Алина Загитова побывала в подкасте Максима Транькова на Первом канале

Теги Максим Траньков Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова побывала в программе Максима Транькова на Первом канале.

Выпуск подкаста «Произвольная программа» с Загитовой выйдет 23 июля в 23:30 по московскому времени.

«Мне вообще не нравилось фигурное катание. Меня привела мама: «Давай, иди, катайся». А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила… И в детстве была такая ситуация, что я все время находилась около пьедестала. То есть мне не хватало каких-то сотых балла, чтобы подняться на эту третью ступеньку. Для меня «бронза» уже была «вау».

Потом была третья, затем – вторая, а первые места появились, когда стала заниматься у Этери Георгиевны Тутберидзе. И все время было, куда стремиться, и всегда конкуренция была большая», – рассказала Загитова.

Также в программе Алина рассказала о том, как у нее дома появились четверо домашних питомцев, что она купила на первые заработанные деньги и как относится к хейтерам в соцсетях.

Кроме того, фигуристка вспомнит пережитую автокатастрофу, когда машина с ее мамой за рулем, перевернувшись, оказалась в кювете.

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82 комментария

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Роман Цыренков
Ответ Peter Varfolomeyev
Даже и не удивляюсь, что ей не нравилось фигурное катание. Сколько за ней не следил всю ее спортивную карьеру, было видно, что в отличие от конкуренток, любви большой к спорту у нее нет, делает все через не могу, в прокатах это чувствовалось очень. Успехи ее во многом объясняются удачным годом рождения и хорошей допубертатной формой в первом взрослом сезоне, а не мастерством.
Именно поэтому она пока единственная в стране, кто сумел все титулы завоевать?
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Птичка певчая
Ответ Peter Varfolomeyev
Даже и не удивляюсь, что ей не нравилось фигурное катание. Сколько за ней не следил всю ее спортивную карьеру, было видно, что в отличие от конкуренток, любви большой к спорту у нее нет, делает все через не могу, в прокатах это чувствовалось очень. Успехи ее во многом объясняются удачным годом рождения и хорошей допубертатной формой в первом взрослом сезоне, а не мастерством.
А что же у ее одногодок, любящих ФК до дрожи, не сложилась карьера? Допубертатная форма, говорите? А как же рекорд Небельхорна и ЧМ-19 в разгар пубертата?
+22
-3
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Maturmalai
Алина раскрывается как живой и органичный человек. Молодец, что не лепит из себя этакую безупречную небожительницу, а честно рассказывает про себя как есть. Ну и любовь к животным - признак хорошего характера.
+39
-23
+16
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Oeva
Уважаемые настоящие дипломированные журналисты не знают разницы между аварией и катастрофой. Катастрофа - когда есть жертвы.
+17
-1
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На Пекин
А, когда мама, наконец, сдалась и привела её в художественную гимнастику, Алина настояла, чтобы её вернули обратно на каток.
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Марк Терентьев
Ответ Peter Varfolomeyev
Даже и не удивляюсь, что ей не нравилось фигурное катание. Сколько за ней не следил всю ее спортивную карьеру, было видно, что в отличие от конкуренток, любви большой к спорту у нее нет, делает все через не могу, в прокатах это чувствовалось очень. Успехи ее во многом объясняются удачным годом рождения и хорошей допубертатной формой в первом взрослом сезоне, а не мастерством.
Именно поэтому в 12 она сказала родителям,что хочет в Москву на просмотр к Тутберидзе и согласилась жить там без родителей только с бабушкой,согласившись на все ее условия. Ага
+19
-3
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Nata Nata
Ответ Ритт
Комментарий удален модератором
Зачем ей давить на жалость, для чего? У Алины все титулы ФК, море народной любви, она учится, работает, финансово более, чем обеспечена. Да и вообще это интервью полностью еще видел, что Вы додумываете тут? Патология уже просто какая то, жить без Загитовой не можете?
+19
-5
