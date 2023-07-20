Алина Кабаева: «Россияне должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика Алина Кабаева Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике FIG сборная России (художественная гимнастика) ТАСС Гимнастика

Алина Кабаева назвала недостаточным решение о допуске россиян в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. 

«Мы приветствуем решение Международной федерации гимнастики о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Однако этого недостаточно.

Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима.

Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики», – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. 

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73 комментария

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Arty K.
Ну ты знаешь, к кому обращаться, Алина, не придуривайся
+86
-5
+81
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Francesc Fàbregas
Алина, возьмите в руки шарфик или табакерку, от этого будет всем лучше.
И вам и нам.
Для тебя молодой найдется гораздо лучше.
+56
-5
+51
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Pikachu Pikachu
Для начала пусть не привлекают малолетних фигуристок в путингах участвовать, а потом уже поговорим о вмешательстве политик в спорт.
+50
-3
+47
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SadButTrue
Ответ Гамарджоба Генацвале
Как дети малые, честное слово, во всем виноват Путин, Путин, Путин....А тех, кто отстранил и под чью политическую дудку пляшут, мы предпочитаем не замечать, это нам не надо. И это ведь началось не 24 февраля, а гораздо раньше, но на это опять же мы закроем глаза. Ведь виноват Пуууутин!!!
За то что "началось не 24 февраля, а гораздо раньше" кстати тоже Алинкин муж виноват :)
+38
-2
+36
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Ебздрогыч
Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики/

Может сначала попробовать эту мысль до мужика своего донести?
+31
-6
+25
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Джорджио Че
Лучше бы помолчала, первая "леди"
+24
-3
+21
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Алексей Степанюк
на нормальную бы жизнь право россиянам
+17
-1
+16
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Боевой Бурят Путина
Кабаева сама по себе - символ смешения спорта с политикой, да еще и одна из первых пойманных российских допингисток
+17
-3
+14
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Olga.t
Вот только размышлений Кабаевой о причинах отстранения российского спорта не хватало... Кто виноват и что делать, Алина???
+13
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бацко нановша
о подпутиновики пошли, грибов сейчас косой коси.
+13
-2
+11
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Илья Галкин
Ответ atelos
не тебе решать
здесь не решают, а высказывают своё мнение, решают как раз те, у кого своего мнения нет
+12
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Beriya
гы, тяжело в бункере без воздуха
+13
-3
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MikhaL
Можно со стариком Кабаевым на эту тему поговорить.
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чекушка вина
ооооо какие люди появились ) сейчас тебе напихают ( по делу)
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Zenitchik13
Одного 70-летнего дедушку осталось извести.
+11
-3
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DpeMa111
Иди своему хахалю пожалуйся
+11
-3
+8
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арап Петра Великого
Вмешательство политики в спорт разрушает его...
-------------------
Поставила диагноз нашему спорту...
+9
-1
+8
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Сиськи Маши Макаровой
Идиотизм передается половым путем?
+10
-3
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Dorokhov Misha
дааа чтоо ты говоришь, моя ты золотая
+9
-2
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Olga.t
Ответ Олег Акимов
Комментарий удален модератором
Кто-то ослабил внимание и девушка вырвалась в интернет))
+7
0
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Vasiliy S
Можешь под флагом на шесте во дворце в Геленджике выступать
Ну или в комнате грязи
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Павел Мельников
Ответ atelos
байдена?
Интересно, когда таких после школы мама просит "занеси дедушке продукты", вы ее рефлекторно так же переспрашиваете?
+6
-1
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HRYNDEL
Ответ Dmitry Orlov
Алина Кабаева это кто?
Одна девка с кривым ртом.
+7
-3
+4
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DenSpM
А монополия отдельных дедов на престол допустима?
+5
-1
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Юрий Безуглый
Ответ Yurio13
а зачем допинг в художке?
Для выносливости, для концентрации, например. Даже в шахматах и кёрлинге есть допинг
+4
0
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