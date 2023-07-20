Алина Загитова побывала в подкасте Максима Транькова на Первом канале
Алина Загитова побывала в программе Максима Транькова на Первом канале.
Выпуск подкаста «Произвольная программа» с Загитовой выйдет 23 июля в 23:30 по московскому времени.
«Мне вообще не нравилось фигурное катание. Меня привела мама: «Давай, иди, катайся». А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила… И в детстве была такая ситуация, что я все время находилась около пьедестала. То есть мне не хватало каких-то сотых балла, чтобы подняться на эту третью ступеньку. Для меня «бронза» уже была «вау».
Потом была третья, затем – вторая, а первые места появились, когда стала заниматься у Этери Георгиевны Тутберидзе. И все время было, куда стремиться, и всегда конкуренция была большая», – рассказала Загитова.
Также в программе Алина рассказала о том, как у нее дома появились четверо домашних питомцев, что она купила на первые заработанные деньги и как относится к хейтерам в соцсетях.
Кроме того, фигуристка вспомнит пережитую автокатастрофу, когда машина с ее мамой за рулем, перевернувшись, оказалась в кювете.
А как гнобили в олимпийский сезон - никому не пожелаешь.
Так что пахнущей субстанции в ответ прилетает. Не надо пахнуть.
А про дату рождения просто смешно читать: во всем российском фк одна такая?