Райан Шерки: «Я не любитель статистики. Я олдскульный футболист, а раньше на статистику не смотрели. Моя цель – приносить радость»
– Какие у вас персональные цели на этот сезон?
– Приносить радость.
– А в плане статистики?
– Я не любитель статистики. Думаю, моя игра в этом плане говорит сама за себя. Я олдскульный футболист, а раньше на статистику не смотрели. Я знаю, что в современном футболе она очень важна.
В прошлом сезоне у меня было 15 голов и 22 ассиста, нужен такой же результат или даже лучше, – сказал вингер «Манчестер Сити» и сборной Франции.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Telefoot
