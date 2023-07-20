Консульство Литвы в Армении отказало в выдаче виз российскому игроку и тренеру «Пюника»

Теги высшая лига Литва Пюник высшая лига Армения Нарва Транс Роман Монарев Михаил Коваленко Чемпионат.com Таофик Джибрил Лига Конференций УЕФА Футбол

Российскому игроку и тренеру «Пюника» не выдали визы для посещения Литвы.

Они, таким образом, не помогут своей команде в четверг в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги конференций с эстонской «Нарвой Транс».

По данным «Чемпионата», консульство Литвы в Армении отказало в выдаче шенгенских виз гражданам РФ – хавбеку Михаилу Коваленко и помощнику главного тренера Роману Монареву. Не получил визу и нигерийский нападающий Таофик Жибрил.

Коваленко не впервые за время в Армении сталкивается с такой проблемой: в прошлом сезоне по аналогичной причине он пропустил выезд в Литву на матч с «Жальгирисом».

Первый матч «Пюника» и «Нарвы Транс» завершился победой армянского клуба со счетом 2:0.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flash166
В идеальном мире, команде из Литвы либо технарь должны впаять либо перенести матч на нейтральное поле. Но о чем я
+36
-2
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альберт Сафиуллин
Прибалты истинное лицо показывают)
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vovker
Ответ Xm.md
Спортсмен=получение визы при любых обстоятельствах?
Спортсмен = получение визы на общих основаниях, не взирая на то, в какой стране он родился.
Скоро штангенциркулем череп мерить начнут, вы и это будете оправдывать.
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Sh
эх, если бы такая принципиальность работала в отношении бывшей жены Лискутова в Эстонии, Лены Исинбаевой в Испании, или строителя путинских ракет в Чехии — цены бы не было.

но в их отношении глаза можно и приподзакрыть. все-таки это не какие-нибудь московские айтишники, которые не хотят на фронт и против. эти пусть от повесток бегают, да.

великолепный план, надежный как швейцарские часы.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
А почему именно Литвы,если Нарва из Эстонии?Там,кстати,руководство клуба русское
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FilinMD
Ответ Michael Sh
эх, если бы такая принципиальность работала в отношении бывшей жены Лискутова в Эстонии, Лены Исинбаевой в Испании, или строителя путинских ракет в Чехии — цены бы не было. но в их отношении глаза можно и приподзакрыть. все-таки это не какие-нибудь московские айтишники, которые не хотят на фронт и против. эти пусть от повесток бегают, да. великолепный план, надежный как швейцарские часы.
Иногда дело касается довольно больших денег, с которых выгоду имеют такие же большие люди в той же Прибалтике, поэтому приходится отрываться на плебеях, а потом улыбаться и говорить «это все не против простых граждан»
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RomkiN
Ох уж эти закомплексованные прибалты
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
ибо не фиг нормальным мужикам со всякими трансами играть
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Araminho
Ответ Бронислав Каминский
А почему именно Литвы,если Нарва из Эстонии?Там,кстати,руководство клуба русское
В Армении только одна прибалтийская страна имеет посольство, эстонскую и латвийскую визу получают через консульство Литвы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EnzoAmatera
Ответ Xm.md
Спортсмен=получение визы при любых обстоятельствах?
Да, спортсменам дают визы всегда,за исключением вот таких политических моментов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Обор Ванец
в прошлом сезоне то же самое было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пластик
Картинка "Анатомия прибалта" в действии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Zubkov
что это, если не расизм? или расизм касается только выходцев с Африки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigranodovar
Ответ Бронислав Каминский
А почему именно Литвы,если Нарва из Эстонии?Там,кстати,руководство клуба русское
Возможно перелет через Вильнюс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Ответ Araminho
В Армении только одна прибалтийская страна имеет посольство, эстонскую и латвийскую визу получают через консульство Литвы.
Спасибо за информацию,не знал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
У эстонцев есть команда Транс) таиландскому клубу это название больше бы подошло.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мартинелли
Ответ Vovker
Спортсмен = получение визы на общих основаниях, не взирая на то, в какой стране он родился. Скоро штангенциркулем череп мерить начнут, вы и это будете оправдывать.
У нас в России уже собственность отбирают за критику власти
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kappa Pride
Ответ flash166
В идеальном мире, команде из Литвы либо технарь должны впаять либо перенести матч на нейтральное поле. Но о чем я
так команда эстонская, я вообще не понимаю, причём тут Литва
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
giallo-verde
Ответ flash166
В идеальном мире, команде из Литвы либо технарь должны впаять либо перенести матч на нейтральное поле. Но о чем я
Здесь есть одно но, Нарва эстонский клуб .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Ткач
🤡🤡🤡
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий