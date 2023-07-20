Более миллиона Fan ID оформлено в России. Больше всего – в Москве, Петербурге и Краснодаре

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Краснодар Пари НН Fan ID Футбол

В России оформили более миллиона Fan ID.

Министерство цифрового развития РФ привело статистику по оформлению электронных карт болельщика. 

«21 июля стартует новый сезон российской Премьер-лиги.

Перед его началом уже выдано более 1 млн карт болельщика и продано более 40 тысяч абонементов. 

Регионы с наибольшим количеством выданных карт: Москва (148 тысяч), Санкт-Петербург (132 тысячи), Краснодар (123 тысячи), Нижегородская область (88 тысяч), Ростовская область (78 тысяч). 

Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% – женщинам», – говорится в телеграм-канале Минцифры. 

Чернышенко заявил, что Fan ID не отменят: «Результаты хорошие, почти полное отсутствие инцидентов. В хоккее другая культура посещения»

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52 комментария

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Alexander Tryapyshko
Первый тур покажет, кто сколько оформил
+36
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БляхаджинсКарпина
Ого! Как круто!
Видимо на первый тур придет в общей сложности больше 15 тыс в таком случае?
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Пользователь Huawei
Большенство из оформивших не знают что такое футбол и вообще что они оформляли. 😊
+24
-7
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IceBear27
123 тысячи Fan ID в Краснодарском крае при 35-тысячном стадионе? Тогда сайт с билетами должен каждый раз падать от такого ажиотажа)
+13
-3
+10
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Сергей Боев
Ответ БляхаджинсКарпина
Ого! Как круто! Видимо на первый тур придет в общей сложности больше 15 тыс в таком случае?
В Воронеже будет аншлаг, все 10 тыс абонементов, пущенных в продажу разлетелись за несколько часов, билетов осталось 5-6 тыс. Правда первая игра в Воронеже во 2-ом туре
+11
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Mark Safa
Ответ Alexander Tryapyshko
Первый тур покажет, кто сколько оформил
Немножко больше чем болельщиков Торпеда
+7
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Александр Васильев
Ответ IceBear27
123 тысячи Fan ID в Краснодарском крае при 35-тысячном стадионе? Тогда сайт с билетами должен каждый раз падать от такого ажиотажа)
фануйди и сделан именно для того, чтобы хоть как-то уменьшить кол-во желающих попасть на стадион!
сам посмотри, что творится - биток на всех стадионах страны на каждом матче!)
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Russ Ivan
На каждый московский клуб в среднем по 35тыс, на один питерский 132тыс))
+5
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+4
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catcher69
Ответ Russ Ivan
На каждый московский клуб в среднем по 35тыс, на один питерский 132тыс))
драки за билеты недельное стояние в очередях !!!!!!!!!!!!!!!!
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Andrewxyz
Почему не 146 миллионов?
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Knight-XIV
Ответ Spartakus1984
А люди тода на трибунах где?
зачем люди? нет людей - нет беспорядков на стадионе.
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damondiamond
огонь, ждём полные трибуны в первом туре
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Александр Васильев
Как теперь попасть на стадион, ведь столько желающих!)
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Вова Пупкин
Так что этот 1 миллион будет ходить на футбол, а остальные 140 лямов - нет???
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*** Ruslan ***
Ого, не знал что такой процент посещают стадионы женщины🤔
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catcher69
Более миллиона кубометров "чёрного золота" выработали на гора совецкие шахтёры к XXII съезду КПСС так же миллион тонн молока надоили наши доярки отмечая годовщину великага октября !!!!!!!!!!!!!
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Андрей Балабаев
Ответ Александр Васильев
Как теперь попасть на стадион, ведь столько желающих!)
Абонементы по наследству как в Англии) Семейная реликвия
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Человек_Легенда
Хах, да ладно, за полгода напрочь убили весь интерес к РПЛ своими Fan ID и прочим идиотизмом.
Из футбола осталось только еврокубки интересного смотреть, а все эти Мир РПЛ...
Лучше уж за КХЛ сделать активнее
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Артем Гладских
первый тур всё покажет...
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Ковид 07.10.52
Ответ Николай Иванов
Постепенно будет , как в Краснодаре. Там тоже после ухода активных хулиганов, которых выгнал галицкий аналогом фан айди просела посещаемость и бывали матчи на которых приводили курсантов для массовки. Но постепенно посещаемость стала расти и сейчас она выше, чем до введения галицким Фан айди и атмосфера стала лучше. так же будет со всеми остальными клубами. Более того постепенно половина фратрий , виражей предаст эти объединения и методом раскола вернется на стадионы. Для вида чинуши даже могут бросить кость какими нибудь косметическими послаблениями. Только очень глупые люди могли думать, что этими протестами чинуши испугаются и отменят фан айди. Наоборот, раз протестовали - то активные фанатские движения чинуши будут методично истреблять,уничтожать и разрушать, любыми возможными способами и добьются своего в той или иной мере.
Да...очередное подтверждение, что свободой народ не воспользовался...были рабами, стали холопами...по Пугачевой...
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Spartakus1984
А зачем не фанатам фан айди?Они опасны?
Подожди, ты сейчас на мой вопрос отвечаешь вопросом , так не работает.
Я спросил, может кто нибудь мне объяснить вред фан айди для обыкновенных болелов?
Если не можешь - свободен.
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0:4 на спотифай камп ноу
Странно что не миллиард фан айдт могли бы подкрутить число а то как то не солидно
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Beriya
по картинке было видно где пустые стадионы, а где забитые, так что минцифры очередной бред написали
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Ковид 07.10.52
Это конечно вциом насчитал, он умеет...
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Игорь Чернецов
В чемпе РПЛ 22-23 игры посетили 2,2 млн человек.
Fan id сделали 1 млн человек.
Вопрос;
для чего? Чтобы ДВА РАЗА сходить на футбол?
Арифметика из первого класса))
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