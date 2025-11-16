  • Спортс
  • «Сити» может отозвать Эчеверри из аренды в «Байере» в январе. Гвардиола «раздражен» из-за недостатка игрового времени у 19-летнего хавбека, сыгравшего 240 минут в 8 матчах (Bild)
20

«Сити» может отозвать Эчеверри из аренды в «Байере» в январе. Гвардиола «раздражен» из-за недостатка игрового времени у 19-летнего хавбека, сыгравшего 240 минут в 8 матчах (Bild)

Клаудио Эчеверри может вернуться в «Манчестер Сити» в январе.

«Манчестер Сити» может отозвать Клаудио Эчеверри из аренды в «Байере».

В августе немецкий клуб подписал 19-летнего полузащитника «горожан» на правах годичной аренды. 

В Манчестере надеялись, что в этом сезоне аргентинец будет развиваться как игрок в Бундеслиге. Однако пока что футболист провел всего 8 матчей за «Байер», отыграв в общей сложности 240 минут во всех турнирах. На его счету одна голевая передача.

По данным Bild, Пеп Гвардиола «раздражен» недостатком игровых минут у Эчеверри, а «Сити» в целом испытывают разочарование в связи со сложившейся ситуацией.

Сообщается, что представители «Байера» и «Ман Сити» в ближайшее время встретятся для обсуждения будущего хавбека. Bild утверждает, что Эчеверри, вероятно, вернется в Манчестер в январе.

Отмечается, что в соглашении клубов есть пункт, который позволяет сторонам досрочно прекратить аренду.  

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Yardbarker
logoпремьер-лига Англия
logoКлаудио Эчеверри
logoМанчестер Сити
logoБайер
logoПеп Гвардиола
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
