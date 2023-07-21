«МЮ» купил Онана и назначил Бруну капитаном, в зоне СВО погиб экс-футболист, миллион Fan ID, Песков заступился за Исинбаеву, «Интер» отшил Лукаку и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Хороший день для фанатов «МЮ». Во-первых, клуб наконец объявил о трансфере Андре Онана. Во-вторых, Бруну Фернандеш официально сменил Харри Магуайра в роли капитана «Юнайтед». Также «МЮ» продвинулся в переговорах с «Аталантой» по трансферу Расмуса Хейлунда – сделку оценивают в 60 млн фунтов.

2. В зоне СВО погиб экс-игрок «Кубань Холдинга» Станислав Дорошенко. Его мобилизовали прошлой осенью.

3. Более миллиона Fan ID оформлено в России. Сколько еще на подходе, не уточняется.

4. Дмитрий Песков заступился за Елену Исинбаеву: «В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это нельзя забывать».

5. Ромелу Лукаку из-за проблем с переходом в «Юве» решил вернуться к переговорам с «Интером», но миланцам он уже не интересен.

6. Консульство Литвы в Армении отказало в выдаче виз российскому игроку и тренеру «Пюника» – из-за этого они не приехали на матч «Нарвой Транс» в 1-м раунде квалификации Лиги конференций. По словам президента клуба из Армении Артур Согомоняна, посольства Литвы и Польши принципиально не ставят визы российским игрокам». Согомонян призвал УЕФА в таких случаях переносить матчи в другие страны. «Пюник», к слову, разгромил «Нарву Транс» и вышел в следующий раунд.

7. Дарья Касаткина обыграла Татьяну Прозорову во втором круге турнира в Палермо. Андрей Рублев победил Павла Котова во втором круге в Баштаде.

8. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит минимум 3 месяца из-за травмы голеностопа. Армейцы, судя по всему, выходят на трансферный рынок.

9. ЦСКА представил полосатую форму с отсылкой к 2003 году – это очень красиво! Новую форму, вдохновленную «красотой и величием Балтийского моря», показала также «Балтика».

10. Ислам Махачев подерется против Чарльза Оливейры на UFC 294 в Абу-Даби 21 октября. Хамзат Чимаев проведет бой против Пауло Косты.

11. Трансферы. «Интер Майами» объявил о подписании Жорди Альбы и думает над приглашением Андреса Иньесты. Садьо Мане согласился перейти из «Баварии» в «Аль-Наср». «Фейеноорд» не заплатит больше 8 млн евро за Захаряна, но «Динамо» хочет не менее 15 млн. «Барселона» сможет купить Феликса, продав кого-то из игроков атаки, но приоритетом для каталонцев остается Бернарду Силва.

12. Путин наградил Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Она стала полным кавалером ордена.

13. Владлена Бобровникова завершила карьеру. В мае олимпийской чемпионке по гандболу диагностировали лимфому Ходжкина.

Цитаты дня

Марио Фернандес: «Обещаю улучшить качество русского языка. Буду брать уроки»

Загитова в подкасте Транькова: «Мне вообще не нравилось фигурное катание, но мама заставила»

Алина Кабаева: «Россияне должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима»

Андрей Назаров: «Хоккей для России – спорт номер один. Сколько наших футболистов выиграли ЛЧ?»

Стоичков о том, почему Месси не вернулся в «Барсу»: «Пришлось бы снизить зарплаты других. Лео не хотел, чтобы его товарищи страдали – это говорит о его величии»

Уткин о Суперкубке: «Игра ленивых людей, они не рады видеть друг друга и шоу-матчем начать сезон. Финал МФЛ был остросюжетнее»

8 комментариев

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GuruFutbola
Ответ Bashibuzuck
Название эстонского клуба "Транс", я извиняюсь, а это никак не связано с тем, что Эстония легализовала однополые браки?🤔😁
Нет, это связано с юзером Игорем Новиковым
+7
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Nikita Skvortsov
Мало того, что визы не дали, так ещё и название клуба на спортсе исковеркали😔
+4
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Кеша
Песков заступился за Исинбаеву. Интересно сколько будет переобувшихся на лету. Ну , что , теперь, уже не будем переименовывать стадион ?
+2
-1
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Болельщик, а не фанат
В зоне СВО погиб футболист-любитель, у которого здесь даже тега нет, зато новость в главных. Спортс, а вам самим-то не стремно на клики притягивать такие события? К слову, теги есть у Бузовой, Киркорова, Кардашьян.
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anti bertram
Ответ Bashibuzuck
Название эстонского клуба "Транс", я извиняюсь, а это никак не связано с тем, что Эстония легализовала однополые браки?🤔😁
это всё, что тебя волнует?
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Jeff Lebowski
- После Маркса марксизм, после Ленина ленинизм, а после меня что будет?
- Молчи, дед Онан...
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