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Lana-shu
Ответ Peter Varfolomeyev
Даже и не удивляюсь, что ей не нравилось фигурное катание. Сколько за ней не следил всю ее спортивную карьеру, было видно, что в отличие от конкуренток, любви большой к спорту у нее нет, делает все через не могу, в прокатах это чувствовалось очень. Успехи ее во многом объясняются удачным годом рождения и хорошей допубертатной формой в первом взрослом сезоне, а не мастерством.
Кстати, для сведения. Юна Ким тоже не хотела кататься. Каждую тренировку ее мама и орсер уговаривали. А перед Сочи чиновники и банк Кореи еле уговорили.
+17
-3
+14
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Лека-Лека
Ответ Ритт
плакала от хейта.. А Макс не спросил у нее, как она относится к тому, что ее s t e n a 5 лет поливает других девочек, и как она относится к тому, что возможно они тоже плакали от этого?
Не мы первые начали. Алинку гнобить стали, как только она сделала МЖ по технике в ПП на ЧР.
А как гнобили в олимпийский сезон - никому не пожелаешь.
Так что пахнущей субстанции в ответ прилетает. Не надо пахнуть.
+15
-2
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Роман Цыренков
Ответ Anna Ilyinih
Готовим блокнотик для цитат или много дублей было?
Готовим сборник самых нелепых комментов. Думаю, что гораздо больше будет, чем дублей
+21
-8
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Verysia
Ответ Ритт
плакала от хейта.. А Макс не спросил у нее, как она относится к тому, что ее s t e n a 5 лет поливает других девочек, и как она относится к тому, что возможно они тоже плакали от этого?
Так и вы не отстаёте.
+12
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Птичка певчая
Ответ cupof
К Губерниеву надо идти...
Идите на здоровье. Вас никто не держит.
+14
-3
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Maturmalai
Ответ Peter Varfolomeyev
Даже и не удивляюсь, что ей не нравилось фигурное катание. Сколько за ней не следил всю ее спортивную карьеру, было видно, что в отличие от конкуренток, любви большой к спорту у нее нет, делает все через не могу, в прокатах это чувствовалось очень. Успехи ее во многом объясняются удачным годом рождения и хорошей допубертатной формой в первом взрослом сезоне, а не мастерством.
Ни один нормальный человек, а особенно ребенок, не будет себя изматывать и ломать руки-ноги исключительно из любви к спорту. Для достижения мастерства и титулов любви недостаточно. Еще нужна воля, дисциплина, способность превозмогать усталость и боль, и готовность работать через "не могу". А те, которые рассказывают, что якобы с детства все это обожали и вообще от рождения были мега-талантливы и успешны - лицемеры и хайпожоры.
+11
-1
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Altdream
Интересная вещь, конечно. Передача еще не вышла, а комментаторы- « остроумы» тут как тут. Только Гемма что- то задерживается. Не случилось ли чего с главной « фанаткой»? Волнительно))
+16
-6
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Сальхов Тулупов
Мама подтолкнула дочку в нужном направлении, тем более был период, когда Алину из ФК перевели в ХГ. А Алина сама настояла, чтобы вернуться. А так это нормально, маленькая крошка не сразу полюбила кататься. Если бы чуть в старшем возрасте у неё бы ничего не получилось, родители бы забрали из ФК.
+11
-1
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Nata Nata
Ответ Peter Varfolomeyev
Даже и не удивляюсь, что ей не нравилось фигурное катание. Сколько за ней не следил всю ее спортивную карьеру, было видно, что в отличие от конкуренток, любви большой к спорту у нее нет, делает все через не могу, в прокатах это чувствовалось очень. Успехи ее во многом объясняются удачным годом рождения и хорошей допубертатной формой в первом взрослом сезоне, а не мастерством.
Что же никто не повторил путь Алины, если все так просто, Валиева была в том же возрасте в олимпийском сезоне? Пока настолько титулованная в одиночном женском ФК в РФ только одна Загитова. Хорошая форма стоила ей 12 часов занятий в день, из них 40 минут бегала на беговой дорожке, а не ТМЗ пила, и без ваток как-то обходилась.
+17
-8
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Лека-Лека
