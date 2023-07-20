«МЮ» и «Аталанта» продвинулись в переговорах по Хейлунду. Форварда могут купить за 60 млн фунтов

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Софьян Амрабат Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» близок к соглашению с «Аталантой» по трансферу Расмуса Хейлунда.

По данным Independent, клубы ведут переговоры, в ходе которых вероятно снижение стоимости трансфера. «МЮ» может подписать Хейлунда за 60 миллионов фунтов, хотя изначально ожидалось, что за 20-летнего форварда придется заплатить около 80 млн фунтов.

Сообщается, что личные условия контракта с Хейлундом уже согласованы. В данный момент «Аталанта» и «МЮ» обсуждают долю суммы трансфера, которая будет выплачена в виде бонусов. Однако, несмотря на растущую уверенность в переходе Хейлунда, трансфер вряд ли будет оформлен в короткие сроки.

Отмечается, что снижение стоимости трансфера Хейлунда может позволить «Манчестер Юнайтед» подписать Софьяна Амрабата без нарушения финансового фэйр-плей. Основные детали сделки по хавбеку «Фиорентины» уже согласованы.

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47 комментариев

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Mark Safa
Ответ Иван Иванов
за чтооооо?
За Хейлунда, тут же все написано
+16
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Eziiko
Хейлунд против Холланда
+9
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Rad0
Как фан МЮ, очень надеюсь, что трансфер сорвётся. МЮ снова себя посмешищем выставит, отвалив 80 мультов за кота в мешке.
+11
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seventh_devil
Мне кажется парень очень перспективный, классно закрывает мяч корпусом при этом взрывной, стартовая очень хорошая. Головой играет неплохо, плюс не лишён техники и с ужасом порядок.
Если прибавит в открывании в штрафной, и реализацию подтянет вообще топом станет, но это уже не угадаешь, чутьё и работа на тренировках.
Думаю 60 с учётом возраста уже сейчас стоит.
+5
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Максим Черкашин
Ответ Eziiko
Хейлунд против Холланда
Скандинавская битва.🤟
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Eziiko
Ответ Максим Черкашин
Скандинавская битва.🤟
Два викинга:)
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PredatorMax
Ответ Rad0
Как фан МЮ, очень надеюсь, что трансфер сорвётся. МЮ снова себя посмешищем выставит, отвалив 80 мультов за кота в мешке.
Остальные варианты на рынке - еще бОльшие коты в мешке, чем Хейлунд. А единственный вариант, который гарантировано усилит МЮ - это Кейн. И нам его не отдадут.
А Расмус - это еще и тот типаж нападающего, который нужен Тен Хаагу. И смотря на то, как у ЭТХ и Бенни Маккартни ожил Маркус, нет сомнений в том, что они и из Хейлунда смогут топа вырастить.
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red hikkikomori
Ну 60 ещё куда ни шло, сейчас за всех от 100 ценники выставляют , а ЦФ штучный товар. Главное чтобы не травматичный был .
Для тех кто пишет : " За что? За 9 голов за сезон в серии А?" - напоминаю, что Реал по такой же цене взял Эндрика аж из чемпионата Бразилии
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Dm Kznts
Ответ Василий Васильев
не стоит он столько ,один более менее сезон провел и уже такой ценник.Будет провальный трансфер для МЮ
ну смотри.
нуньес тоже 1 более менее сезон провёл и ливерпуль за него сотку положил
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Dm Kznts
Ответ red hikkikomori
Ну 60 ещё куда ни шло, сейчас за всех от 100 ценники выставляют , а ЦФ штучный товар. Главное чтобы не травматичный был . Для тех кто пишет : " За что? За 9 голов за сезон в серии А?" - напоминаю, что Реал по такой же цене взял Эндрика аж из чемпионата Бразилии
Датчанин ещё в сборной себя проявляет прекрасно.
+2
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Bego Yusupov
Ответ Rad0
А ты сам веришь, что Аталанта его за 60 отдаст?) Раскрутят до 100 лямов, к бабке не ходи.
не верю а знаю в это трансферное окно нам ужн пытались продать Маунта за 60 в итоге дали 55 и за Онана хотели 65 а отдали тоже за 55 так что всё путём
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Bego Yusupov
Ответ zip13
Очередные деньги на ветер, сколько таких уже накупили, а продавать не научились
ну не знаю форвард он перспективный 20 лет как никак
+4
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Dm Kznts
Ответ Rad0
Как фан МЮ, очень надеюсь, что трансфер сорвётся. МЮ снова себя посмешищем выставит, отвалив 80 мультов за кота в мешке.
про 60 речь
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Dm Kznts
Ответ Bego Yusupov
чёт Мерто мне нравится
хороший стёб
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red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
Датчанин ещё в сборной себя проявляет прекрасно.
Это тоже плюс, хотя в сборной и Мактомини божит сейчас)
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Quintin07
Ответ Rad0
Доложить 50 лямов, и попробовать выцепить Кейна. Всё лучше, чем переплачивать за кота в мешке, который с высокой долей вероятности окажется новым Янузаем или Марсиалем
Леви прям так возьмёт и Кейна отдаст МЮ, скорее всего он его оставит до конца контракта и свободным агентом отпустит. Плюс договариваться придется чуть ли не до закрытия трансферного окна, а это сам понимаешь критично, когда игрок должен на предсезонке встраиваться в систему игры
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Quintin07
Ответ Rad0
Как фан МЮ, очень надеюсь, что трансфер сорвётся. МЮ снова себя посмешищем выставит, отвалив 80 мультов за кота в мешке.
а кого брать на позицию форварда? америкашки не продали клуб во время, так были бы деньги на усиление, а так приходится вас выкручиваться, нельзя же без нападающего в сезон входить, Марсияль вечно травмирован.
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damondiamond
главное, что он сам фан МЮ и хочет перейти, уже согласовав личные условия) так что осталось лишь договориться о сумме, что не так уж сложно
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zip13
Очередные деньги на ветер, сколько таких уже накупили, а продавать не научились
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
хоть не сто миллионов
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Василий Васильев
не стоит он столько ,один более менее сезон провел и уже такой ценник.Будет провальный трансфер для МЮ
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Artuom Batishev
Ответ Dm Kznts
ну смотри. нуньес тоже 1 более менее сезон провёл и ливерпуль за него сотку положил
Нуньес явно поинтересней тот сезон провел 😅
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PredatorMax
Ответ Rad0
Кто такой Бенни Маккартни?)
Тренер нападающих в штабе Тен Хаага. Только не Маккартни, а Маккарти. Очепятка у меня случилась.
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Василий Васильев
Ответ Dm Kznts
ну смотри. нуньес тоже 1 более менее сезон провёл и ливерпуль за него сотку положил
Ну и что он показал за сезон в Ливерпуле?
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Бауыржан Кизбаев
Отлично
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