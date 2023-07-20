Алина Кабаева: «Россияне должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима»
Алина Кабаева назвала недостаточным решение о допуске россиян в нейтральном статусе.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.
«Мы приветствуем решение Международной федерации гимнастики о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Однако этого недостаточно.
Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима.
Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики», – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.
И вам и нам.
Для тебя молодой найдется гораздо лучше.
Может сначала попробовать эту мысль до мужика своего донести?
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Поставила диагноз нашему спорту...
Ну или в комнате грязи