Алина Загитова побывала в подкасте Максима Транькова на Первом канале

Алина Загитова побывала в программе Максима Транькова на Первом канале.

Выпуск подкаста «Произвольная программа» с выйдет 23 июля в 23:30 по московскому времени.

«Мне вообще не нравилось фигурное катание. Меня привела мама: «Давай, иди, катайся». А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила… И в детстве была такая ситуация, что я все время находилась около пьедестала. То есть мне не хватало каких-то сотых балла, чтобы подняться на эту третью ступеньку. Для меня «бронза» уже была «вау».

Потом была третья, затем – вторая, а первые места появились, когда стала заниматься у Этери Георгиевны Тутберидзе. И все время было, куда стремиться, и всегда конкуренция была большая», – рассказала Загитова.

Также в программе Алина рассказала о том, как у нее дома появились четверо домашних питомцев, что она купила на первые заработанные деньги и как относится к хейтерам в соцсетях.

Кроме того, фигуристка вспомнит пережитую автокатастрофу, когда машина с ее мамой за рулем, перевернувшись, оказалась в кювете.