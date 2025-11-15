Райан Шерки: «Я не любитель статистики. Я олдскульный футболист, а раньше на статистику не смотрели. Моя цель – приносить радость»

Райан Шерки: я олдскульный футболист.

Райан Шерки считает себя олдскульным футболистом.

– Какие у вас персональные цели на этот сезон?

– Приносить радость.

– А в плане статистики?

– Я не любитель статистики. Думаю, моя игра в этом плане говорит сама за себя. Я олдскульный футболист, а раньше на статистику не смотрели. Я знаю, что в современном футболе она очень важна.

В прошлом сезоне у меня было 15 голов и 22 ассиста, нужен такой же результат или даже лучше, – сказал вингер «Манчестер Сити » и сборной Франции .