В АПЛ станут реже фиксировать фолы после столкновений игроков. За споры и окружение судьи будут чаще давать желтые
В АПЛ будут реже останавливать игру после столкновений футболистов.
По данным Sky Sports, в лиге будут реже назначаться штрафные удары после единоборств, порог, после которого будут фиксировать нарушение, станет выше. Однако единоборства, признанные «безрассудными», по-прежнему будут наказываться желтой карточкой, а игрок, который «поставил безопасность соперника под угрозу», будет удален с поля.
Кроме того, игрокам будут чаще давать предупреждения в случае споров с судьями. Если сразу несколько игроков окружат арбитра, одному из них будет автоматически показана желтая карточка. При этом наказать могут и нескольких футболистов. Практически любой игрок, издалека подбежавший к рефери для споров, немедленно получит предупреждение.
Также предупреждение будут автоматически получать члены тренерского штаба, если в технической зоне будет более одного тренера каждой из команд. Проявления агрессии со стороны тренеров по отношению к судьям и соперникам будет регулярно наказываться красной карточкой, при этом после удаления нельзя будет наблюдать за игрой с трибуны. В целом арбитры будут жестче наказывать тренеров за выход за пределы технической зоны.
Ранее стало известно, что в АПЛ будут добавлять время, потерянное при праздновании голов, и точно учитывать, сколько заняли пенальти и удаления.
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Если бы в Ла Лиге за такое давали карточки, команды бы заканчивали 8 на 8
Именно такой была АПЛ и должна остаться.
Ну да согласен давайте защищать слепых судей из Англии и запрещать игрокам выплескивать эмоции, я бы и празднование голов отменил, а то это расстраивает команду, которая пропускает.
Но вообще просто представьте, как после этого клубам АПЛ играть в ЛЧ против какого- нибудь Интера с судьёй из Испании. Косяки, эмоции, симуляции, а игроки АПЛ покорны)