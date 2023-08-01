В АПЛ станут реже фиксировать фолы после столкновений игроков. За споры и окружение судьи будут чаще давать желтые

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации судьи Тоттенхэм правила Футбол

В АПЛ будут реже останавливать игру после столкновений футболистов.

По данным Sky Sports, в лиге будут реже назначаться штрафные удары после единоборств, порог, после которого будут фиксировать нарушение, станет выше. Однако единоборства, признанные «безрассудными», по-прежнему будут наказываться желтой карточкой, а игрок, который «поставил безопасность соперника под угрозу», будет удален с поля.

Кроме того, игрокам будут чаще давать предупреждения в случае споров с судьями. Если сразу несколько игроков окружат арбитра, одному из них будет автоматически показана желтая карточка. При этом наказать могут и нескольких футболистов. Практически любой игрок, издалека подбежавший к рефери для споров, немедленно получит предупреждение.

Также предупреждение будут автоматически получать члены тренерского штаба, если в технической зоне будет более одного тренера каждой из команд. Проявления агрессии со стороны тренеров по отношению к судьям и соперникам будет регулярно наказываться красной карточкой, при этом после удаления нельзя будет наблюдать за игрой с трибуны. В целом арбитры будут жестче наказывать тренеров за выход за пределы технической зоны.

Ранее стало известно, что в АПЛ будут добавлять время, потерянное при праздновании голов, и точно учитывать, сколько заняли пенальти и удаления.

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58 комментариев

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Carver
За споры и окружение судьи несколькими футболистами будут чаще давать желтые

___

Если бы в Ла Лиге за такое давали карточки, команды бы заканчивали 8 на 8
+61
-1
+60
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Supertum
Меньше слов, больше мужественной игры.
Именно такой была АПЛ и должна остаться.
+43
-3
+40
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CyberUnited
Вот Бруну желтых наберется.
+35
-7
+28
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Старик Стариканов
С такими правилами пенальдеш ни одного матча до конца не доиграет
+25
-7
+18
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Caerly
Ответ Carver
За споры и окружение судьи несколькими футболистами будут чаще давать желтые ___ Если бы в Ла Лиге за такое давали карточки, команды бы заканчивали 8 на 8
6 на 6
+12
-4
+8
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Marina_Greta
Наверное, лучше смотреть балет и катания по полю пр 10 минут? Это футбол, в конце концов, тут должна быть жёсткость.
Какая жесткость ? Где это записано ? Я думал красота футбола заключается в комбинациях, обводках на финтах, изумительных голах, разыгранных как на тренировке и эмоциях болельщиков, ане когда игрока уносят на носилках. Я ничего не имею против приемлимой борьбы. Игроки не должны падать от попадания бутылкой по плечу как принято в Барселоне. Нынешнего уровня единоборств вполне достаточно. В АПЛ с этим проблем никогда не было.
+8
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Unknown Forusha
Желтые за разговоры раздавать давно пора и симулянтов огорчать хотя в апл вроде нет таких проблем
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Бенисио Дель Пьеро
Теперь команды-костоломы будут ещё сильнее безнаказанно лупить техничных игроков, а судьи безнаказанно продолжат творить откровенную дичь. Скоро будет как в РПЛ. Вместо футбола каждый тур обсуждают судейство
+6
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museum
Посредственные судьи АПЛ и без того самая слабая часть этого продукта, а теперь с них скинут дополнительное давление.
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Quintin07
Ответ CyberUnited
Вот Бруну желтых наберется.
может он меньше будет с судьями разговаривать после таких нововведений,, хотя получив капитанскую повязку эт вряд-ли.
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Dan Kennedy
Ответ luu
Нельзя удалить больше трёх игроков, в таком случае матч прекращается и присуждается технарь
Ну значит половина матчей технари, рулетка в чью пользу
+2
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Caerly
Про окружение - всем лигам бы так. Приблизился ближе 3 метров к судье - ЖК автоматом.
+3
-1
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ман сити фейк
Ответ Supertum
Меньше слов, больше мужественной игры. Именно такой была АПЛ и должна остаться.
Бруну против
+7
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Тухель
Ответ Caerly
Про окружение - всем лигам бы так. Приблизился ближе 3 метров к судье - ЖК автоматом.
То есть судья удаляет тебя хотя ты соперника даже не коснулся в матче который решает вопрос чемпионства и ты такой спокойно "Ок я пошел". И такие же слепые арбитры на ВАР подтверждают удаление и твои партнеры тоже такие "Судья прекрасен и его помощники отличные люди и то что мы из за них сейчас проиграем чемпионство к которому стремились с самого детства это мелочи и не существенно".
Ну да согласен давайте защищать слепых судей из Англии и запрещать игрокам выплескивать эмоции, я бы и празднование голов отменил, а то это расстраивает команду, которая пропускает.
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llolishe
Не ну так Бруну Фернандеша каждый матч будут удалять к 3 минуте
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luu
Ответ Caerly
6 на 6
Нельзя удалить больше трёх игроков, в таком случае матч прекращается и присуждается технарь
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Вазген, друг Мхитаряна.
мю ещё лет пять точно останется без трофея
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Александр Колосов
Все правильно, раздражают нытики, которые после каждого штрафного или пенальти окружают судью. И все это в эпоху Вар, когда инфу главному арбитру передают в наушник. Всех этих рыб-прилипал давно пора наказывать
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Umid Rahimov
АПЛ плавно переходит в ММА
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S1rAlex
Вот про споры очень здравое решение. А то развели цыганщину, как в лалиге, где больше валяются и перед судьёй граблями машут, чем в футбол играют!
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Александр Колосов
Ответ CyberUnited
Вот Бруну желтых наберется.
Наоборот, пускай для него это будет стоп-фактором, пусть всю энергию в игре демонстрирует
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Лёха Жданчик
здорово а то надоедает смотреть футбол где свястят каждые 40сек
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Nick Scott
АПЛ - единственная нормальная лига
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Marcus-light
Ответ Тухель
То есть судья удаляет тебя хотя ты соперника даже не коснулся в матче который решает вопрос чемпионства и ты такой спокойно "Ок я пошел". И такие же слепые арбитры на ВАР подтверждают удаление и твои партнеры тоже такие "Судья прекрасен и его помощники отличные люди и то что мы из за них сейчас проиграем чемпионство к которому стремились с самого детства это мелочи и не существенно". Ну да согласен давайте защищать слепых судей из Англии и запрещать игрокам выплескивать эмоции, я бы и празднование голов отменил, а то это расстраивает команду, которая пропускает.
Вы перегибаете. Речь о том, что левый игрок бежит через полполя спорить с судьёй. Как я понял, эмоции игрока, нарушевшего правила, тут не учитываются.
Но вообще просто представьте, как после этого клубам АПЛ играть в ЛЧ против какого- нибудь Интера с судьёй из Испании. Косяки, эмоции, симуляции, а игроки АПЛ покорны)
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Джони Две Куртки
Ответ CyberUnited
Вот Бруну желтых наберется.
капитаном будут пускать подходить и оспаривать решение, а других полевых нет. так было и раньше, но потом стали толпой бегать за судьёй. и правильно сделают, что за скопление возле судьи будут давать жёлтые
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