Более миллиона Fan ID оформлено в России. Больше всего – в Москве, Петербурге и Краснодаре

В России оформили более миллиона Fan ID.

Министерство цифрового развития РФ привело статистику по оформлению электронных карт болельщика.

«21 июля стартует новый сезон российской Премьер-лиги.

Перед его началом уже выдано более 1 млн карт болельщика и продано более 40 тысяч абонементов.

Регионы с наибольшим количеством выданных карт: Москва (148 тысяч), Санкт-Петербург (132 тысячи), Краснодар (123 тысячи), Нижегородская область (88 тысяч), Ростовская область (78 тысяч).

Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% – женщинам», – говорится в телеграм-канале Минцифры.

Чернышенко заявил, что Fan ID не отменят: «Результаты хорошие, почти полное отсутствие инцидентов. В хоккее другая культура посещения»