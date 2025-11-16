Игроки Колумбии U17 побили физиотерапевта сборной Франции после игры юношеского ЧМ, один француз убегал от них. Французская федерация пожаловалась в ФИФА
Массовая потасовка случилась после матча юношеских сборных Франции и Колумбии.
В пятницу сборная Франции обыграла команду Колумбии в 1/16 финала юношеского чемпионата мира U17 со счетом 2:0.
После игры в сети появилось видео, на котором видно, как 16-летний Крист Батола из сборной Франции убегает от преследующих его колумбийских игроков после финального свистка. Штаб французской команды, игроки, семьи и агенты вмешались, чтобы предотвратить стычку и не допустить массовой драки.
Несколько колумбийских игроков повалили на землю и побили физиотерапевта французской команды. У мужчины остались следы побоев.
Французская федерация футбола пожаловалась в ФИФА на агрессию колумбийцев.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43902 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости