Более миллиона Fan ID оформлено в России. Больше всего – в Москве, Петербурге и Краснодаре
В России оформили более миллиона Fan ID.
Министерство цифрового развития РФ привело статистику по оформлению электронных карт болельщика.
«21 июля стартует новый сезон российской Премьер-лиги.
Перед его началом уже выдано более 1 млн карт болельщика и продано более 40 тысяч абонементов.
Регионы с наибольшим количеством выданных карт: Москва (148 тысяч), Санкт-Петербург (132 тысячи), Краснодар (123 тысячи), Нижегородская область (88 тысяч), Ростовская область (78 тысяч).
Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% – женщинам», – говорится в телеграм-канале Минцифры.
Чернышенко заявил, что Fan ID не отменят: «Результаты хорошие, почти полное отсутствие инцидентов. В хоккее другая культура посещения»
Видимо на первый тур придет в общей сложности больше 15 тыс в таком случае?
сам посмотри, что творится - биток на всех стадионах страны на каждом матче!)
Из футбола осталось только еврокубки интересного смотреть, а все эти Мир РПЛ...
Лучше уж за КХЛ сделать активнее
Я спросил, может кто нибудь мне объяснить вред фан айди для обыкновенных болелов?
Если не можешь - свободен.
Fan id сделали 1 млн человек.
Вопрос;
для чего? Чтобы ДВА РАЗА сходить на футбол?
Арифметика из первого класса))