Ответ Роман Цыренков
Готовим сборник самых нелепых комментов. Думаю, что гораздо больше будет, чем дублей
Естественно. Учитывая сомнительный интеллектуальный уровень хейтеров и их поклонение некоей субстанции
+14
-5
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Роман Цыренков
Ответ Ритт
Комментарий удален модератором
Ей какой профит на жалость давить?
+14
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fillette
Ответ Verysia
У нас в фк как раз две спортсменки «до мозга» костей - это Алина и Саша Трусова, и не вам судить о мастерстве ЗМС. А про дату рождения просто смешно читать: во всем российском фк одна такая?
А ведь была Юля, 15 лет, 5 место в личке. Была у нас еще одна 15летняя год назад... 4 место в личке с сорванной ПП. Те же тренеры, тот же возраст. Та же конкуренция.... Просто кто-то смог, в а кто-то - нет.... И интересно, кроме Липински еще 15ку кто-нибудь вспомнит? ) Возраст... )
+10
-1
+9
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Пользователь Гугла
кстати, на моей памяти, это первая фигуристка, котороя сказала что ей не нравилось фк и по сути ее мама заставила заниматься фк, обычно все рассказывают как сразу полюбили фк, увидели олимпиаду или увидели на катке фигуристов или когда первый раз встали на коньки, вобщем все всегда говорили что полюбили фк сразу и на всю жизнь с трех- четырех лет, а эта девочка, которая по меркам фк пришла поздно в фк и которая с возрастом смогла полюбить фк, да так, что выграла все титулы, она искренняя, не врет и не чешет эту общую фигню что увидела ои и в три года решила стать олимпийской чемпионкой, и никогда не говорила в интервью что с детства мечтала стать оч, вроде как бы походя и нехотя выграла все, и никогда не замарачивалась на любви к фк и мечтой выграть ои, может в этом секрет, что за столетнюю историю российского женского фк, она одна смогла все выграть
+20
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Лека-Лека
Ответ Peter Varfolomeyev
Даже и не удивляюсь, что ей не нравилось фигурное катание. Сколько за ней не следил всю ее спортивную карьеру, было видно, что в отличие от конкуренток, любви большой к спорту у нее нет, делает все через не могу, в прокатах это чувствовалось очень. Успехи ее во многом объясняются удачным годом рождения и хорошей допубертатной формой в первом взрослом сезоне, а не мастерством.
Смешно. Такое может быть один раз и случайно, а у Алины Большой Шлем. Она самая титулованная.
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Сальхов Тулупов
Зато вот как полюбила ФК, что маму упросила съездить на просмотр в ТШТ, выдержала большие нагрузки, медали завоевала.
+10
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Пользователь Гугла
предвижу, что спортс и другие сми разберут ее интерьвью по косточкам и минимум неделю будут делать новости на этом интервью и каждый день выдавать нам цитаты Алины и собирать на этом тысячи комментариев, звезда российского спорта, самая популярная спортсменка в России, уже несколько лет
+15
-7
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Андрей Красин
Ответ Оксана Иванова
Какая связь? Так получилось, что ей было 15 лет и конкурентов тогда особо не было, кроме Медведевой
Конкурентов не было, ах-ах-ах. Рекорды до сих пор некоторые не побиты, и вряд ли скоро будут. Я уже не говорю, что Алина блестяще выиграла ЧМ19 - последний где наши не были фаворитками, и при этом самый сильный за историю.
+9
-1
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Verysia
Ответ Peter Varfolomeyev
Даже и не удивляюсь, что ей не нравилось фигурное катание. Сколько за ней не следил всю ее спортивную карьеру, было видно, что в отличие от конкуренток, любви большой к спорту у нее нет, делает все через не могу, в прокатах это чувствовалось очень. Успехи ее во многом объясняются удачным годом рождения и хорошей допубертатной формой в первом взрослом сезоне, а не мастерством.
У нас в фк как раз две спортсменки «до мозга» костей - это Алина и Саша Трусова, и не вам судить о мастерстве ЗМС.
А про дату рождения просто смешно читать: во всем российском фк одна такая?
+9
-1
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