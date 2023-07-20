Консульство Литвы в Армении отказало в выдаче виз российскому игроку и тренеру «Пюника»
Российскому игроку и тренеру «Пюника» не выдали визы для посещения Литвы.
Они, таким образом, не помогут своей команде в четверг в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги конференций с эстонской «Нарвой Транс».
По данным «Чемпионата», консульство Литвы в Армении отказало в выдаче шенгенских виз гражданам РФ – хавбеку Михаилу Коваленко и помощнику главного тренера Роману Монареву. Не получил визу и нигерийский нападающий Таофик Жибрил.
Коваленко не впервые за время в Армении сталкивается с такой проблемой: в прошлом сезоне по аналогичной причине он пропустил выезд в Литву на матч с «Жальгирисом».
Первый матч «Пюника» и «Нарвы Транс» завершился победой армянского клуба со счетом 2:0.
Скоро штангенциркулем череп мерить начнут, вы и это будете оправдывать.
но в их отношении глаза можно и приподзакрыть. все-таки это не какие-нибудь московские айтишники, которые не хотят на фронт и против. эти пусть от повесток бегают, да.
великолепный план, надежный как швейцарские часы.