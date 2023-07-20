Консульство Литвы в Армении отказало в выдаче виз российскому игроку и тренеру «Пюника»

Российскому игроку и тренеру «Пюника» не выдали визы для посещения Литвы.

Они, таким образом, не помогут своей команде в четверг в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги конференций с эстонской « ».

По данным «Чемпионата», консульство Литвы в Армении отказало в выдаче шенгенских виз гражданам РФ – хавбеку и помощнику главного тренера . Не получил визу и нигерийский нападающий .

Коваленко не впервые за время в Армении сталкивается с такой проблемой: в прошлом сезоне по аналогичной причине он пропустил выезд в Литву на матч с «Жальгирисом».

Первый матч «Пюника» и «Нарвы Транс» завершился победой армянского клуба со счетом 2:0.