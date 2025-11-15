Лукин о дерби со «Спартаком»: «ЦСКА готовится побеждать и оставаться на первом месте. Надеемся, что Обляков вернется – он наш лидер»

Матвей Лукин: ЦСКА готовится побеждать «Спартак» и оставаться на первом месте.

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о травме Ивана Облякова перед предстоящим матчем со «Спартаком ».

Команды сыграют в дерби 22 ноября на «Лукойл Арене» в рамках 16-го тура Мир РПЛ . Полузащитник армейцев Обляков травмировался во время BetBoom товарищеского матча сборной России с Чили (0:2).

«Во-первых, мы не знаем потеряли мы его или нет. Конечно, Ваня лидер нашей команды и очень надеемся, что в ближайшее время он вернется в строй.

Мы готовимся побеждать и оставаться на первом месте. Поможет ли нам, что уволили Станковича ? Не хочу это комментировать, ничего не думаю об этом», – сказал Лукин.

ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. Столько же у лидирующего «Краснодара», имеющего преимущество по дополнительным показателям. «Спартак», набравший 25 очков, занимает 6-е место. На этой неделе красно-белых покинул главный тренер Деян Станкович.