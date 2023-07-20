«МЮ» и «Аталанта» продвинулись в переговорах по Хейлунду. Форварда могут купить за 60 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» близок к соглашению с «Аталантой» по трансферу Расмуса Хейлунда.

По данным Independent, клубы ведут переговоры, в ходе которых вероятно снижение стоимости трансфера. «МЮ» может подписать Хейлунда за 60 миллионов фунтов, хотя изначально ожидалось, что за 20-летнего форварда придется заплатить около 80 млн фунтов.

Сообщается, что личные условия контракта с уже согласованы. В данный момент «Аталанта» и «МЮ» обсуждают долю суммы трансфера, которая будет выплачена в виде бонусов. Однако, несмотря на растущую уверенность в переходе Хейлунда, трансфер вряд ли будет оформлен в короткие сроки.

Отмечается, что снижение стоимости трансфера Хейлунда может позволить « » подписать без нарушения финансового фэйр-плей. Основные детали сделки по хавбеку «Фиорентины» уже согласованы.