ему будет еще проще – Малком уехал»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Малком Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой назвал Квинси Промеса легендой «Спартака».

Нидерландец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых в российской истории клуба. В активе Квинси 107 голов, у Егора Титова – 106.

«107 голов за «Спартак» – это хорошая цифра.

Квинси – молодец. Он один из лучших футболистов в РПЛ. А теперь ему будет еще проще, потому что Малком уехал. Для того Промеса и покупали.

Промес – легенда «Спартака». Он уже много лет в команде. Для меня основной критерий для легенды – много времени быть в команде и приносить пользу.

Легенда – это не просто слово. Квинси в «Спартаке» суммарно уже лет восемь.

Странно, когда легендами называют людей, которые один или два года в клуб», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

43 комментария

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museum
Мостовой, моргни дважды, если тебя держат в заложниках и заставляют кого-то хвалить.
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Marina_Greta
Один из лучших легионеров в истории РПЛ.
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Glukinho
промес никто в футболе, не играл на серьезном уровне, а блин...
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Mark Safa
Ответ Marina_Greta
Один из лучших легионеров в истории РПЛ.
Марина, тебя случайно Сижу на факсах барсы не купил? А то комментарии стали слегка похожи
+8
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Артем Симоницкий
107 голов - это цифра
любители математики: ☠️☠️
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Aleksey Yashin
"потому что Малком уехал. Для того Промеса и покупали"

Промес осуществил трансфер Малколма в Аль-Хилаль?)
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Красная стрела
Ответ Marina_Greta
Один из лучших легионеров в истории РПЛ.
Никого не слушайте. Мало болельщиков, которые могут хорошо написать о игроке конкурентов. Тем более принципиальных. Это заслуживает уважения.
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</c/>
Промес легенда, тут не поспоришь!
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alexis2020
Лучший игрок в лиге возможно
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Жил был пес
Ответ Mark Safa
Марина, тебя случайно Сижу на факсах барсы не купил? А то комментарии стали слегка похожи
под каждой новостью пишет всякую... живёт тут походу
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hulk&boloto
Ответ Glukinho
промес никто в футболе, не играл на серьезном уровне, а блин...
Так вы с царём спорите? он сора лет в футболе!
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Marina_Greta
Ответ Форвардиньо_
он походу тоже скоро уедет но не в футбольный клуб
Пока он в России, ничего ему не грозит, да и не дурак он возвращаться в Нидерланды.
+4
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TeRex
Ответ Mark Safa
Неужели нечего про то что он не играл в Испании, и нечего не понимает о футболе???
Так Промес играл в Испании - тут не подкопаешься. И не в Сельте какой-нибудь, а в Севилье. Так что тут если только царский титул подтягивать.
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Marina_Greta
Ответ maxbeast
Плохо вы знаете Спартак. Откуда Моцарт, Йеранек) Видич был хорош, но слишком мало сыграл за Спартак. В Спартаке Алекс был звезда, Веллитон зажигал пару-тройку сезонов. Фернандо из чемпионского состава. Можно еще Робсона вспомнить из классики 90-х. Но Моцарт это смех. Не то что не самый хороший, а посредственный опорник, и провальный трансфер. Кариока и то лучше, хоть и косячил. Плетикосе и Ковалевски уважуха, но не самые крутые вратари на самом деле.
Так я и не болельщица Спартака, навскидку вспомнила тех, кто играл хорошо за Спартак, тех игроков, каких я видела вживую и их игру.
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maxbeast
Ответ Marina_Greta
Лучший из лучших для каждого свой, для армейцев Вагнер, Красич, Жо, Олич,Тошич,Вернблум,Эльм, Думбия, для Спартака Промес , Моцарт, Йиранек,Плетикоса,Видич был хорош, у Динамо Кураньи классно играл, Воронин Данни,Уилкшир,Фернандес,да тот же Вальбуэна, у Локо Иванович, Спахич,Чорлука,Гильерме, Пашинин, ,Маминов, Фернандеш, всех просто не упомню, в каждом клубе свой любимый легионер, а то и несколько, какие внесли большой вклад в успехи клуба.
Плохо вы знаете Спартак. Откуда Моцарт, Йеранек) Видич был хорош, но слишком мало сыграл за Спартак. В Спартаке Алекс был звезда, Веллитон зажигал пару-тройку сезонов. Фернандо из чемпионского состава. Можно еще Робсона вспомнить из классики 90-х. Но Моцарт это смех. Не то что не самый хороший, а посредственный опорник, и провальный трансфер. Кариока и то лучше, хоть и косячил. Плетикосе и Ковалевски уважуха, но не самые крутые вратари на самом деле.
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Красная стрела
Ответ Marina_Greta
Я всегда объективна по отношению к соперникам, тем более Промес своей игрой и результативностью давно всем все доказал, его нельзя ни уважать, такие леги украшают наш чемпионат 😊 так что в этом понимании, наше соперничество отходит на второй план, человек заслуживает уважение соперника, а это говорит о его величии) Удачи и без травм Антохе! 🤗
И вам всего хорошего. 😁Оставайтесь всегда позитивной. Учитывая сколько людей тут брызгают слюнями, говорить добрые вещи - это очень оригинально и здорово.
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Artie Bukko
Ответ Mark Safa
Марина, тебя случайно Сижу на факсах барсы не купил? А то комментарии стали слегка похожи
там не Марина, там отдел копирайтеров) меня они уже забанили, нет возможности отвечать на комментарии "Марины")
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Атомный Карась
Ответ Marina_Greta
Один из лучших легионеров в истории РПЛ.
жаль, что не лучший из лучших
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Mark Safa
Ответ Marina_Greta
Кто это?
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Phil#1
Александр пошел на поправку ❤️‍🩹😅
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Роман Гущин
Хвалительный какой-то сегодня. Никого не обругал.
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Антоша
Промесу по-хорошему тоже бы уезжать, еще мог бы на хорошем уровне побегать. Всех денег не заработаешь.
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RAMIK
Промес к сожалению тоже стареет потихоньку. Скорости былой уже нету, да и стандарты ужасно стал выполнять. Думаю года два будет ещё в топах и всё. Но думаю в топ 3 легионеров в истории РПЛ он точно будет.
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