«МЮ» и «Аталанта» продвинулись в переговорах по Хейлунду. Форварда могут купить за 60 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» близок к соглашению с «Аталантой» по трансферу Расмуса Хейлунда.
По данным Independent, клубы ведут переговоры, в ходе которых вероятно снижение стоимости трансфера. «МЮ» может подписать Хейлунда за 60 миллионов фунтов, хотя изначально ожидалось, что за 20-летнего форварда придется заплатить около 80 млн фунтов.
Сообщается, что личные условия контракта с Хейлундом уже согласованы. В данный момент «Аталанта» и «МЮ» обсуждают долю суммы трансфера, которая будет выплачена в виде бонусов. Однако, несмотря на растущую уверенность в переходе Хейлунда, трансфер вряд ли будет оформлен в короткие сроки.
Отмечается, что снижение стоимости трансфера Хейлунда может позволить «Манчестер Юнайтед» подписать Софьяна Амрабата без нарушения финансового фэйр-плей. Основные детали сделки по хавбеку «Фиорентины» уже согласованы.
Если прибавит в открывании в штрафной, и реализацию подтянет вообще топом станет, но это уже не угадаешь, чутьё и работа на тренировках.
Думаю 60 с учётом возраста уже сейчас стоит.
А Расмус - это еще и тот типаж нападающего, который нужен Тен Хаагу. И смотря на то, как у ЭТХ и Бенни Маккартни ожил Маркус, нет сомнений в том, что они и из Хейлунда смогут топа вырастить.
Для тех кто пишет : " За что? За 9 голов за сезон в серии А?" - напоминаю, что Реал по такой же цене взял Эндрика аж из чемпионата Бразилии
нуньес тоже 1 более менее сезон провёл и ливерпуль за него сотку положил